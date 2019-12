Mitä asuntosijoittajan ja vuokranantajan tulisi tietää verotuksesta?

Tälle videolle olen koonnut Ostan Asuntoja You Tube -kanavan kautta löytyvän asuntosijoittajan ja vuokranantajan verotusta koskevan sisällön 3 kategoriaan. Mukana on myös linkit Ostan Asuntoja Blogin kahteen kirjoitukseen, jotka muuten kirjoitettua tekstiä vierastavan You Tube -katselijan tulisi jaksaa lukea.

1. Verovähennykset

#3 Mitä verovähennyksiä asuntosijoittaja voi tehdä vuokratuloista https://youtu.be/F6UL_UsFgTU

#4 Mitä verovähennyksiä voi tehdä vuokratuloista, kun sijoitusasunto on juuri hankittu https://youtu.be/NOFd-3clL88

#5 Miten asuntosijoittaja vähentää taloyhtiöremonttien maksusuoritukset vuokratuloista https://youtu.be/-NzlAVz-gvA

#52 Mitä verovähennyksiä voi tehdä, jos vuokra on alihintainen https://youtu.be/0UtPDoeT-Hw

#63 Miten uudiskohteen rahoitusvastike toimii vuokratulon verotuksessa https://youtu.be/ZAfnrGsse20

2. Verosuunnittelu

#6 Mistä tekijöistä asuntosijoittamisen tuotto muodostuu https://youtu.be/qdzYJjrkanc

#7 Mitä tarkoittaa asuntosijoittajan verosuunnittelu https://youtu.be/-Wuv1LWw2sw

#18 Kannattaako sijoitusasunnon arvonnousu kotiuttaa myymällä https://youtu.be/c8EEPdyB6cI

#59 Mitkä ovat asuntosijoittajan 3 suurinta kustannuserää? https://youtu.be/yZmIj5lAGcs

#72 Miten se jälleenrahoitus asuntosijoittamisessa käytännössä toimii https://youtu.be/M_TkzGkJ80U

3. Verojen laskeminen ja veroilmoitus

http://ostanasuntoja.com/2019/04/28/a… http://ostanasuntoja.com/2016/04/06/a…

