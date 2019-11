Rovio aloitti omien osakkeiden ostot – osakekurssi kipuaa

Angry Birds -pelistä tutun peliyhtiön osake sai osakkeiden ostoilmoituksesta nostetta.

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 9.4.2019 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia takaisin yhtiön omia osakkeita.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on kehittää Rovion pääomarakennetta sekä käyttää osakkeita mahdollisesti vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa, osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 13.11. ja päättyy viimeistään 27.3.2020. Hankittava määrä on korkeintaan kolme miljoonaa osaketta ja käytettävä rahamäärä on enintään 18 miljoonaa euroa. Osakemäärä vastaa noin 3,7 prosenttia Rovio Entertainmentin kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omien osakkeiden hankinta rahoitetaan Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Rovion hallituksella on yhtiökokouksen antama valtuutus, omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta siten, että hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 946 474 osaketta.

Rovio Entertainment in osakemäärä on tällä hetkellä 81,2 miljoonaan ja yhtiön hallussa on hieman yli 437 000 sen omia osakkeita.

Rovio kertoi lokakuun lopussa heinä-syyskuun tulosraportissa 5,2 prosentin pelien liikevaihdon kasvusta kolmannella vuosineljänneksellä. Käyttäjähankintainvestoinnit uusien pelien kasvuun laskivat kuitenkin kannattavuutta.

Rovion peliportfolio jatkaa toimitusjohtaja Kati Levorannan mukaan siirtymävaihetta, jossa uudet pelit ovat selkeästi isommassa roolissa ja korvaavat portfolion vanhempia pelejä.

“Me olemme vuoden 2019 aikana julkaisseet kaksi uutta peliä, kuten suunnittelimme, ja meillä on tällä hetkellä kolme peliä testimarkkinoinnissa. Yksi testimarkkinoilla olevista peleistä on Angry Birds -peli ja kaksi uudella IP:llä. Uusin peli, joka julkaistiin testimarkkinointiin, on tarinavetoinen pulmapeli nimeltä Small Town Murders. Olemme kertoneet, että tavoittelemme liikevaihdon kasvua ja täten tavoitteenamme on pitää käyttäjähankintainvestoinnit korkealla tasolla loppuvuoden”, Levoranta kertoi tulosraportin yhteydessä.

Rovion osake oli osakkeiden ostoilmoituksen jälkeen klo 15.00 noin 5,7 prosentin nousussa.

Rovion osake saa kahdelta yhtiötä seuraavalta analyytikolta tällä hetkellä ostosuosituksen 6,35 euron keskimääräisellä tavoitehinnalla.