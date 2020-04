Nokia on nyt haavoittunut saalis vihamielisille valtaajille

Nokian huhutut valtausyritykset rajaavat sijoittajien riskejä, mutta yhtiölle itselleen ne ovat uhka, arvioi Inderesin Nokia-analyytikko Mikael Rautanen.

Nokian valtaushuhut siivittivät yhtiön osakekurssin torstaina rajuun nousuun. Osakekurssi pomppasi rajusti alle 2,9 eurosta hetkellisesti lähes 3,4 euroon, kun huhu vihamielisestä valtausyrityksestä tuli julki.

Uutistoimisto TMT Financen mukaan monet suuret pääomasijoittajat, kuten KKR, Apollo ja Blackstone olisivat kiinnostuneet sijoittamaan Nokiaan. Nokia olisi uutistoimiston mukaan neuvottelemassa investointipankin kanssa rahoituspaketista, jonka turvin se yrittäisi torjua vihamielistä ostotarjousta.

Mahdollista valtausyritystä tai Nokian myyntiä on odotettu sen jälkeen, kun yhtiön vaikeudet alkoivat ja yhtiö alkoi menettää markkina-arvoaan.

Nurkanvaltaus eli vihamielinen yritysvaltaus tarkoittaa sitä, että yrityksen ulkopuolinen sijoittaja pyrkii yhtiön osakkeita ostamalla kaappaamaan yrityksen päätäntävallan kokonaan tai hankkimaan merkittävää vaikutusvaltaa siitä. Nurkanvaltauksessa päätäntävaltaa hakevan sijoittajan ja yrityksen johdon intressit eivät kohtaa. Johto on haluton myymään tai sulauttamaan toimintoja ulkopuolisen sijoittajan kanssa.

Vihamielinen valtaus voidaan suorittaa esimerkiksi tekemällä ostotarjous yhtiön osakkeista markkinahintaa korkeammalla hinnalla. Pörssiyhtiöiden tapauksessa voi nurkanvaltaaja ostaa pörssistä vähitellen yhä enemmän osakkeita ja saada näin määräysvaltaa yhtiössä.

Nokia ei kommentoi

Nokian talousvaikeudet tulivat kunnolla esiin viime syksyn dramaattisen tulosvaroituksen jälkeen, jolloin yhtiö myös jäädytti osingon maksun. Lisäksi kävi ilmi, että Nokian on jäljessä kilpailijoitaan erittäin tärkeässä 5G-verkkojen kisassa.

Perjantaina Nokia vastasi huhuun tuttuun tapaan vähäeleisesti: “Emme kommentoi markkinahuhuja.”

Torstain uutinen on jatkoa jo pidempään jatkuneelle huhujen sarjalle, jossa Yhdysvaltojen oikeusministeriä myöten Nokiaa on nostettu kiinnostavaksi ostokohteeksi, muistuttaa Inderesin Nokia-analyytikko Mikael Rautanen.

Rautasen mukaan Nokia on tällä hetkellä haavoittuvainen kohde vihamielisen ostotarjouksen näkökulmasta. Se johtuu hänen mukaansa yhtiön sisäisistä ongelmista sekä siitä, että yhtiön ylimmässä johdossa ollaan vielä ”kapulanvaihdon suhteen siirtymävaiheessa”.

”Kapulanvaihdolla” Rautanen viittaa siihen, että Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark on nimitetty Nokian toimitusjohtajaksi syyskuun alusta alkaen. Rajeev Suri tulee jättämään tehtävänsä toimittuaan Nokian ja Nokia Siemens Networksin toimitusjohtajana yli kymmenen vuotta.

Nokiaa saalistavia pääomasijoittajia kiinnostaa myös osakkeen alhainen kurssinoteeraus verrattuna siihen, millaista liiketoimintaa Nokiaan kuuluu. Nokian todellinen arvo on yksinkertaisesti pääomasijoittajien näkökulmasta korkeampi kuin yhtiön tämän hetken markkina-arvo.

”Laskelmiemme mukaan Software- ja Technologies-yksiköt yksinään riittävät yli 3 euron osakekurssin perustelemiseen, joten kassaa polttava Networks -yksikkö tulee niin sanotusti kaupan päälle. Tämä yhtälö tekee yhtiöstä kiinnostavan kohteen esimerkiksi pääomasijoittajalle, sillä verkkoyksikössä on merkittävää strategista arvoa”, Rautanen toteaa.

Mitä valtausyritys tarkoittaa sijoittajien ja yhtiön kannalta?

Mitä sijoittajan pitäisi tästä vihamielisestä valtausyrityksestä sitten ajatella?

Rautasen mukaan sijoittajan näkökulmasta huhut antavat yhtiön osakkeelle selkeää tukea ja rajaavat laskuvaraa lyhyellä tähtäimellä.

”Vaakakupissa on skenaario, jossa yhtiö joutuu hankkimaan uutta rahoitusta nykyomistajien kannalta epäsuotuisilla ehdoilla. TMT Financen mukaan Nokia on palkannut investointipankki Citin järjestelyyn, joka olisi arvoltaan 17,4 miljardia dollaria.”

Itse yhtiön kannalta riskinä on itsenäisyyden menettäminen ajautumalla yritysoston kohteeksi tai pääomasijoittajan pilkottavaksi. Rautasen mukaan pilkkomisriski on syntynyt siitä syystä, että yhtiö epäonnistui verkkomarkkinan teknologisyklin liikkeellelähdössä.

Nokian kannalta yhtiönä paras ratkaisu olisi rahoitusjärjestelyn toteuttaminen, Rautanen arvioi. Tällöin yhtiö saisi resurssit, joilla mobiiliverkkojen kilpailukyky palautetaan. Lisäksi Nokiassa voitaisiin toteuttaa tarvittavat rakennejärjestelyt.

Lisäresursseja yhtiö tarvitsee, sillä nyt se yrittää niukoilla taloudellisilla muskeleilla olla erinomainen liian monessa asiassa samaan aikaan, Nokia-analyytikko toteaa.

Nokia on viime aikaisten ongelmiensa vuoksi nyt siis otollinen kohde valtaajille. Ongelmia kannattavuudessa yhtiöllä on kuitenkin ollut jo pitkään. Viimeisen 10 vuoden tulostarkastelu osoittaa, ettei yhtiö ole päässyt tuloskasvun uralle lainkaan.

Yhtiön vaikeudet ovat heijastuneet jo pitkään arvostuskertoimiin. Koska Nokialla on ollut tappiollisia vuosia, ei P/E-kerroin anna mielekästä tulkintaa. Sen sijaan taseperusteinen P/B-kertoo, että Nokian arvostus on ollut 10 vuoden ajan alhainen verrattuna teknologiasektoriin yleensä. Lisäksi arvostustaso on laskenut vuosien saatossa.

Osakkeen alhainen arvostustaso tekee omalta osaltaan Nokian houkuttelevaksi kohteeksi niille, joiden motiivina on yhtiön pilkkominen.