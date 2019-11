Linjasaneerauksen aiheuttamat välilliset kustannukset

Eräässä meidän Jyväskylässä sijaitsevassa kohteessa alkaa linjasaneeraus eli putkiremontti – puhutuin taloyhtiön remonteista.

Remonttihan on itsessään jo huomattavan kallis yli kymmenen tuhannen euron kustannus vaikka neliöitä asunnossa ei olekaan kuin 25.

Meillä on asunnossa ollut pitkäaikainen asukas, joka on asunut siinä jo yli neljä vuotta. Kun remontti-ilmoitus keväällä tuli, alkoi asumishaittaan liittyvä keskustelu vuokralaisen kanssa. Tarkkaa ajankohtaa ei ollut tiedossa eikä myöskään tarkkaa asumishaittaa, joten kannanotto oli vaikeaa. Ymmärrettävästi asukasta kiinnosti, voiko asunnossa asua ja kauanko remontti kestää. Me tukeuduimme keskustelussa lähinnä yleisluontoiseen kommenttiin, että mikäli asunnossa voi asua ja sinne tulee vesi, hyvitys on luokkaa puolet asunnon vuokrasta.

Syyskuun loppupuolella asukas irtisanoi sopimuksen juuri kun remontista alkoi saada tarkempaa infoa. Hän sanoi suoraan syyksi tämän putkiremontin ja sen aiheuttamat ongelmat. Asukas maksoi asunnosta vuokraa 539 euroa kuukaudessa. Yritimme alkuun vuokrata asuntoa suunnilleen samalla vuokralla, mutta tuloksetta. Vaikka asunto on siistikuntoinen ja hyvällä sijainnilla Mäki-Matissa, ei tuleva putkiremontti houkutellut muuttamaan.

Nyt reilu kuukausi myöhemmin on vuokrasopimus allekirjoitettu ja uusi asukas muuttanut sisään. Vuokran suuruus on 475 euroa ja sopimus tehty määräaikaisena heinäkuun loppuun saakka. Remonttifirman ilmoituksen mukaan asunnossa työskennellään noin kuukauden ajan eikä asuntoon tule silloin vettä lainkaan. Tältä ajalta asukkaan ei tarvitse maksaa mitään.

Yhteenveto

Menetys pienempänä vuokrana on noin 600 euroa ja lisäksi tuo tällä hetkellä arviolta kuukauden vuokranmenetys remontin ajalta, niin kokonaisvuokrahäviö remontin osalta nousee reippaaseen tuhanteen euroon, mikä lisää remontin kokonaiskustannusta noin 10 prosentilla. Kun olette hankkimassa asuntoa talosta, johon on tulossa lähivuosina linjasaneeraus, kannattaa laskea remontin kustannusarvion päälle hieman muuttuvia kustannuksia mukaan; vuokranmenetys on suoraan rahaa pois kassasta ja lisäksi remontti aiheuttaa vuokranantajalle ylimääräistä työtä.

Joonas Orava ja Olli Turunen ovat aktiivisia asuntosijoittajia. He ovat kirjoittaneet vuonna 2013 ilmestyneen asuntosijoittamista käsittelevän kirjan nimeltä Osta, vuokraa, vaurastu (Talentum) ja kirjoittavat kaksi kertaa kuussa julkaistavaa blogia www.ostavuokraavaurastu.com -sivustolla.