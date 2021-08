Tässä lupaava osake pitkään salkkuun

Toisin kuin vaikkapa astetta paremmin tunnettu Teladoc, on Hims and Hers suoraan kuluttajille suunnattu terveydenhuollon digitaalisiin palveluihin keskittyvä brändi.

Hims and Hersin liiketoimintamalli murtaa perinteisiä jakolinjoja, sillä kyseessä ei ole mikään Terveystalo kaksi piste nolla tai kaiken kattava potilaat ja lääkärit yhdistävä digitaalinen alusta.

Yritys etenee sairaus kerrallaan ja vie sen yhden sairauden loppuun asti. Tämä tarkoittaa käytännössä etäyhteyksiin perustuvaa mallia, missä tarvittavat reseptilääkkeet pyritään toimittamaan kotiin muutaman päivän sisällä yhteydenotosta.

Hims and Hersin ajatuksena on saattaa entistä useampi amerikkalainan terveydenhuollon piiriin. Ratkaisu olisi löydettävissä muualtakin, mutta perinteinen polku voi olla liian kallis tai liian kaukana.

Kaikki eivät myöskään kehtaa lähteä lääkärin vastaanotolle keskustelemaan seksuaalisuuteen tai henkiseen hyvinvointiin liittyvistä ongelmistaan. Kaljuuntuminen ja hiustenlähtökin voi olla asia, mihin ei ihan heti kehtaa hakea apua.

Hims and Hers omaa todistetusti toimivan liiketoimintamallin

Suomesta käsin voi olla hankala hahmottaa amerikkalaisen terveydenhoitojärjestelmän puutteita, tai sitä minkälaiset onnistumisen edellytykset uudenlaisella toimintamallilla on.

Hims and Hersin toimintamalli voi tuntua oudolta myös siksi, ettei itse kuulu kohderyhmään eli diginatiivien sukupolveen. Numerot kuitenkin puhuvat sen puolesta, että Hims and Hers olisi onnistunut luomaan jotain mikä toimii.

Yritys perustettiin marraskuussa 2017. Reilu kolme vuotta myöhemmin vuonna 2020 liikevaihtoa syntyi jo 149 miljoona ja katetuottoa 109 miljoonaa. Liikevaihtoa oli siis jo kolmen vuoden jälkeen enemmän kasassa kuin vaikkapa QT Groupilla, Reveniolla tai Talenomilla.

Varsinaista positiivista tulosta ei Hims and Hersiltä kuitenkaan ole odotettavissa moneen vuoteen, sillä markkinointi- ja myyntipanostukset ovat merkittäviä. Markkinoilta rahaa hakeneen yrityksen kohdalla näin tulisi ollakin, etenkin kun asiakkaan elinkaaren arvo on kolminkertainen asiakkaan hankintakustannuksiin verrattuna.

Hims and Hersin liiketoimintamalli on aidosti skaalautuva

Liiketoiminnan skaalautuvuus on kasvuosakkeissa keskeinen komponentti. Skaalautuva liiketoimintamalli toteutuu useimmiten digitaalisissa yrityksissä, mutta skaalautuvuuden määrässä on eroja.

Hims and Hers:in tapauksessa skaalautuvuuden näkee ihan numeroina. Katetuottoprosentti oli 29 vuonna 2018, 54 vuonna 2019 ja 74 vuonna 2020. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen osalta katetuottoprosentti oli tätäkin kovempi.

Koronaosakkeessa saattaa nyt olla oston paikka

Hims and Hers on koronaosake ja juuri siksi se on mielenkiintoinen. Kotoilun aikana mikä tahansa vaihtoehto perinteiselle lääkärinkäynnille sai nostetta. Kääntäen tilanne tarkoittaa sitä, että moni sijoittaja pelkää talouden avautumisen olevan Hims and Hersin kasvusta pois.

Yrityksen toimitusjohtaja Andrew Dudum näkee asian toisin. Brändi on suunnattu nuorille diginatiiveille, joille perinteinen lääkärikäynti edustaa jotain muuta kuin ”paluuta normaaliin”.

Ennen koronaa vuonna 2019 liikevaihto kasvoi 209 prosenttia 27 miljoonasta dollarista 83 miljoonaan dollariin. Kasvuun on siis ollut loistoedellytykset ilman koronaakin.

Toisekseen koronalla on myös terveysvaikutuksia, jotka saattavat sataa Hims and Hersin laariin. Hims and Hersin tekemän kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia vastaajista ahdistaa ajatus palata koronarajoitusten jälkeiseen elämään.

Puolet vastaajista kertoo harkinneensa terapiaa ensimmäistä kertaa elämässään juuri koronapandemian aikana ja yhdeksän kymmenestä uskoo etäterapian hyötyjen olevan tasoissa lähiterapian tuomien etujen kanssa.

Merkittävää on myös se, että yritysjohto kertoi ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä, ettei ole ainakaan toistaiseksi nähnyt mitään viitteitä siitä, että talouden avautuminen haittaisi yrityksen kasvua.

Sijoittajan kannalta tilanne on mielenkiintoinen. Talouden aukeaminen ei välttämättä tule olemaan ongelma yrityksen pitkän aikavälin kasvulle, mutta talouden aukeamisen pelko yhdistettynä SPAC-osakkeiden huuman laantumiseen näkyy osakkeen kurssissa.

Osake on laskenut huipuistaan yli 60 prosenttia ja SPAC-rakenteeseen liittyvät warrantit on jo lunastettu. Eteenpäin katsova P/S-lukema on nyt seitsemän pinnassa, mikä voisi 74 prosentin vauhtia liikevaihtoaan kasvattavalta korkean katetuoton omaavalla yrityksellä olla suurempikin.

Konservatiiviset ohjeistukset

Vaikka osa SPAC-osakkeiden kohdeyrityksistä tekee ylimitoitettuja pitkän aikaväilin lupauksia, ovat Hims and Hersin sulautumisen yhteydessä lokakuussa 2020 annetut lupaukset osoittautumassa konservatiivisiksi.

Lokakuussa 2020 yritysjohto arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvuksi 30 prosenttia.

Vuodenvaihteen tulosjulkistuksen yhteydessä ennustetta korjattiin ylöspäin 31-38 prosenttiin.

Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen koko vuoden liikevaihdoksi ennustettiin jo 49-53 prosenttia.

Arvioiden konservatiivinen luonne näkyy myös pidemmällä aikavälillä. SPAC-sulautumisen yhteydessä yritysjohto arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 233 miljoonaa dollaria.

Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen yhteydessä annettu ohjeistus koko vuodelle 2021 (221-227 MUSD) on melkein samoissa lukemissa, kuin tuo alkuperäinen vuoden 2022 tavoite.

On siis hyvin mahdollista, että alun perin vuodelle 2022 asetettu tavoite saavutetaan jo vuonna 2021.

Osakkeesta kiinnostuneen sijoittajan kannattaa myös kysyä itseltään haluaako sijoituksen tehdä juuri nyt, vai vasta hiukan myöhemmin.

Hims and Hersin toisen vuosineljänneksen tulos julkistetaan tänään 11.8. pörssien sulkeuduttua.

Vastuunrajoitus: kirjoittaja omistaa Hims and Hersin osakkeita.