Tämä autokaupan laiminlyönti voi käydä rankasti kukkaron päälle

Käytetyn auton oston yhteydessä kannattaa pitää huolta kaikista velvollisuuksista, muistuttaa Traficom.

Käytetyn auton kaupanteossa ihan ensimmäinen ja tärkein asia on tarkistaa auton ”identiteetti”, eli onko auto todella se yksilö, jota ollaan myymässä? Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan auto kannattaa hankkia vain rekisteriin merkityltä omistajalta, jotta ostaja välttyy ongelmilta autoon liittyvien maksuvelvoitteiden suhteen.

Traficom kertoo julkaisussaan, että nykyään ajoneuvon myyjän ei enää tarvitse luovuttaa uudelle omistajalle ilmoitusosaa tai varmennetta, vaan luovutusilmoituksen tekeminen ostajalle riittää.

Myyjä voi kaupanteon jälkeen tehdä ilmoituksen ajoneuvon luovutuksesta ostajalle esimerkiksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Oma asiointi -palvelussa tai antaa ostajalle voimassa oleva sähköinen varmenne tai täytetty rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa omistajanvaihdon rekisteröintiä varten.

“Kaupoista pitää aina tehdä myös perinteinen kauppa- tai luovutuskirja. Asiakirjalla voi todentaa esimerkiksi Traficomille kaupan ajankohdan ja kohteen, jos asiasta tulee myyjän ja ostajan välillä epäselvyyttä”, muistuttaa Traficomin kehityspäällikkö Markku Erkheikki.

Tehtiinpä autokauppaa sitten sähköisesti luovutusilmoituksella tai varmenteella, uuden omistajan pitää rekisteröidä ajoneuvo omiin nimiinsä.

“Myyjän ilmoitus ajoneuvon siirtymisestä ostajalle ei riitä. Uuden omistajan on tehtävä ajallaan ilmoitus omistajan vaihtumisesta ja ilmoitettava rekisteriin myös muun muassa vakuutustiedot”, tarkentaa Erkheikki.

Traficom muistuttaa, että ajoneuvon uuden omistajan pitää vakuuttaa ja rekisteröidä ajoneuvo omiin nimiinsä viimeistään seitsemän päivän kuluessa.

Tuon määräajan unohtaminen voi käydä yllättävän kalliiksi.

Jos vakuutusta ei nimittäin oteta määräajassa edellisen vakuutuksen päättymisestä, on ylittävältä ajalta maksettava vakuutusmaksua vastaavan maksun lisäksi laiminlyöntimaksu, joka voi olla suuruudeltaan vakuutusmaksu jopa kolminkertaisena.

“Vakuuttamattoman ajoneuvon käyttö liikenteessä on kiellettyä eikä ajoneuvoa voi katsastaa, jos vakuuttamisvelvollisuus on laiminlyöty”, Erkheikki mainitsee.

Liikennevakuutuskeskuksen perintäpäällikkö Vesa Korhonen kertoo, että liikennevakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä jää kiinni vuosittain peräti 40 000 ajoneuvon omistajaa tai haltijaa.

“Liikennevakuutuskeskuksen ja Valtiokonttorin laiminlyönnistä määräämät maksut voivat olla satoja tai tuhansia euroja, tapauksesta riippuen. Usein ajoneuvon ostaja ei ole saanut myyjältä tietoa, että ostettu ajoneuvo on vakuuttamaton ja liikennevakuutus olisi pitänyt ottaa heti ostopäivänä. Kun hän sitten ottaa vakuutuksen vasta myöhemmin, hänelle tulee maksettavaksi vakuuttamattomuusmaksu”, kertoo Korhonen.

Auton rekisteriin merkittyjä tietoja voit tarkistaa Traficomin sähköisistä palveluista osoitteesta: traficom.fi/fi/asioi-kanssamme

Käytetyn auton ostossa on syytä ottaa huomioon useita asioita. Traficom on laatinut esitteen, johon on koottu vinkkejä ja ohjeita Suomeen rekisteröidyn auton autokaupasta.