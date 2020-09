Evli: Verkkokauppa.comin osake on yhä ostolappu

Verkkokauppa on megatrendi, josta alan kotimainen pörssiyhtiö ei ole vielä ottanut kaikkea irti.

Verkkokauppa.comin toinen vuosineljännes oli vahvaa näyttöä. Yhtiön liikevaihto kasvoi odotuksia enemmän, kun kasvu oli 14 prosenttia ja oli 123 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen myynnin kasvu syntyi vahvalla verkkomyynnillä, keskisuurten ja kehittyvien kategorioiden hyvällä suoriutumisella sekä tehokkaalla markkinoinnilla, joka johti verkkoliikenteen kasvuun, kiteytti yhtiön toimitusjohtaja Panu Porkka tulosraportin yhteydessä.

Porkan mukaan Suomessa kuluttajaelektroniikan markkina kasvoi 9,1 prosenttia, ja kuluttajakäyttäytyminen jatkoi muutostaan kaupan siirtyessä nopeasti verkkoon.

Toisin kuin moni muu Helsingin pörssin yhtiö, Verkkokauppa.com on hyötynyt koronakriisistä.

Koronapandemialla oli Porkan mukaan vaikutuksia markkinaan: etätyöskentely ja muutokset kuluttajakäyttäytymisessä kasvattivat kysyntää useissa tuoteryhmissä. Toisen vuosineljänneksen aikana Verkkokauppa.com pystyi hyödyntämään monikanavaista liiketoimintamalliaan ja siten kasvamaan markkinaa nopeammin ja vastaamaan asiakkaiden muuttuvaan käyttäytymiseen ja tarpeisiin.

Liiketulos kasvoi moninkertaisesti edellisvuodesta. Vertailukelpoinen liiketulos oli huhti-kesäkuussa 4,8 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 0,2 miljoonaa.

Verkkokauppa.com arvioi liikevaihdon yltävän tänä vuonna 520-545 miljoonan euron välille, kun se viime vuonna oli 504 miljoona euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen nousevan 13-18 miljoonaan euroon viime vuoden 11,3 miljoonasta.

Evlin mukaan Verkkokauppa.com seilaa verkkokaupan murroksen aallonharjalla.

”Verkkokauppa.comin kasvutarina on jatkunut läpi vuosien ja yhtiön keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon kasvu vuosina 2010-2019 olikin 12,6 prosenttia. Kasvun ajureina ovat toiminteet etenkin kilpailukykyiset hinnat, laaja tuotevalikoima sekä vahva näkyvyys verkkokaupassa”, Evli toteaa aamukatsauksessaan.

Yhtiön kannattavuus ei ole Evlin mukaan kuitenkaan kasvanut samaa tahtia liikevaihdon kasvun kanssa. Tämä johtuu siitä, että kodinelektroniikan markkina on ollut viimeiset vuodet erittäin kilpailtu ja hintavetoinen mikä on vaikuttanut myös Verkkokauppa.comin myyntikatteisiin.

Evlin mukaan Verkkokauppa.comin myyntikatemarginaali on ollut noin 14-16 prosenttia viime vuosina, mikä on sen pääkilpailijoita Giganttia ja Poweria vähemmän. Yhtiön oman arvion mukaan verkkomyynnin osuus koko Suomen vähittäiskaupasta on noin 12-13 prosenttia, mikä on alle eurooppalaisen sekä pohjoismaalaisen tason.

Verkkokauppa.comin tulevaisuuden kasvu onkin kiinni pitkälti siitä, kuinka nopeasti kauppa siirtyy verkkoon, Evli arvioi. Kivijalkamyymälän merkitys on vielä suuri.

”Yhtiöllä on neljä kivijalkamyymälää joiden merkitys on myös merkittävä – kivijalkamyymälöiden myynti on lähes puolet yhtiön koko liikevaihdosta. Pienen fyysisen jalanjäljen takia yhtiön kustannuspohja on matala ja skaalautuva, millä on ollut positiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen”, Evli toteaa.

Evlin mukaan Verkkokauppa.com haki aikaisemmin aggressiivista kasvua, mutta viime aikoina se on siirtänyt fokustaan enemmän kannattavan kasvun suuntaan ja ensimmäisiä merkkejä onnistuneesta strategian toteutuksesta on jo nähtävillä. Tosin alkuvuonna myös Suomeen vyörynyt koronaviruspandemia on helpottanut markkinan tiukkuutta kodinelektroniikan markkinassa mikä on vaikuttanut positiivisesti katteisiin.

Pienemmällä tukkumyynnin osuudella sekä myynnin rakenteella on ollut Evlin mukaan myös positiivinen vaikutus.

Jatkossa tulosta syntyy enemmän kannattavuusmarginaalia kasvattamalla kuin myyntiä kasvattamalla, Evli uskoo.

”Uskomme kuitenkin tulevaisuuden suuremman kannattavuuden parantumisen kumpuavan paremmista myyntikatteista. Emme usko yhtä vahvan myynnin kasvun jatkuvan toisella vuosipuoliskolla. Esimerkiksi kodinelektroniikan markkina kasvoi yli 9 prosenttia (GfK) toisella vuosineljänneksellä, joten on todennäköistä, että alkuvuoden kysyntäpiikki on pois loppuvuoden kysynnästä. Loppuvuoden sekä tulevien vuosien riskejä lisää myös heikkenevä taloustilanne ja muutokset ostovoimassa. Näemme, että bränditietoisuuden kasvattamisella ja yhtiön imagolla on positiivinen vaikutus tulevien vuosien kehitykseen.”

Evli odottaa Verkkokauppa.comin kannattavuuden paranevan tulevina vuosina ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin olevan yli kolme prosentissa.

Evli toistaa Verkkokauppa.comin ostosuosituksen tavoitehinnan ollessa edelleen 6,3 euroa.