Koronakriisin kauhuskenaario: Voiko 90-luvun syvä lama toistua?

Koronakriisi on jo antanut myrskyvaroituksen talouteen.

90-luvun lama oli Suomen historian pahimpia talouskriisejä. Edes maailmanlaajuinen 30-luvun lama ei kouraissut Suomea yhtä rajusti kuin Neuvostoliiton romahduksesta käynnistynyt dominoefekti, joka loi massatyöttömyyden, pankkikriisin ja konkurssiaallon. Työttömyys nousi lamassa pahimmillaan lähes 19 prosenttiin.

90-luvun kriisin taustalla oli Neuvostoliiton romahduksesta aiheutuneen viennin rajun laskun lisäksi 80-luvun talouspolitiikan virheet, jossa talous ylikuumeni, vahvan markan politiikka rapautti viennin kilpailukykyä ja rahamarkkinat vapautettiin hallitsemattomasti.

Nyt Suomi ja muu maailma tuskailee koronakriisissä. Lomautukset ovat kasvussa, yritykset ovat antaneet tulosvaroituksia ja ravintolat ovat kiinni.

Pahaenteistä ensimakua kriisin talousvaikutuksista tuli tällä viikolla Yhdysvalloista, jossa peräti 6,65 miljoonaa amerikkalaista jätti työttömyyskorvaushakemuksen 28. maaliskuuta päättyneen viikon aikana. Lukema ylitti synkeimmätkin ekonomistien ennusteet. Edellisviikolla Yhdysvalloissa jätettiin uusia työttömyyskorvaushakemuksia lähes 3,28 miljoonaa kappaletta. USA:n työministeriön mukaan työttömyyskorvaushakemuksia on kirjattu jo yli 10 miljoonaa viimeisen kahden viikon aikana.

IHS Markit -yhtiö julkisti maaliskuun loppupuoliskolla ennusteen, jonka mukaan Japani on jo ajautunut taantumaan. Yhdysvallat ja Eurooppa ajautuvat taantumaan kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä, eli huhti-kesäkuussa. IHS Markitin mukaan taantuman syvyys riippuu oleellisesti keskuspankkien ja valtioiden elvytystoimien suuruudesta.

Lontoolaisen sijoituskonsultointiyhtiö Alvine Capitalin hallituksen puheenjohtaja Stephen Isaacs arvioi CNBC-uutiskanavan puhelinhaastattelussa, että finanssimarkkinat ovat kohtaamassa pahimman kriisin sitten vuoden 1929.

Isaacsin mielestä koronakriisin on ”ennennäkemätön”, sillä markkinoilla on ennätyksellisen paljon velalla vivutettua pääomaa sekä yliostettuja osakkeita. Hänen mukaansa vuoden 1929 suuri lama ja pörssikurssien romahdus on lähin vertailukohta.

Suomessa Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki ei peittele synkkää näkemystään meneillään olevasta kriisistä. Hänen mukaansa maailmantaloudella on edessään ”kaikkien kriisien äiti”.

Merkit Suomenkin vaikeuksista ovat ilmassa, sillä työ- ja elinkeinoministeriön mukaan yt-neuvotteluiden piirissä on jo yli 280 000 suomalaista.

On siis selvää, että koronakriisi tulee aiheuttamaan sekä Suomea että maailmantaloutta koettelevan taantuman.

Onko Suomi siis matkalla 90-luvun syvän laman kaltaiseen talouskatastrofiin?

Tätä kysymystä puidaan Kuntarahoituksen Huomisen talous -podcastissa. Aihetta pohtii Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja haastattelijana Pihla Hakala.