Entä jos autoilun verotus perustuisi paikannustietoon eikä polttoainekulutukseen?

Suomen keskustan ehdotus autoilun verotuksen painopisteen muuttamisesta on herättänyt laajasti huomiota.

Suomen nykyinen hallitus on kirjannut tavoitteekseen puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Sen pohjalta hallituspuolue keskustan eduskuntaryhmä esittää liikennepolitiikan mittavaa uudistusta, jossa autoilun verotuksen painopistettä siirrettäisiin polttoaineen verotuksesta auton käytön verotukseen paikannuksen perusteella.

Puolue kertoo tiedotteessaan, että sen tavoitteena on myös lisätä tuntuvasti kotimaisten, uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja mahdollistaa etätyö niin, että liikenteen päästöt saadaan sovitusti vähenemään. Keskustan eduskuntaryhmä esittää biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nostamista tulevina vuosina nykyisestä 30 prosentista jopa 40 prosenttiin.

Lisäksi tavoitteena on katkaista polttoaineiden jatkuvien, puolueen mielestä epäreilusti kohdistuvien veronkorotusten kierre ja mahdollistaa autoilu koko Suomessa myös tulevaisuudessa.

”Autoa pitää voida käyttää. Päästöjen vähentäminen pitää tehdä ihmisten ja maan eri osien kannalta reilulla tavalla”, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoo.

Polttoaineiden nykyisen litraperusteisen verotuksen tilalle keskustan eduskuntaryhmä esittää pidemmällä aikajänteellä paikannukseen perustuvaa verotusta alueellisena ratkaisuna.

”Jos mitään ei tehdä, veronkorotukset uhkaavat tulevaisuudessa jatkua ja maksajaksi joutuvat bensa- ja dieselautoilla ajavat. Se ei ole oikein. Autoilun kustannuksilla ei ylipäätään ole varaa enää nousta”, kansanedustaja ja eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen kertoo.

Esitysten valmistelua vetänyt Torniainen tähdentää, että uudistus tehtäisiin ihmisten yksityisyydensuoja varmistaen. Hän korostaa, että Suomen perustuslaki jo yksin takaa yksityisyydensuojan ja paikannus on jo käytössä useimmissa uusissa autoissa ja laajasti esimerkiksi nykyisissä puhelimissa.

Ei ole mikään yllätys, että radikaaleja avauksia autoverotuksen uudistamiseksi esitetään. Paineet verotuksen muuttamiseksi ovat kovat. Syynä ovat päästötavoitteiden lisäksi sähköautot.

Nykyinen autoilun verotus painottuu etupäässä autojen polttoainekulutukseen. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan maaliskuussa 2020 bensiinin kuluttajahinnasta keskimäärin 65-70 prosenttia muodostui erilaisista veroista. Dieselpolttonesteen hinnasta noin 55 prosenttia muodostuu veroista. Viime elokuun alusta nämä prosenttiluvut nousivat entisestään, kun hallitus päätti kiristää liikennepolttoaineiden verotusta yhteensä noin 250 miljoonalla eurolla tänä vuonna.

Hybridien ja täyssähköautojen yleistyminen uhkaa toisaalta romahduttaa valtion verotulot ja toisaalta se luo paineita nostaa bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen polttoaineverotusta entisestään.

Miten paikannukseen perustuva autoverotus sitten kohtelisi erilaisia tiestöjä?

Antti Kurvisen mukaan Suomen tiestö luokiteltaisiin eri veroluokkiin, jossa eroteltaisiin, ajetaanko esimerkiksi kaupungin keskustassa ruutukaava-alueella, jossa on joukkoliikennettä, vai harvaan asutulla, käytännössä joukkoliikenteettömällä maaseudulla.

Tällöin ei ruuhkamaksujen käyttöönottoa tarvittaisi, Kurvinen arvioi. Paikannusta ei myöskään annettaisi markkinoille ja kaupalliseen käyttöön.

Samoilla linjoilla on myös keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.

”Lähdemme siitä ajatuksesta, että verotus olisi enemmän kilometri- ja liikkumispohjaista ja liikenne olisi sitä kautta hinnoittelua. Siellä, missä valtio on satsannut hyviin teihin ja vaihtoehtona olisi joukkoliikenne, siellä autoilun ja liikkumisen pitää olla kalliimpaa. Ammattiautoilu ja soratiet, siihen suhtaudutaan kevyemmällä verotuksella”, Saarikko kertoo politiikan toimittajien tentissä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut arviointiraportin niistä keinoista, joilla tieliikenteen päästöt saadaan puolitettua hallitusohjelman mukaisesti. Selvityksen keskeisin johtopäätös on, että tavoitteisiin ei ole mahdollista päästä ilman, että fossiilisten polttoaineiden hinnoittelua muutetaan. Eli toisin sanoen polttoaineveron korottaminen on keino vähentää päästöjä.

Yksi ministeriön kaavailema vaihtoehto on, että polttoainevero voisi nousta jopa 40 senttiä litraa kohden vuonna 2030.