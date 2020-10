Suursijoittaja: Teknologiaosakkeissa on “suunnaton kupla”

Sijoittaja ja hedgerahaston salkunhoitaja David Einhorn myy nyt lyhyeksi teknologiaosakkeita.

David Einhorn kirjoittaa sijoittajakirjeessään, että osakekuplan huippu oli syyskuun 2. päivänä ja sen jälkeen kupla on jo puhjennut. Hänen mukaansa sijoittajien tunnelmat ovat jo muuttumassa “ahneudesta omahyväisyyteen”, mikäli kupla todellakin on jo puhjennut.

Teknologiajätit kuten Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple ja Amazon ovat olleet koronakriisin voittajia. Niiden liiketoiminnat eivät ole kärsineet koronakriisistä, kuten monen muun toimialan yritykset. Etätyön lisääntymisen vuoksi Microsoftin Skypen korvaava suosittu etätyösovellus Teams on saanut valtavan määrän uusia käyttäjiä.

Teknologiapainotteinen Nasdaq 100 -indeksi on noussut tänä vuonna jo lähes 27 prosenttia. Samaan aikaan S&P 500 indeksi on noussut vain 1,1 prosenttia.

Einhornin mielestä merkkejä teknologiaosakkeiden kuplasta ovat listautumismania, markkinoiden keskittyminen muutamiin yrityksiin yksittäisellä toimialalla, poikkeuksellisen korkeat arvostuskertoimet ja ”hämmästyttävät” kaupankäyntivolyymit spekulatiivisissa sijoitusinstrumenteissa.

Nasdaq 100 -indeksin eniten nousseet yhtiöt ovat teknologiayhtiöitä. Eniten on noussut etäneuvottelusovellusta myyvä Zoom, jonka osakekurssi on noussut vuoden alusta jo yli 670 prosenttia. Toiseksi eniten on noussut sähköautovalmistaja Tesla, yli 390 prosenttia.

Tesla on kasvanut rajusti ja nyt se tekee tulostakin. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 104 miljoonaa dollaria, kun vuosi sitten tappiota kertyi 408 miljoonaa. Toisen vuosineljänneksen tulos oli Teslan neljäs perättäinen voitollinen vuosineljännes. Samalla se tarkoitti sitä, että yhtiön osake pääsee S&P 500 -indeksiin, johon kuuluu 500 markkina-arvoltaan suurinta yhdysvaltalaista yritystä.

Toisen vuosineljänneksen tulos pisti analyytikoiden ennusteet naurunalaisiksi, sillä autovalmistajan oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,2 dollaria, kun analyytikot odottivat keskimäärin vain 0,03 dollarin tulosta.

Einhorn ei ensimmäistä kertaa varoita teknologiakuplasta. Bloombergin mukaan alkuvuodesta 2016 hän uskoi osakkeiden olleen kuplassa. Hänen hallinnoimansa Greenlight-rahasto ei ole menestynyt viime aikoina. Viime tammikuussa rahaston hallinnoitavat varat olivat 2,6 miljardia dollaria, kun parhaimmillaan rahastopääoma oli 12 miljardissa dollarissa.

Alla olevalla videolla LGT Capital Partners -yhtiön sijoitusstrategi Mikio Kumada kommentoi Einhornin näkemyksiä osakekuplasta.