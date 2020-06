Analyytikko: Amerikkalaisten lentoyhtiöiden nousuralli on ohi kesän jälkeen

JPMorganin analyytikko Jamie Baker pelkää, että sijoittajat reagoivat vähentyneisiin lentoihin syksyllä.

Lentoyhtiöiden osakekurssit ovat kohonneet nopeasti koronakriisin aiheuttamasta shokista. Lentoyhtiöitä sisältävä U.S. Global Jets ETF on kallistunut viimeisen kuukauden aikana (11.5.-10.6.2020) noin 50 prosenttia. Pudotus kevään aikana koronakriisin vuoksi oli kuitenkin jyrkkä, sillä rahasto on edelleen noin 40 prosenttia miinuksella (10.6.2020) tammikuun alun tilanteeseen verrattuna.

Jamie Bakerin mukaan lentoyhtiöiden nousukiito loppuu kesän jälkeen. Baker esitti keskiviikkona (10.6.2020) neljä syytä sille, miksi viime viikkojen kurssinousu ei voi jatkua enää kauan.

Ensimmäiseksi syyksi Baker mainitsi viime aikoina nopeasti kohentuneen matkustajien lukumäärän ja sen, että matkustajamäärä ei enää kesän lomasesongin jälkeen jatka kasvua. Lisäksi viime viikkojen nopean kurssinousun vuoksi lentoyhtiöiden arvostustaso on noussut tasolle, josta ei ole enää merkittävästi nousuvaraa.

Bakerin mukaan lentoyhtiöiltä on todennäköisesti myös tulossa osakeanteja, jotka laimentavat nykyisten osakkeenomistajien omistusta ja tuovat laskupainetta osakekursseihin.

Analyytikko odottaa lisäksi lentoyhtiöiden vähentävän syksyllä lentojaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain valtion tarjoama tuki lentoyhtiöille päättyy.

Baker alensi keskiviikkona (10.6.2020) JetBlue Airwaysin ja United Airlinesin suosituksia. Analyytikon suositus JetBluelle muuttui tasolle alipainota, kun se aiemmin oli neutraali. JetBluen lisäksi Baker alipainottaa American Airlinesia sekä Spirit Airlinesia.

United Airlinesin suositusta Baker muutti keskiviikkona tasolle neutraali, kun se aiemmin oli ylipainota. United Airlinesin lisäksi Southwest Airlines Co. on Bakerilla neutraalissa painossa.

Osakekurssikehityksen osalta houkuttelevimpia lentoyhtiöitä Bakerin mukaan ovat tällä hetkellä Alaska Air Group ja Delta Air Lines, jotka JPMorganin analyytikko pitää ylipainossa.