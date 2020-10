Näillä neljällä yksinkertaisella keinolla osakesijoittaja voittaa markkinat

Sijoitusstrategi paljastaa yksinkertaiset ja tutkitusti tehokkaat keinot lyödä markkinat ja indeksit suoralla osakesijoittamisella.

Osakeindeksien voittaminen ei ole helppoa – ei ainakaan sijoitusammattilaisille.

Nordnet selvitti miten Morningstarin tietokannassa olevat, Suomeen sijoittavat osakerahastot pärjäsivät vertailussa pörssilistatulle OMXH25-indeksiosuusrahastolle eli ETF:lle kymmenen vuoden aikajaksolla, joka päättyi huhtikuussa.2017.

Vertailussa oli mukana kaikki Suomeen sijoittavat rahastot, jotka ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana olleet olemassa. Ryhmään mahtui mukaan 22 aktiivisilla osakevalinnoilla hoidettua rahastoa sekä yksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sijoittava indeksirahasto.

Vertailun tulokset eivät aktiiviseen salkunhoitoon perustuvia perinteisiä sijoitusrahastoja mairittele.

Koko ryhmän keskimääräinen vuotuinen tuotto oli valitulla ajanjaksolla 4,6 prosenttia, OMXH25-indeksiosuusrahaston tuoton ollessa 6,3 prosenttia. Aktiivisten rahastojen tuotto oli keskimäärin lähes kolmanneksen (29 %) passiivista indeksiosuusrahastoa huonompi. 22 aktiivisesta rahastosta vain kaksi (2) tuottivat matalakuluista ja passiivista indeksirahastoa paremmin.

Vaikka rahastojen osakepoimintaa ei voi parhaalla tahdollakaan mairitella, ei piensijoittajan suora osakesijoittaminen ehkä sittenkään ole tuhoon tuomittu.

Osakesäästäjä nimittäin voi kaikesta huolimatta voittaa markkinat ja indeksit. Näin uskoo ainakin amerikkalainen sijoitusstrategi Nathan Slaughter. Street Authority -sijoitussivustolla hän listaa neljä tutkittua menetelmää, joilla sijoittaja voi voittaa markkinat.

Osinko-osakkeet tuottavat paremmin

Hartfordfunds-yhtiön tutkimuksen mukaan osinkoja maksavat yhtiöt lyövät indeksit pitkällä aikavälillä ja tarjoavat myös parempaa kokonaistuottoa kuin osinkoja maksamattomat yhtiöt.

Ero osinkoja maksavien ja osinkoja maksamattomien yhtiöiden keskimääräisissä pitkän aikavälin vuosituotoissa oli tutkimuksen mukaan ällistyttävän suuri.

S&P 500 -osakeindeksin osinkoja maksamattomien yhtiöiden vuosituotto ajanjaksolla 1972 – 2015 oli vain 2,5 prosenttia. Samalla ajanjaksolla osinkoyhtiöiden tuotto oli peräti 9,0 prosentin tuoton. Koko indeksin tuotto tuolla ajanjaksolla oli 7,4 prosenttia.

Ero on enemmän kuin merkittävä. Jokainen voi laskea mitä tuollainen tuottoero merkitsee euroissa kun huomioidaan korkoa korolle -vaikutus.

Omia osakkeitaan ostavat yhtiöt tuottavat paremmin

Omien osakkeiden osto on osinkojen maksulle vaihtoehtoinen tapa yhtiölle palkita osakkeenomistajia. Kun kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden määrä laskee, saattaa se nostaa jäljelle jääneiden osakkeiden markkina-arvoa.

Rahoitusteorian näkökulmasta ei ole kuitenkaan itsestään selvää, hyötyykö omistaja yhtiön omien osakkeiden ostoista.

Omien osakkeiden hankinta nostaa osakekohtaista tulosta koska osakkeiden määrä laskee. Samalla kuitenkin omien osakkeiden osto vähentää yhtiön kassavaroja ja siis sen nettovarallisuutta. Modigliani-Miller -teorian näkökulmasta nämä kaksi toisilleen vastakkaista vaikutusta tavallaan kumoavat toisensa. Sen mitä osakekohtainen tulos kasvaa, sen verran yhtiön osakekohtainen arvo laskee nettovarallisuuden alentumisen vuoksi. Omistajalle osto-ohjelma pitäisi siis olla yhdentekevää.

