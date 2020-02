Nokia on suurten muutosten kynnyksellä

Nokia pohtii yritysjärjestelyä, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Jopa fuusio Ericssonin kanssa on mahdollinen.

Kolmannen vuosineljännen tulosraportissa sijoittajat saivat niskaansa kylmän suihkun, kun Nokia petti 5G-odotukset pahanpäiväisesti. Yhtiö myönsi sen 5G-kehityksen ongelmat, alensi lähiajan näkymiään ja jäädytti osinkojen maksun.

Tulospettymys sai Nokian osakekurssin laskemaan alle sen osien summa -arvon. Tällaisessa tilanteessa markkinoilla lisääntyvät usein epäilyt yritysjärjestelyistä ja -kaupoista. Nokia on nyt helppo saalis teolliselle sijoittajalle tai pääomasijoittajalle.

Ostospekulaatiot saivat tuulta purjeisiin uutistoimisto Bloombergin uutisesta, jonka mukaan Nokia on palkannut neuvonantajan selvittämään liiketoimintansa strategisia vaihtoehtoja.

Eli käytännössä kyse on mahdollisesta yritysjärjestelystä.

Yhtenä vaihtoehtona saattaa olla Nokian jokin liiketoimintaosan myynti. Yritysjärjestelyn pohdinnat eivät silti välttämättä johda minkäänlaiseen järjestelyyn. Lisäksi yhtiön harkinnassa ovat pääomarakenteen järjestelyt sekä investointien uudelleenkohdentaminen.

Nokia on kertonut hallituksensa puheenjohtajan Risto Siilasmaan vetätymisestä tämän kevään yhtiökokouksessa. Siilasmaan seuraajaksi on nousemassa entinen Nokia-johtaja Sari Baldauf. Puheenjohtajan vaihtuminen on lisännyt arvailuja laajemmista muutoksista yhtiössä, Bloomberg toteaa.

Nokian kolmesta liiketoimintayksiköstä Nokia Technologies -yksikön synergiat verkkoliiketoiminnan ja ohjelmistoyksikön kanssa ovat vähäiset, joten se saattaisi olla mahdollinen myytävä ja irrotettava osa.

Yhtenä vaihtoehtona saattaa olla jopa fuusio Nokian ruotsalaisen kilpailijan, Ericssonin kanssa. Yhdistyessään Nokia ja Ericsson voisivat kilpailla paremmin kiinalaista Huaweita vastaan 5g-verkkomarkkinoilla. Toisaalta kilpailuviranomaiset saattaisivat torpata yhdistymisen, sillä 5g-markkinat ovat jo nyt keskittyneitä Huaweille, Ericssoninille ja Nokialle.

Tämä vaihtoehto on Bloombergin saamien lähteiden mukaan kuitenkin epätodennäköinen vaihtoehto, koska verkkoliiketoiminta on jo muutoinkin keskittynyttä. Todennäköisempi vaihtoehto on muunlainen yhteistyö Ericssonin kanssa.

Nokia ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa.

Yritysjärjestelyn vaihtoehtoja Nokialla on paljon, arvioi Inderesin analyytikko ja toimitusjohtaja Mikael Rautanen.

”Nokialla on verkkoteknologioissa useita erillisiä liiketoimintoja, joita se voisi myydä. Tämä kuitenkin enemmän tai vähemmän vesittäisi yhtiön strategian keskiössä olevan vision rakentaa kokonaisvaltainen verkkoratkaisujen toimittaja”, Rautanen toteaa artikkelissaan.

Rautasen mukaan Bloombergin uutinen jälleen vahvistaa sitä, että Alcatel-Lucent-fuusio on tuonut mukanaan odotettua syvempiä ongelmia, eikä sen strategiset hyödyt ole realisoituneet.

Koko Nokian ostamisesta kiinnostuneita teollisia toimijoita alalla on Rautasen mukaan niukasti, mutta pääomasijoittaja voisi olla kiinnostunut pilkkomaan yhtiön osiin.

Yksi vaihtoehto voisi olla tervehdyttää yhtiön tasetta suuremmalla rahoitusjärjestelyllä. Se antaisi Rautasen mukaan Nokialle kyvykkyyden investoida ja toteuttaa suurempia sisäisiä uudelleenjärjestelyitä. Kiinnostuneita rahoittajia on nykytilanteessa kuitenkin todennäköisesti niukasti.

Sijoittajan Nokian kannalta nykyinen tilanne on ristiriitainen, Rautanen toteaa.

”Nokian osaketta hinnoitellaan arviomme mukaan selvästi alle raportissamme käsittelemämme osien summa arvon. Pelkät järjestelyhuhut voivat ohjata osakemarkkinan huomion tähän, mikä tuo spekulatiivista nostetta osakkeelle. Toisaalta uutinen on jälleen merkki siitä, että yhtiössä kytee syvempiä rakenteellisia ongelmia, mikä puoltaa varovaisuutta”, Rautanen pohtii.