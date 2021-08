Analyysi: Puuilo teki sen – ja tätä siltä vaaditaan

Kuukauden osake

Puuilon Tuusulan myymälä 2021. Kuva: Henri Elo

Puuilo on tungeksinut monen kaupan toimijan reviirille voimakkaalla kasvulla ja myymälöiden avaamisella pitkin maata. Missä mennään nyt ja millaisiin odotuksiin sijoittaja sijoittaa?

Uumoilin sijoittajan kesäkolumnissa, että Puuilon listautumisannin jälkeiset myyjät palaavat vielä sijoittaja Ilkka ”Ipe” Parviaisenkin käyttämään yleiseen prinsiippiin ”Always buy, never sell”.

He ovat jo palanneet!

Puuilon kurssi oli tuolloin kesäkuun lopulla 8,2 euroa. Nyt se on 8,95 euroa, eli 9 prosenttia korkeammalla. Kurssi on kehittynyt systemaattisen nousujohteisesti kesäkuun antihinnan oltua alunperin 6,6 euroa.

Itsekin tuli ostettua hieman Puuilon osakkeita kesäkolumnin jälkeen, niin ilmiselvä ”Kamux” se on. Yhtiö (Puuilo) muuten myy myös autotarvikkeita, kuten lemmikinruokaakin. Jälkimmäiseltäkin sektorilta löytyy kasvuyhtiö Helsingin pörssistä, Musti Group, joka petti sijoittajien odotukset tiistaina.

Kurssi on rojahtanut maanantain 36,7 eurosta nykyiseen 29,7 euroon. Pudotus on karmea 19 prosenttia ja sijoittajat alkavat todella tajuta, kuinka ratkaisevia fundamentit (liiketoiminnan tunnusluvut) ovat korkealle arvostetuilla kasvuyhtiöillä.

Mustin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 20 prosenttia, mutta oikaistu EBITA-liikevoitto kasvoi vain vajaalla miljoonalla eurolla 6,4:stä 7,3:een. Marginaali putosi lievästi.

Yhtiön rullaava 12 kuukauden liikevaihto on 326 miljoonaa ja tulos verojen jälkeen 21,6 miljoonaa euroa. Kun osakemäärä on 33,54 miljoonaa, niin markkina-arvo on yhä noin miljardin. Juuri korkeat arvot suhteessa tulokseen (P/E edellä 46) tekevät kurssiliikkeet todella herkiksi, jos kannattavan kasvun putkeen tulee säröjä.

Sama pätee Puuiloon. Vertailun vuoksi, Puuilon markkina-arvo nykyisellä 8,95 euron kurssilla ja 84,8 miljoonan osakemäärällä on 759 miljoonaa. Rullaava 12 kk liikevaihto huhtikuulle oli 249 miljoonaa ja tulos verojen jälkeen 29 miljoonaa. Näin laskettuna P/E:ksi tulee 26 eli huomattavasti maltillisempi kuin Mustilla.

Puuilo myy vähän kaikkea – kannattavasti

Puuilo kuuluu siihen samaan kasvuhakuisten tuoreiden kaupan alan pörssiyhtiöiden joukkoon, kuten edellä mainitut autokauppa Kamux ja eläinruoka- ja tarvikekauppa Musti Group. Puuilo mainitsee kattavassa listalleottoesitteessään (218 sivua) Musti Groupiin kuuluvan Peten Koiratarvikkeen yhdeksi kilpailijakseen.

Muita nimettyjä ovat Halpa-Halli, Kärkkäinen, Motonet, Prisma, Rusta, Tokmanni, Bauhaus, K-Rauta, Kodin Terra, NetRauta, Taloon.com, IKH, Byggmax ja Stark. Myös Biltema, Clas Ohlson, Citymarket ja Veljekset Keskinen mainitaan raportissa.

Puuilon tärkeimmät kilpailijat ovat Biltema, Motonet, IKH, Tokmanni ja Clas Ohlson.

Puuilo toimii aggressiivisten kasvuhakuisten kilpakumppanien pelikentällä, jossa mitään ei anneta ilmaiseksi – paitsi ämpäreitä.

Puuilo on 33 myymälän halpakauppaketju, pääkohderyhmänä tee se itse -rakentajat ja -nikkaroijat. Yhtiö myy tuotteita 10 tuoteryhmässä:

rakennustarvikkeet,

työkalut,

LVI- ja sähkötarvikkeet,

eläintarvikkeet,

autotarvikkeet,

elintarvikkeet,

taloustavara,

puutarhatarvikkeet,

vapaa-ajan- ja muut välineet,

palvelut.

