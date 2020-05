Verkkokauppajätti Amazonin 14 johtamisperiaatetta

Jeff Bezos on rakentanut menestyvän yrityksen näiden 14 johtamisperiaatteen pohjalta.

Mitkä arvot ajavat työntekoasi? Oletko sitoutunut rehellisyyteen? Tai innovointiin? Entä tiedätkö yhtiön arvot tai johtamisperiaatteet, kenelle teet töitä?

Vahvat arvot tasoittavat yrityksen tietä menestykseen. Jeff Bezos on yksi maailman rikkaimmista miehistä, ja hän on rakentanut erittäin menestyvän yrityksen 14 johtamisperiaatteen pohjalta. Amazon-verkkokauppaa johdetaan näiden periaatteiden avulla, ja ne tukevat työntekijöitä esimerkiksi ongelmanratkaisussa, aivoriihissä ja niitä käytetään apuna jopa uusien työntekijöiden palkkaamisessa.

Tutustu Amazonin 14 johtamisperiaatteeseen, joita Amazonin työntekijät käyttävät työnteon tukena. Poimi tästä hyviä periaatteita itsellesi tai yrityksellesi.

1. Pakkomielle asiakkaaseen

Johtajat työskentelevät sinnikkäästi ansaitakseen ja säilyttääkseen asiakkaiden luottamuksen. Kilpailijoihin kiinnitetään myös huomiota, mutta tärkein fokus ja pakkomielle on aina asiakkaassa.

2. Omistajuus

Johtajat ovat omistajia. He pitävät katseen tulevassa, eivätkä uhraa pitkäaikaista arvoa saavuttaakseen lyhytaikaisia tuloksia. He eivät toimi pelkästään oman tiimin, vaan koko yrityksen puolesta. Johtajat eivät koskaan sano ”se ei ole minun työtäni”.

3. Keksi ja yksinkertaista

Johtajat odottavat ja vaativat alaisiltaan innovaatioita ja löytävät aina uusia tapoja yksinkertaistaa asioita. He etsivät uusia ideoita kaikkialta. Kun teemme uusia asioita, hyväksymme myös sen, että muut eivät välttämättä ymmärrä meitä.

4. Ole oikeassa, usein

Johtajat ovat oikeassa usein. Heillä on vahva harkintakyky ja hyvät vaistot. He etsivät uusia näkökulmia ja pyrkivät kyseenalaistamaan jo olemassa olevia vahvistuneita uskomuksia.

5. Opiskele ja ole utelias

Johtajat eivät koskaan lopeta opiskelua, ja he pyrkivät parantamaan itseään. He ovat kiinnostuneita uusista mahdollisuuksista ja etsivät niitä lakkaamatta.

6. Palkkaa ja kehitä huippuja

Johtajat nostavat rimaa joka kerta, kun he palkkaavat uuden työntekijän tai antavat ylennyksen alaiselleen. He tunnustavat työntekijöidensä poikkeukselliset kyvyt. Johtajat kasvattavat uusia johtajia ja ottavat roolinsa vakavasti muiden kehittämistyössä.

7. Vaadi korkeita standardeja

Johtajilla on korkeat standardit. Näin he varmistavat, että viat tunnistetaan ja ongelmat korjataan — ja että ne pysyvät korjattuina.

8. Ole kunnianhimoinen

Itsensä vähättely on itsensä toteuttava ennustus. Johtajien tapa luoda rohkeita ideoita ja kommunikoida arkailemattomasti inspiroi tuloksia. He ajattelevat toisin ja etsivät aina uusia tapoja palvellakseen asiakkaita.

9. Valmis toimimaan

Nopeus on tärkeää liiketoiminnassa. Monet päätökset ja toimenpiteet ovat peruutettavissa, eivätkä vaadi perinpohjaista tutkimusta. Arvostamme laskelmoituja riskinottoja.

10. Säästäväisyys

Saavuta enemmän vähemmällä. Rajoitukset lisäävät kekseliäisyyttä, omavaraisuutta ja inventioita. Budjetin tai kiinteiden kustannusten kasvusta ei tipu lisäpisteitä.

11. Ansaitse luottamus

Johtajat kuuntelevat tarkkaan, puhuvat rehellisesti ja kohtelevat toisia kunnioittavasti. He ovat itsekriittisiä, jopa silloinkin, kun se on kiusallista. Johtajat vertaavat itseään ja joukkueitaan parhaita vastaan.

12. Sukella syvälle

Johtajat operoivat kaikilla tasoilla, kiinnittävät huomiota yksityiskohtiin, tarkastavat työtä usein ja ovat skeptisiä, kun mittarit ja anekdootit eroavat toisistaan. Mikään työ ei ole heidän alapuolellaan.

13. Selkärangan tärkeys; ole eri mieltä ja sitoudu

Jos johtajat ovat eri mieltä, he ovat velvollisia riitauttamaan päätöksiä, jopa silloin kun sen on uuvuttavaa tai epämieluisaa. Johtajat ovat sitkeitä, eivätkä tee kompromisseja pelkän sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vuoksi. Kun päätös on tehty, he sitoutuvat siihen.

14. Tuota tuloksia

Johtajat keskittyvät liiketoiminnan keskeisiin työpanoksiin ja toimittavat ne laadukkaasti ja ajoissa. Takaiskuista huolimatta, he yrittävät uudelleen, eivätkä tyydy vähempään.

Lähde: Amazon.