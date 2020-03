Osakesijoittaja, onko nyt aika suunnata katse kehittyville markkinoille?

Finanssitalo on lisännyt salkkuunsa pienen määrän kehittyvien markkinoiden osakkeita.

Koronavirus jatkaa leviämistään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tähän mennessä tapauksia on todettu yhteensä noin 465 000 maailmanlaajuisesti. Yhteensä 199 maata on raportoinut tartunnoista. Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020.

Tähän mennessä pahimpia kriisipesäkkeitä ovat olleet Italia ja kasvavassa määrin myös Espanja. Nyt kriisialueeksi on tulossa myös Yhdysvallat, jossa tartuntojen määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Worldometer-sivuston mukaan Yhdysvalloissa on jo enemmän tartuntoja kuin missään muussa maassa ja yksistään perjantaina virustartunnan oli saanut lähes 18 700 ihmistä.

Koronapandemian inhimillisten kärsimysten lisäksi se alkaa tehdä tuhoaan myös maailman talouskasvuun. Vielä ei sen vaikutuksista reaalitalouteen ole saatu kovinkaan paljoa tietoa, mutta jotain kyllä.

Varsinainen myrskyvaroitus tuli torstaina, kun tilastot USA:n viime viikon uusista työttömyyskorvaushakemuksista julkistettiin. Yhdysvalloissa jätettiin viime viikolla uusia työttömyyskorvaushakemuksia lähes 3,28 miljoonaa kappaletta. Muutos viikossa oli raju, sillä toissa viikolla hakemuksia jätettiin 282 000 kappaletta. Muutos hakemusten määrässä oli siis noin kolme miljoonaa.

Ekonomistit odottivat hakemusten määrään rajua kasvua koronavirusepidemian vuoksi, mutta toteutunut kasvu oli vielä paljon ennustettuakin kovempaa. Ekonomistit olivat odottaneet Uutistoimisto Bloombergin mukaan 1,7 miljoonaa uutta hakemusta.

Koskaan aiemmin ei Yhdysvalloissa viikon aikana ei työttömyyskorvauksia ole haettu lähimainkaan niin paljon, kuin viime viikolla. Edellinen ennätys vuodelta 1982 on alle 0,7 miljoonaa hakemusta.

Mandatum Lifen salkunhoitaja Topias Kukkasniemi ja allokaatioratkaisuista vastaava johtaja Carolus Reincke arvioivat artikkelissaan, että koronaepidemian taloudelliset vaikutukset ovat riippuvaisia toimista, joilla viruksen leviämistä pyritään estämään tai hidastamaan sekä näiden toimenpiteiden ajallisesta kestosta.

”Tilanteen kehityksen arviointia hankaloittaa se, että yrityskohtaiset ja valtiotasoiset toimet sekä epidemian kesto ovat hankalasti ennustettavia muuttujia”, Kukkasniemi ja Reincke toteavat.

Yleinen käsitys on, että koronapandemian suurimmat maailmanlaajuiset talousvaikutukset kohdistuisivat vuoden toiseen neljännekseen ja että talous toipuisi vuoden loppupuolella. Kukkasniemen ja Reincken mukaan se edellyttää kuitenkin torjuntatoimenpiteiden onnistumista ja että Italian tilanne ei toistu muissa maissa.

Lisäksi oleellista on Yhdysvaltojen tilanteen kehittyminen.

”Maailmantalouden kehityksen kannalta on ratkaisevaa, miten Yhdysvalloissa reagoidaan epidemian eskaloitumiseen lähiviikkoina. Presidentinvaalikoneisto on samalla käynnistymässä toden teolla ja reaktioherkkyys puolin ja toisin on mahdollisesti normaalia suurempi.”

Keskuspankit ovat reagoineet kriisin laskemalla ohjauskorkojaan ja ostamalla markkinoilta arvopapereita. Lisäksi Yhdysvalloissa liittovaltio on päässyt yhteisymmärrykseen maan historian mittavimmasta elvytyspaketista, jonka summa on tähtitieteellinen 2000 miljardia dollaria.

Kukkasniemen ja Reincken mukaan epidemian levitessä ilmoituksia lisätoimista voi odottaa. Esimerkiksi Italia, Etelä-Korea, USA ja Saksa ovat ilmoittaneet ylimääräisistä julkisen talouden menolisäyksistä.

Mandatum Lifen sijoitusasiantuntijoiden mukaan koronakriisin vaikutukset yritysten tuloksentekokykyyn ovat vääjäämättä negatiiviset. Ennen toisen vuosineljänneksen käynnistymistä huhtikuun alussa tullaan näkemään laaja kirjo tulosvaroituksia.

”Kysyntävajeen vaikutusten lisäksi suurin huoli liittyy yritysten käyttöpääoman riittävyyteen sekä uudelleenrahoitusmahdollisuuksiin talous- ja markkinahäiriön aikana. Ennen koronaepidemian puhkeamista ennustettu noin kahdeksan prosentin tuloskasvuodotus kuluvalle vuodelle Yhdysvaltalaisille yhtiöille tullaan tarkistamaan reilusti alaspäin”, Kukkasniemi ja Reincke ennustavat.

Mandatum Life suhtautuu osakesijoituksiin nyt varoen.

”Talous- ja tuloskasvuennusteisiin liittyy nyt poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, joten olemme salkkutasolla edelleen varovaisella kannalla. Alkuvuodesta keskeisimmät huolenaiheemme olivat osakkeiden kohonnut arvostustaso ja ylioptimistiset tuloskasvuodotukset”, Kukkasniemi ja Reincke toteavat.

Toisaalta koronaviruksen laukaisema ja öljyn hintashokin vauhdittama kurssilasku on madaltanut arvostustaso lähemmäksi historiallisia keskiarvoja ja lisännyt osakkeiden suhteellista pitkän aikavälin houkuttelevuutta.

Mandatum Lifen katse suuntautuu nyt kehittyvien maiden osakkeisiin. Finanssintalo on lisännyt pienen määrän kehittyvien markkinoiden osakkeita kuitenkin niin, että vaikutukset salkkutason riskipositioihin ovat vähäiset, Kukkasniemi ja Reincke kertovat.

Kehittyvien markkinoiden osakkeiden näkymiä tukee nyt moni seikka.

”Kiinan teollisuustuotannon normalisoituminen tapahtunee kevään aikana, mikä on suhteellisesti katsoen positiivinen asia kehittyvien markkinoiden osakkeille. Yhdysvaltain keskuspankin elvytystoimien vanavedessä heikentyvä dollari alentaa myös kehittyvien talouksien dollarirahoituskustannuksia ja tukee yritysten tuloksentekokykyä. Arvostustaso kehittyvillä markkinoilla on länsimarkkinoita edullisempi”, Mandatum Lifen asiantuntijat kertovat.