Nathan Slaughter uskoo kuitenkin omien osakkeiden ostojen voimaan.

Hän kiinnittää huomiota PowerShares Buyback Achievers –ETF-rahaston tuottoon. Kyseinen rahasto sijoittaa vain osakkeisiin, jotka ovat ostaneet vähintään viisi prosenttia osakkeistaan viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tämä rahasto on voittanut S&P 500 -indeksin tuotot useina viime vuosina. Viimeisen 10 vuoden aikana rahaston kokonaistuotto on ollut 132 prosenttia, kun koko indeksin tuotto on ollut samalla ajanjaksolla vain 106 prosenttia.

Osta ja pidä -sijoitusstrategia toimii

Pitkäjännitteisen osakesijoittajan kenties tunnetuin strategia on Osta ja pidä. Nimensä mukaisesti tässä sijoitustyylissä käydään osakekauppaa harvoin ja minimoidaan siten kaupankäyntikulut. Strategian taustalla on myös ajatus, ettei treidaus tai aktiivinen kaupankäynti kannata muutoinkaan.

Osta ja pidä -strategia on yksinkertainen ja ehkäpä hieman tylsäkin sijoitustyyli. Kuitenkin se toimii.

Slaughterin mukaan S&P 500 -osakeindeksin tuotto ei koskaan ole ollut tappiollinen pitkällä, 20 vuoden aikaperiodilla vuoden 1950 jälkeen. Noiden 20 vuoden ajanjaksojen sisään toki mahtuu tappiollisia lyhyempiä ajanjaksoja. Yksittäisten vuosien tuotot ovat olleet pakkasella peräti 16 kertaa vuoden 1950 jälkeen.

Tämä siis kertoo selvää kieltään siitä, että kärsivällinen sijoittaja voi nukkua yöunensa rauhallisesti vaikka markkinoilla aika-ajoin olisikin turbulenssia. Toki 20 vuotta on pitkä aika.

Slaughter viittaa myös Morningstarin tutkimukseen, jonka mukaan ne sijoittajat joiden varat eivät olleet osakkeissa 30 kovimman osakerallin päivinä, saivat vain 20 prosenttia kovemmat tuotot kuin ne, joiden rahat olivat kiinni osakkeissa noina päivinä. Tämäkin tukee Osta ja pidä -sijoitusstrategiaa.

Osinkojen uudelleensijoittaminen ja korkoa korolle luo kestävää vaurautta

Osinkojen uudelleensijoittaminen on korkoa korolle -vaikutuksen moottori, Slaughter toteaa. Osinkojen uudelleensijoittaminen siis synnyttää yhä suuremmat osingot.

Ilman osinkojen uudelleensijoittamista ja korkoa korolle -ilmiön hyödyntämistä sijoittaja joutuu turvautumaan ajoittamiseen ja ”pelaamiseen” markkinoilla – ja se on pelkkää lottoamista ja häviäjän peliä, Slaughter varoittaa.

Sijoitusstrategin esimerkki on vastaansanomaton.

Jos sijoittaja uudelleen sijoittaa 500 dollaria joka kuukausi kuuden prosentin vuosituottoa tarjoaviin osakkeisiin, nousee sijoittajan varallisuus peräti 90 000 dollaria 10 vuodessa ja peräti 509 000 dollaria 30 vuodessa.

Slaughterin esimerkkien perusteella tehokas ja yksinkertainen osakesijoittajan sijoitusstrategia olisi siis seuraavanlainen:

sijoita vahvan kassavirran osinko-osakkeisiin ja/tai omia osakkeita ostaviin yhtiöihin

sijoita uudelleen saamasi osingot säännöllisesti osinko-osakkeisiin ja/tai omia osakkeita ostaviin yhtiöihin

Älä käy kauppaa liian usein, ja ole kärsivällinen – ja luota korkoa korolle –ilmiön voimaan

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentajassa aiemmin heinäkuussa 2017.