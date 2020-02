Muuttunut kysyntäympäristö laittaa monella toimialalla markkinaosuudet uusjakoon. LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Timo Ritari kertoo, mitä uusjako tarkoittaa esimerkiksi autoteollisuudessa tai media-alalla.

Pörssivuosi 2019 oli poikkeuksellinen niin tapahtuminen kuin pörssituottojen osalta. Kevyt keskuspankkipolitiikka ja ennätys alhaiset korot tukevat talouskasvua ja työllisyyttä. Tämän lisäksi poliittiset jännitteet Yhdysvaltain presidentin johdolla ja brexit-saaga ovat herättäneet paljon kysymyksiä.

Tänä vuonna tuskin ylletään yli 30 prosentin osaketuottoihin Yhdysvalloissa tai Euroopassa. Jättämällä nykyhetken uutisotsikot hieman syrjään ja miettimällä maailman murroksia osakesäästäjä voi löytää apuja omaan sijoitussuunnitelmaansa maailmanlaajuisista muutoksista. Markkinaosuuksien uusjaot tarjoavat, suhdanteista riippumatta, kasvua.

Sosiaalinen media, pilvipalvelut, big data, IoT ja informaation saatavuus ’anytime anywhere’ ovat aiheita, joista on kirjoitettu ja puhuttu paljon. Luodaan uutta ja haastetaan olemassa olevia käytäntöjä ja tuodaan automaatiota useille toimialoille.

Netflix, Disney+, HBO ja Amazonin suoratoistopalvelut murtavat perinteisen TV:n ohjelmakarttaa ja tarjoavat viihdettä päätelaiteriippumattomasti aikaan ja paikkaa sitomatta. Näyttäisi siltä, että suorat urheilutapahtumat pitävät pintansa, mutta niitäkin kuluttajat haluavat katsoa muualla kuin kotisohvalla. Amazon on jo hankkinut lähetysoikeudet mm. Englannin Premier Leaguen ja amerikkalaisen jalkapallon NFL:n otteluiden näyttämiseksi.

Uber ajaa muutosta useissa maissa taksimarkkinoille ja AirBnB tekee samaa hotelli- ja majoituspalveluille. Videopalvelut Youtube ja Snapchat kasvattavat suosiota. Twitteristä voi seurata useiden valtioiden päämiesten ja -naisten ajatuksia maailmanmenosta. Välillä tosin tuntuu, että moderaattorille olisi tilausta. Kun on (mielenkiintoisia)ajatuksia, kuka tahansa meistä voi olla media ja tarjota seuraajille ajantasaista uutisvirtaa useissa eri kanavissa.

Teslasta sijoittajien lemmikki – tulosta vasta tulossa

Autoteollisuudessa Tesla raivaa tilaa sähköautojen massatuotannolle. Perinteiset toimijat ovat helisemässä, kun heidän täytyy puolustaa asemiaan (ja kassavirtaa) polttomoottoreissa. Ja myös samaan aikaan kehittää sähköautostrategioitaan ja tuottaa hydridi- ja sähköautoja vastaamaan kuluttajien kasvavaa kysyntää. Kahdella hevosella ratsastaminen on hyvin kallista. Ja kun samaan aikaan henkilöautojen kysyntä on, osin kuluttajien siirtäessä ostopäätöksiä myöhemmäksi, alamaissa.

Vuosi 2019 oli toinen peräkkäinen vuosi, kun henkilöautojen myynti laski maailmalla. Kiinassa, maailman suurimmalla automarkkinalla, laskua oli vuositasolla lähes 10 prosenttia. Analyytikoiden ennusteissa on laskusuunnan jatkuminen myös kuluvana vuonna. Vaikka henkilöautojen kokonaismarkkina on laskusuunnassa, rohkeat suunnannäyttäjät kasvavat ja valtaavat markkinaosuuksia kysynnän laskiessa. Teslan tuotannon volyymi kasvoi noin 50 prosenttia viime vuonna ja autojen toimitukset kuluttajille kasvoivat 2,5x toimialaa (sähköautot) nopeammin! Yhtiö avasi Shanghaissa tehtaan viime vuoden lopulla. Tesla lisää kapasiteettiä samaan aikaan kuin kilpailijat tuskailevat vanhanaikaisten (polttomoottori)tehtaidensa kanssa. Vanhojen tehtaiden muokkaaminen vastaamaan tulevaisuuden kysyntää on hyvin kallista; suomalainen metsäteollisuus tunnistaa hyvin tilanteen.

Kun puhutaan osakesäästämisestä, ajoituksella on aina merkitystä. Viime toukokuussa Teslan osake maksoi alle 200 dollaria kappaleelta, kun se tämän vuoden tammikuussa maksoi lähes 600 dollaria kappaleelta. Kurssi on kolminkertaistunut reilussa puolessa vuodessa. Vaikka Teslan tuotteet ja tarina vetoavat kuluttajiin ja osakesäästäjiin, yhtiön kasvu ei voi jatkua samanlaisen vuosikausia. Ei se markkinaosuuskasvu ikuista ollut matkapuhelimissakaan. Lisäksi oleellista on huomata, että Bloombergin mukaan analyytikot odottavat Tesla tekevän voitollisen tuloksen (vasta) tänä vuonna. Nämä ovat hyvä pitää mielessä, jos/kun miettii Teslaa tulevana sijoituskohteena.

Hyviä esimerkkejä löytyy useita eri toimialoilta, eivätkä yllämainitut esimerkit ole läheskään ainoita. Innovaattorit eivät ole immuuneja markkinaliikkeille, mutta niillä on erinomaiset edellytykset hyötyä murroksista ja markkinaosuuksien uusjaosta. Ne vastaavat uusilla tuotteilla ja palveluilla muuttuneeseen kysyntäympäristöön. Kasvuyritykset työllistävät ja pitävät omalta osaltaan yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Ja usein palkitsevat myös osakesäästäjät.

Timo Ritari

salkunhoitaja

LähiTapiola Varainhoito

