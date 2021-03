Menestynyt sijoitusbloggaaja nosti reippaasti puolen miljoonan sijoitussalkkunsa käteispainoa

Sijoitusbloggaaja Rikas Erakko näkee markkinatilanteessa nyt aiheen sotakassan kasvattamiseen.

Bloggaaja kertoo nostaneensa käteisvarojen osuutta sijoitussalkussaan roimasti.

”Myin melkoisen siivun indeksirahastoja ja nostin käteispainoa rutkasti. Salkkuni arvo on tällä hetkellä 417 035 euroa ja tästä on käteisenä peräti 229 524 euroa. Lisäksi minulla on käytettävissä sadan tonnin sijoituslaina, joten pystyn tarvittaessa ampumaan markkinoille kolmannesmiljoonan”, Rikas Erakko kertoo blogissaan.

Sijoitusbloggaaja nosti käteispainoa markkinatilanteen vuoksi.

”Keskuspankit printtaa rahaa pää märkänä, Bitcoin ja muut spekulaatiot tykittää, Suomeen ilmestyi 100 000 uutta yksityissijoittajaa, kaikki työkaverit puhuu sijoittamisesta ja Wallstreetbetsit keikuttelee markkinoita.”

”Oiskohan mopo lähtenyt ihan vähän käsistä?”, Rikas Erakko kysyy.

Bloggaajan mielestä keskuspankit kannattelevat nyt markkinoita, mutta se ei voi voi loputtomiin jatkua. Tässä markkinatilanteessa hän haluaa suojella varojaan mahdolliselta pörssiromahdukselta.

”Selvisin viime maaliskuun koronakuopasta hienosti, koska myin asuntoni pari vuotta aikaisemmin ja minulla oli hyvin käteistä. Haluan, että minulla on käteistä myös seuraavassa romahduksessa. Riski siitä, että tuottoja jää saamatta on merkittävä, mutta kannan sen mieluummin, kuin riskin siitä, että häviän yli puolet koko omaisuudestani.”

Markkinatilanne herättää nyt epäilyjä sijoitusammattilaisissakin.

Vuoden 2019 syyskuussa eläkkeelle jäänyt pitkän linjan salkunhoitaja Hannu Angervuo on huolissaan inflaatioriskistä. Angervuo ei halua maalata niin sanotusti pirua seinälle, mutta varoittaa inflaatioriskin seurauksista.

“Sijoittajan on syytä varautua melkoiseen talouden sekamelskaan, mikäli Yhdysvalloissa inflaation vauhti kiihtyy nykyisen alle kahden prosentin sijaan kolmen tai neljän prosentin tasolle”, Angervuo toteaa SalkunRakentajan haastattelussa.

Yhdysvalloissa 10-vuoden velkakirjan korko on noussut elokuun 0,5 prosentista jo lähelle 1,6 prosenttia. Korkoa nostaa markkinoiden odotus inflaation kiihtymisestä samalla, kun USA:n ja muiden maiden taloudet alkavat vähitellen elpyä koronakuopasta.

Syitä korkojen nousuun on useita.

”Kriisistä toipuva talous, eläimelliset elvytystoimet, valtioiden valtava velkaantuminen, nousevat inflaatio-odotukset, raivokas riskinottohalukkuus, keskuspankkien haluttomuus laskea lyhyitä korkoja enää nykytasoilta”, listaa Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Rikas Erakko on onnistunut kasvattamaan sijoitussalkkuaan roimasti viimeisen seitsemän vuoden aikana. Vuonna 2014 salkun arvo oli hieman yli 190 000 euroa, kun se nyt on jo lähes 520 000 euroa.