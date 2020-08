USA:n kuluttajaluottamus romahti selvästi odotettua enemmän

Tutkimuslaitos Conference Board kertoi tiistaina, että luottamusindikaattorin pisteluku jäi elokuussa 84,8 pisteeseen. Amerikkalaiskuluttajien luottamus laski myös heinäkuussa, jolloin se oli 91,7 pistettä.

Kuluttajaluottamuksen lasku oli selvästi odotettua rajumpi, sillä uutistoimisto Reutersin haastattelemat ekonomistit olivat odottaneet indeksin nousseen 93 pisteeseen elokuussa. Luottamusindikaattori jäi jopa alle huhtikuun, jolloin USA:ssa koronarajoitukset olivat voimakkaimmillaan.

”Kulutuskysyntä on palautunut viime kuukausina, mutta kuluttajilla on lisääntyviä huolia talouden näkymistä. Kuluttajien huolet tulevat laskemaan kulutuskysyntää luultavasti tulevina kuukausina”, arvioi Conference Boardin johtaja Lynn Franco Marketwatch-sivustolle.

Odotuksia synkeämmistä kuluttajaluottamusluvuista huolimatta USA:n talousdata on ollut viime aikoina vahvaa. Sekä palvelualojen että teollisuuden ostopäällikköindeksit olivat selvästi ekonomistien odotuksia korkeampia, ja vanhojen asuntojen myynti kasvoi heinäkuussa 25 prosenttia edelliskuusta lähes 5,9 miljoonaan asuntoon.

USA:n kuluttajaluottamusta näyttää painavan maan kansalaisten pelot työllisyyskehityksestä, arvioi Twitterissä Kathy Jones, Schwab-tutkimuslaitoksen korkostrategi.

