Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n talouspolitiikan johtava ekonomisti Penna Urrila. Kuva: Marjo Koivumäki.

Koronaviruksen talousvaikutuksissa on kyse samanaikaisesta kysyntä- ja tarjontashokista, jolle on vaikea löytää suoraa vastinetta historiasta, arvioi EK:n pääekonomisti.

Koronavirus leviää Kiinan ja Etelä-Korean lisäksi nyt rajusti myös Italiassa. Virukseen on nyt päivitettyjen tietojen mukaan maailmanlaajuisesti kuollut 2 763 ihmistä. Valtaosa kuolemantapauksista on sijoittunut manner-Kiinaan, jossa kuolleita on jo yli 2700.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC kertoo, että on vain ajan kysymys, milloin koronavirustartunnan alkavat levitä myös Yhdysvalloissa. San Franciscon pormestari London Breed on julistanut kaupunkiin hätätilan, jotta viranomaiset voivat varautua koronaviruksen leviämiseen.

Viruksen leviäminen Etelä-Koreaan ja Italiaan on johtanut rajuihin liikkeisiin finanssimarkkinoilla. Tiistaina USA:n S&P 500 -osakeindeksi laski yli kolme prosenttia. Samalla Yhdysvaltojen 10-vuoden velkakirjan korko on laskenut alemmaksi kuin koskaan aiemmin, 1,36 prosenttiin.

Koronaviruksen talousvaikutukset nousevat parhaassakin tapauksessa paljon aiemmin arvioitua suuremmiksi, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja ja pääekonomisti Penna Urrila blogissaan.

”Koronaviruksen talousvaikutuksissa on kyse samanaikaisesta kysyntä- ja tarjontashokista, jolle on vaikea löytää suoraa vastinetta historiasta. Verrokkia on haettu vuonna 2003 myllänneestä SARS-epidemiasta, mutta tuolloin Kiinan rooli maailmantaloudessa oli paljon pienempi. SARS-virus oli vaikutuksiltaan vakava ja kuolleisuus siihen oli paljon koronaa korkeampi, mutta epidemian leviäminen saatiin toisaalta varsin nopeasti hallintaan”, Urrila toteaa.

Viruksen leviämisellä on väistämättä vaikutuksia maailmantalouteen, koska parin viime vuosikymmenen aikana Kiina on muuttunut nousevasta taloudesta yhdeksi suurimmista talousmahdeista, ja se on yksi suurimmista markkinoista lähes kaikille globaaleille yrityksille.

Kun nyt Kiinan talous on lähes täysin halvaannuksissa viruksen ja sen torjuntatoimien takia, sillä on väistämättä vaikutuksia kaikkiin globaaleihin yhtiöihin ja koko maailmantalouteen, Urrila arvioi.

Kysyntäkuoppaa arvaamattomampia vaikutuksia nähdään EK:n pääekonomistin mukaan todennäköisesti tarjontapuolella.

”Kiina on avainasemassa monien globaalien yhtiöiden arvoketjuissa. Konkreettisesti tämänkertaisen epidemian ytimessä olevassa Hubein maakunnassa valmistetaan paljon komponentteja esimerkiksi auto- ja elektroniikkateollisuuteen. Komponenttipulan vuoksi esimerkiksi monien autotehtaiden arvioidaan pysähtyvän lähiviikkoina niin Euroopassa kuin USA:ssakin, sillä vaihtoehtoisten toimittajien kapasiteetilla on rajansa.”

Koronavirus on johtanut kansalaisten liikkumisrajoituksiin erityisesti Kiinassa, mutta myös muualla. Urrilan mukaan vapaan liikkuvuuden merkityksen nykypäivän elämäntavalle huomaa vasta sitten, kun asia ei enää ole itsestäänselvyys.

”Yritykset ovat rakentaneet globaaleja alihankintaketjuja, virittäneet tuotantoprosessejaan tarkasti ja tottuneet häiriöttömään logistiikkaan. Jo miljardit ihmiset odottavat voivansa matkailla vähintään oman maan sisällä ja useat myös kansainvälisesti. Tämän laajalla estymisellä olisi isoja vaikutuksia ihmisten tulevaisuudenuskoon ja käyttäytymiseen.”

Urrilan mukana koronavirus saattaa olla pahimmassa tapauksessa uusi ja yllättävä taka-askel globalisaatiossa, jota on viime vuosina koetellut myös kauppapoliittinen kiistely ja tullimuurien rakentaminen.

”Jos yritykset joutuvat jatkossa varautumaan kasvaviin häiriöihin alihankinnassaan myös suurentuvien epidemiariskien takia, kokonaisten tuotantoprosessien rakenteet saattavat muuttua ja toimitusketjujen lonkerot lyhentyä nykyisestä”, Urrila toteaa.