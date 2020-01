Talous ei takaa Trumpille toista presidenttikautta

Yhdysvaltain talous on monella mittarilla vahvempi kuin Donald Trumpin aloittaessa presidenttinä kolme vuotta sitten. Talous voi nostaa Trumpin toiselle kaudelle, mutta epävarmuustekijöitä riittää.

Trumpin kauden alussa moni uskoi, että huonosti käy. Tempoilevasta politiikasta huolimatta tulokset ovat yllättäneet epäilijät. Talouskasvu on jatkunut, työttömyys on alempana kuin koskaan 50 vuoteen, kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat lisääntyneet ja pörssikurssit rikkovat ennätyksiä. Viime vuonna Yhdysvaltain kauppataseen vaje alkoi myös kutistua.

Yhdysvaltain työttömyysaste on ollut yhtä matala viimeksi 1960- ja 70-lukujen taitteessa ennen ensimmäistä öljykriisiä.

Amerikkalaisten kotitalouksien reaaliansiot ovat Trumpin kaudella kasvaneet. Vuotuinen mediaanitulo kasvoi edelleen viime vuonna ja on nyt korkeampi kuin koskaan.

Donald Trumpin lupaukset kauppavajeen supistamisesta näyttivät kahden ensimmäisen vuoden aikana haihtuvan ilmaan, kun vaje vain kasvoi. Viime vuonna suunta kääntyi, ja vaje on nyt pienempi kuin Trumpin kauden alussa.

Hyvien talousuutisten vastapainona valtion velkaantuminen on kiihtynyt ja budjettivaje on kasvanut, mikä on seurausta Trumpin verokevennyksistä ja menojen kasvusta.

Yhdysvaltain valtion velka on finanssikriisin ja Barrack Obaman aloittaman velkaelvytyksen seurauksena kasvanut voimakkaasti. Velkaantuminen on jatkunut Trumpin kaudella. Velkaa on yli 100 prosenttia suhteessa maan kokonaistuotantoon.

Äänestäjien kannalta talous näyttää edelleen kehittyvän hyvin, vaikka matala korkoympäristö on lisännyt huolta varallisuusarvojen kuplaantumisesta. Trump yrittää kaikin tavoin pitää pörssin nousussa, sillä kurssiromahdus toisi ylimääräisiä kuoppia vaalivankkureiden tielle. Yhtä lailla, Iran-kriisin kärjistäminen sodaksi tuskin olisi Trumpin etujen mukaista.

Investointipankki Morgan Stanley arvioi, että vahva talous ei hyvistä merkeistään huolimatta riitä takaamaan Trumpin valintaa toiselle kaudelle. Pankin perustaa arvionsa historiaan, koska taloutta enemmän äänestyskäyttäytymistä on ohjannut istuvan presidentin suosio ennen vaaleja.

Trumpin kannatuslukemat ovat nyt alhaisemmat kuin yhdenkään aiemman ehdokkaan, joka on lähtenyt tavoittelemaan toista kautta. George H. W. Bush (1992) ja Jimmy Carter (1980) lähtivät vaaleihin talouden puolesta hyvistä lähtökohdista ja heidän suosionsa ennen vaaleja oli Trumpia korkeammalla, mutta kumpikaan ei päässyt toiselle kaudelle.

Artikkeli on julkaistu alun perin Talouden tulkki -sivustolla 10.1.2020.