Nokia ja Elisa sopineet yhteistyöstä Suomen 5G-verkon rakentamiseksi

Teliaa kiinnostaa erityisesti Nokian 5G-verkon itsenäisen toiminnan mahdollistavat “mobiiliverkon aivot”.

Telia Company ja Nokia ovat tehneet viisivuotisen sopimuksen, joka vahvistaa Suomen digitaalista infrastruktuuria. Telia ottaa käyttöön myös Nokian SA 5G core-verkon kaikilla markkinoillaan Pohjolassa ja Baltiassa.

Sopimus keskittyy Suomeen, jossa Nokia toimittaa radioverkon (RAN) Telian tukiasemille 4G-verkon modernisoimiseksi ja päivittämiseksi 5G:hen. Telia ottaa myös kaikilla markkinoillaan käyttöön Nokian uuden stand-alone 5G core-ratkaisun – 5G-verkon itsenäisen toiminnan mahdollistavat ”mobiiliverkon aivot” – joka tuottaa asiakkaille jatkossa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia.

“Verkkomme ovat tärkeämmät kuin koskaan aikaisemmin, sillä ne muodostavat kukoistavan digitaalisen talouden perustan. Nokia on ainoa 5G SA core- verkon toimittajamme kaikilla markkinoilla ja koko radioverkon toimittaja Suomessa. Meidän läheisellä yhteistyöllämme on pitkä historia erityisesti Suomessa, ja odotan että jatkamme kumppanuuttamme rakentamalla parhaan verkon asiakkaillemme”, Telia Finlandin toimitusjohtaja Heli Partanen kertoo.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark puolestaan toteaa, että Nokia on työskennellyt yhdessä Telian kanssa yli puoli vuosisataa.

Telia kertoo, että jatkuva Nokia-yhteistyö luo myös pohjaa järkevämmille toimintatavoille sekä tehokkaammalle ja kestävämmälle verkkojen operoinnille. Telia Finlandin nyt rakentama 5G-verkko on merkittävästi aikaisempia sukupolvia energiatehokkaampi, ja sen voimanlähteenä käytetään pelkästään uusiutuvaa energiaa.

Verkon päivittäminen ja huoltaminen on Telian mukaan aiempaa yksinkertaisempaa ja edullisempaa.

Telia avasi ensimmäiset esikaupalliset 5G-verkot yhdessä Nokian kanssa Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa syyskuussa 2018. Verkko avautui kaupalliseen käyttöön vuoden 2019 alussa, ja kiihtyvällä vauhdilla edennyt verkon rakentaminen on tuonut 5G-verkon 43 kaupunkiin Suomessa, jo useamman kuin joka neljännen suomalaisen ulottuville.

Yhtiöt ovat ovat myös tehneet erilaisia 5G-kokeiluja esimerkiksi teollisuuden palveluiden, virtuaalitodellisuuden ja kiinteän langattoman laajakaistan (FWA) parissa.

Nokian uuden SA 5G Core -ratkaisun ansiosta Telia voi tarjota uudenlaisia palveluita, kuten reaaliaikaista lähestyvää viivettä edellyttäviä yhteyksiä teollisuuteen tai ultranopeaa laajakaistaa tiheän väestökeskittymän alueille esimerkiksi kaupunkikeskustoihin ja urheiluareenoille.

Suomen lanseerauksen jälkeen Telia on avannut 5G-verkon Norjassa ja Ruotsissa aiemmin tänä vuonna. Myös Tanskassa valmistaudutaan lanseeraukseen myöhemmin syksyllä. 5G-taajuuksien huutokauppoja ennakoitaessa valmistaudutaan Virossa ja Liettuassa 5G-verkkojen käyttöönottoon ja taajuuksien hankintaan myös Ruotsissa ja Tanskassa.

Yhteistyö Telian kanssa on jo toinen positiivinen Nokian 5G-uutinen lyhyen ajan sisällä. Uutistoimisto Reuters kertoi tällä viikolla, että amerikkalainen teleoperaattorijätti Verizon on tehnyt Nokian ja Microsoftin kanssa yhteistyösopimuksen. Yhtiöiden tavoitteena on tarjota Verizonin yritysasiakkaille yksityinen 5G-verkkoratkaisu.

Nokian osake on ollut maltillisessa nousutrendissä lokakuun ajan. Osake hinnoitellaan tällä hetkellä P/E-kertoimella 32x, kun kertoimen osakekohtaisena tuloksena käytetään tämän vuoden konsensuksen mukaista 0,11 euron osakekohtaista tulosta.