Yhtiön mukaan kohdemarkkinoiden yhteenlaskettu arvo Suomessa on 8,9 miljardia euroa. Puuilo siis haukkaa tästä parin prosentin vuosivauhtia kasvavasta isosta kakusta tällä hetkellä noin 3 prosenttia.

Halpakauppojen markkina oli Suomessa vuonna 2020 noin 2,4 miljardia euroa. Siitä yhtiö haukkaa näin ollen kymmenisen prosenttia. Halpakauppamarkkinan kasvu on ollut vajaan 5 prosentin luokkaa vuosina 2012-2020.

Yhtiö arvioi kohdemarkkinoidensa kasvavan 8,9 miljardista 10,4 miljardiin vuoteen 2026 mennessä. Viitaten Mustiin ja Kamuxiin edellä, on kiintoisaa, että kovimmat kasvuprosentit ennakoidaan juuri lemmikkiruualle ja -tarvikkeille (5,9 %/v) sekä autotarvikkeille ja -varaosille (3,0 %/v).

Koko markkinan kasvuksi muodostuisi 2,7 prosenttia vuodessa.

Puuilo ei ole ylihinnoiteltu

Puuilo on tehnyt tähän mennessä kaiken kuin oppikirjasta, vaikka eräs sijoittajatuttuni hymisteli vuosia sitten liikkeen nähdessään, että mikä epämääräinen paikka se on.

Yhtiö on tutkinut asiakasta, asiakastarvetta ja asiakaskokemusta, valjastanut globaalin ostotoiminnon, kasvattanut omien merkkien (private label) osuutta valikoimissa jo pitkälle toiselle kymmenelle prosentille, avannut tarkoin harkittuja kustannustehokkaita myymälöitä ympäri Suomea, erityisesti etelään ja länteen, mukaan lukien verkkokauppa.

Yksinkertainen graafi yrityksen esitteessä kertoo, mistä on kyse.

Puuilon liikevaihdon (milj. euroa) ja myymälämäärän (ympyrät) kehitys 2010-2020. Lähde: Puuilo

Puuilo tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa tilikaudella 2025 (päättyen 31.1.26) eli yli 10 prosentin orgaanista vuosikasvua. EBITA-liikevoiton tavoite on korkea 17-19 prosenttia liikevaihdosta, jota lähellä se on tälläkin hetkellä.

Osinkotavoite on piensijoittajaystävällinen ja selkeä: 80 prosenttia tilikauden tuloksesta muut tekijät huomioiden. Yhtiö keräsi listautumisannissa 30 miljoonan euron varat, sen tase on terve ja kassavirta selkeästi positiivinen.

Katsotaan lopuksi, millaista tulosta yhtiön tulisi tehdä käänteisen arvonmäärityksen näkökulmasta, jotta nykykurssi olisi perusteltu. Yritysten arvot perustuvat tulevaisuuden tuloksellisuuteen ja kassavirtaan.

Puuilon toteutunut ja vaadittu tuloskehitys verojen jälkeen käänteisen arvonmäärityksen näkökulmasta. Lähde: Yhtiön tilinpäätös, Henri Elo

Puuilo voi aivan hyvin saavuttaa kurssiin ladatut tulosodotukset. Toki kilpailu on kovaa ja hintakilpailun kiristymisen riskejä on aina olemassa. Konseptia lienee vaikea kopioida sellaisenaan. Kannattavaa kasvua yhtäältä voi rajoittaa hyvien kauppapaikkojen puute, koska yhtiö toimii jo lukuisissa vilkkaissa keskuksissa.

Toisaalta näyttää siltä, että yhtiö kykenee muovautumaan todella moneen vähittäiskaupan alasegmenttiin tarpeen niin vaatiessa.

Puuilo hyötyy ja saa kasvun tuomia skaalaetuja niin hankinnassa, logistiikassa kuin markkinoinnissa – aivan kuten Tokmanni viime vuosina.

Kannattavan kasvun onnistuminen toki riippuu myös henkilöstöstä ja järjestelmistä, viitaten Nokian kehitykseen ja riskeihin 90-luvulla, kirja-arvio 28.7.21.

Puuilon tiimiä on johtanut viimeiset neljä vuotta kassalta kaupan alan johtotehtäviin ponnistanut Juha Saarela. Yhtiö julkistaa helmi-heinäkuun puolivuotiskatsauksen 15.9.

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa Puuilon osakkeita.

