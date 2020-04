Biolääkeyhtiön koronalääkkeestä lupaavia hoitotuloksia

Gilead Sciences on kehittänyt lääkkeen koronaoireiden hoitoon. Lääkkeen hyödyistä on saatu ensimmäisiä tuloksia.

Yhtiön kehittämän lääkkeen nimi on remdesivir. Se on viruslääke, joka on kehitetty Ebolan ja SARSin kaltaisten tartuntatautien hoitoon. Tosin ebolavirukseen lääke ei tehonnut. Lääkettä on testattu kiinalais-japanilaisessa sairaalassa Pekingissä. Testeissä selvitetään lääkkeen soveltuvuus Kiinassa ja muuallakin nopeasti leviävän koronaviruksen hoitoon.

Helmikuun alussa lääkettä annettiin ensimmäiselle potilaalle, amerikkalaiselle 35-vuotiaalle miehelle Washingtonin osavaltiossa. Miehen vointi parani vuorokauden aikana, mikä rohkaisee lääkkeen uusiin testeihin.

Mikäli lääke todella tehoaa koronavirukseen, saattavat Kiinan lääkeviranomaiset antaa lääkkeen käyttöön nopeastikin.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan alustavat analyysit osoittavat, että koronapotilaille annetut testit ovat tuottaneet lupaavia tuloksia. Tulokset antavat toivoa siitä, että hoitokeino koronaoireisiin saattaa olla löytymässä.

New England Journal of Medicine -julkaisun mukaan lääkettä testattiin 53 potilaaseen Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Kanadassa. Potilaiksi oli valittu vakavista oireista kärsiviä potilaita, jotka tarvitsivat hengityslaitehoitoa.

Potilaat saivat remdesiviriä 10 päivän ajan. 18 päivän jälkeen 68 prosenttia potilaista oli paremmassa kunnossa. 30 henkityslaitteissa olleesta potilaista 17 ei tarvinnut enää hengityslaitehoitoa.

“Emme voi vetää tämän aineiston perusteella lopullisia johtopäätöksiä, mutta havainnot tällä remdesiviriä saaneiden potilasryhmällä ovat lupaavia”, kertoo Los Angelesissa sijaitsevan sairaalan johtaja Jonathan Grein Bloombergille.

Tällä hetkellä on käynnissä useita laajoja kliinisiä testejä, joissa arvioidaan remdesivirin hyödyt koronaviruksen hoidossa.

Teknologiapörssi Nasdaqiin listatun Gilead Sciences -yhtiön osakekurssi on ollut nousussa sen jälkeen, kun koronavirus alkoi levitä maailmalla. Tänä vuonna osake on kivunnut yli 12 prosenttia.

Yhtiön osake saa yhdeksältä analyytikolta tällä hetkellä ostosuosituksen, viiden suositus on lisää ja 14 analyytikon suositus on pidä. Kolme analyytikkoa suosittaa vähentämään osaketta.

Gileadin kurssinousu ja koronalääkkeen testitulokset eivät ole näkyneet analyytikoiden osakkeelle antamien tavoitehintojen keskiarvossa, joka on nyt 76 dollaria. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 73,5 dollaria.