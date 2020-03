Teknojätti Microsoft hyötyy koronakriisistä

Microsoft hyötyy koronakriisin aiheuttamasta etätyön lisääntymisestä. Analyytikot odottavat yhtiöltä edelleen tuloskasvua.

Koronakriisin on tehnyt tuhojaan finanssimarkkinoilla laajasti. Lähes kaikki osakemarkkinat ja osakkeet ovat saaneet osansa koronaiskuista.

Myös Microsoftin osake on laskenut. Kuukaudessa teknologiajätin markkina-arvosta on häipynyt 26 prosenttia. Yhtiön pörssikurssin romahdus on samaa luokkaa kuin koko Nasdaq 100 -indeksin, joka on laskenut kuukaudessa 28 prosenttia.

Tosin Microsoftin osakekurssi on edelleenkin samalla tasolla kuin lokakuussa 2019, eli koronakriisi on sulattanut yhtiön arvosta vain viime kuukausien arvonnousun. Viiden vuoden arvonnousu on edelleen yli 240 prosenttia.

Vaikka sijoittajat tuntuvatkin pelkäävän koronan vaikutuksia myös Microsoftiin, saattaa yhtiö kuitenkin hyötyä koronakriisistä.

Koronavirus on lisännyt merkittävästi etätyöskentelyä, kun useat yritykset ovat kieltäneet työntekijöitään tulemasta työpaikoille virustartuntojen pelossa. Teknologiasivusto Digit.in kertoo, että etätyön lisääntymisen vuoksi Microsoftin Skypen korvaava suosittu etätyösovellus Teams on saanut valtavan määrän uusia käyttäjiä. Suomessa aiheesta kertoo Tivi.

Teams-palvelulla oli 18. maaliskuuta jo 44 miljoonaa päivittäistä käyttäjää, mikä on peräti 12 miljoonaa käyttäjää enemmän kuin viikko sitten. Käyttäjien lisäys viikossa on siis lähes 38 prosenttia.

Tivin mukaan Teamsin käyttö on tosin ollut vahvassa nosteessa koko alkuvuoden, koska vielä tammikuussa palvelulla oli 20 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Käyttäjämäärä on siis yli kaksinkertaistunut tammikuusta.

Microsoftin viime aikojen kurssilaskusta huolimatta analyytikot eivät odota yhtiön tuloskehitykseen romahdusta. Viime vuonna teknojätin osakekohtainen tulos oli 5,06 dollaria ja tälle vuodelle konsensusodotus on 5,66 dollaria. Kuluvan vuoden tulosennusteella Microsoftin P/E-kerroin on 24x.

Analyytikoiden suositukset yhtiölle ovat edelleen suosiollisia, sillä 35 yhtiötä seuraavasta analyytikosta peräti 23 antaa osakkeelle ostosuosituksen ja 11 analyytikon suositus on lisää.

Osakkeen konsensuksen mukainen tavoitehintakaan ei ole juurikaan laskenut kurssilaskusta huolimatta. Keskimääräinen tavoitehinta osakkeelle on yhä 195 dollaria, kun viimeisin kurssinoteeraus perjantaina oli 137 dollaria.

