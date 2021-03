Tutkimus: Suomi on houkutteleva maa kansainväliselle työvoimalle

Suomeen halutaan töihin erityisesti naapurimaista ja itäisestä Euroopasta, mutta ei Länsi-Euroopasta.

Suomi on edelleen yksi maailman houkuttelevimmista maista kansainväliselle työvoimalle. Tämä käy ilmi konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin kansainvälisestä tutkimuksesta. Decoding Global Talent kyselytutkimukseen vastasi 209 000 vastaajaa 190:ssa eri maassa. Kysely tehtiin yhteistyössä The Network -rekrytointiverkoston kanssa, jota Suomessa edustaa Rekrytointi.com-palvelu.

Tutkimuksen mukaan Suomi on maarankingin sijalla 22, kun vuonna 2018 se oli samassa tutkimuksessa sijalla 21.

Kanada on tutkimuksen mukaan ulkomaiselle työvoimalle kaikkein houkuttelevin maa.

Suomeen töihin haluaisivat ennen kaikkea virolaiset, jotka olivat listan kärjessä myös vuonna 2018. Myös muut halukkaimmat töihin tulijat ovat itäisestä Euroopasta ja idästä: Venäjältä, Latviasta, Turkista ja Kosovosta.

“Lienee luonnollista, että Suomeen halutaan tulla naapurimaista, kuten Virosta ja Venäjältä. Palkkataso on varmasti merkittävä tekijä, mutta voidaan kysyä, miksi naapurimme lännestä eivät yhtä ponnekkaasti halua Suomeen töihin. Vielä vuonna 2018 norjalaiset olivat virolaisten jälkeen innokkaimpia Suomeen haluajia”, sanoo BCG:n osakas Tapio Schrey.

Suomalaiset eivät kaipaa kauas töihin

Tutkimuksene mukaan suomalaiset muuttaisivat mieluiten työn perässä tuttuun länsinaapuriimme Ruotsiin. Muita suosikkeja ovat Saksa, Espanja ja Norja.

Vielä vuonna 2018 mieluisimmat kohdemaat olivat Britannia ja Yhdysvallat, mutta nyt ne ovat pudonneet sijoille viisi ja kuusi. Viro on kasvattanut houkuttelevuuttaan ja on nyt kahdeksanneksi mieluisin maa, jonne suomalaiset muuttaisivat töihin.

Kaiken kaikkiaan suomalaisten muuttohalukkuus ulkomaille työn perässä on laskenut aiemmasta, vuonna 2018 toteutetusta tutkimuksesta. Tuolloin muuttohalukkuus oli vielä 67 prosenttia ja nyt se on 51 prosenttia.

“Vuonna 2018 suomalaisten muuttohalukkuus oli korkeampi kuin globaalisti, mutta vuoden 2020 tulokset ovat nyt lähes täysin samassa linjassa maailmanlaajuisten tulosten kanssa. Vuonna 2018 muuttohalukkuus oli maailmalla keskimäärin 57 % ja nyt se on 50 %. Koronapandemialla on siis todennäköisesti ollut vaikutusta näihin tuloksiin”, kertoo toimitusjohtaja Ismo Kurri The Networkia Suomessa edustavasta Rekrytointi.com-palvelusta.

Nuorten alle 30-vuotiaiden muuttohalukkuus on kuitenkin vielä globaaleja tuloksia korkeammalla, eli Suomessa 63 prosenttia ja maailmalla 56 prosenttia. Myös korkeasti koulutettujen muuttohalukkuus on hieman globaaleja tuloksia korkeammalla.

Suomessa 57 prosenttia korkeasti koulutetuista on valmiita muuttamaan ulkomaille, kun maailmalla vastaava luku on 54 prosenttia. Näissäkin ryhmissä muuttohalukkuus on kuitenkin laskenut vuoden 2018 lukuihin verrattuna. Tuolloin vielä noin neljä viidestä (77 %) alle 30-vuotiaasta suomalaisesta mieli ulkomaille töihin, ja korkeasti koulutetuista 72 prosenttia.

Korona herätti etätyöskentelyn mahdollisuuksiin

Koronapandemian myötä useampi vastaaja pitää etätyöskentelyä ulkomaiselle työnantajalle muuttoa kiinnostavampana vaihtoehtona. Suomalaiset ovat muita innokkaampia etätöihin.

Maailmanlaajuisesti 57 prosenttia vastaajista on avoimia työskentelemiselle etänä ulkomaalaiselle työnantajalle. Suomen osalta tämä luku on 67 prosenttia, ja Suomi onkin kyselyssä kehittyneiden länsimaiden kärkisijoilla. Suomalaiset etsivät mieluiten etätöitä tarjoavia työnantajia Ruotsista, Saksasta tai Yhdysvalloista.

“Ehkä korona-aikana moni on huomannut suomalaisen yhteiskunnan edut ja etätyön mahdollisuudet. Jos päivät kuluvat kotitoimistolla, ei ole väliä, onko työpaikalle matkaa kymmenen vai kymmenentuhatta kilometriä”, BCG:n Tapio Schrey sanoo.

“Etätyö avaa mahdollisuuden myös suomalaisille työnantajille laajentaa talent pooliaan ja etsiä alan huippuosaajia rajojen ulkopuolelta”, täydentää Rekrytointi.comin Ismo Kurri.