Vuokranantajat: Vuokramarkkinoilla on tapahtunut käänne

Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteiset vuokrat jatkoivat nousuaan suurimmassa osassa Suomea kuluvan vuoden huhti- ja kesäkuun välisenä aikana.

Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa 0,9 prosenttia vuoden 2021 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen.

Vapaarahoitteiset vuokrat ovat vuoteen 2015 verrattuna nousseet eniten Keravalla (10,5 %) ja Turussa (10,2 %). Pienintä niiden nousu on ollut Seinäjoella (3,3 %) ja Hämeenlinnassa (4,3 %). Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteiset vuokrat ovat nousseet 8,7 prosenttia ja muualla Suomessa 7,0 prosenttia vuodesta 2015.

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa korkeimmat keskivuokratasot ovat Helsingissä (21,5 euroa/m²), Espoossa (18,4 euroa/m²) ja Vantaalla (18,1 euroa/m²). Matalimmat ne ovat Kouvolassa (10,9 euroa/m²), Raumalla (11,0 euroa/m²) ja Porissa (11,2 euroa/m²).

Suomen Vuokranantajien mukaan vuokrakehitys on selkeästi vauhdittunut kuluvan vuoden alkuun ja viime vuoden loppuun verrattuna.

”Vuokramarkkinoilla on tapahtunut käänne. Vuokrakehitys on vauhdittunut ensimmäistä kertaa korona-aikana. Korona vaikuttaa kiusaavan edelleen erityisesti Helsinkiä, jossa käänne on ollut muita suuria kaupunkeja vaatimattomampi. Monissa keskisuurissa kaupungeissa, kuten esimerkiksi Lahdessa ja Hämeenlinnassa, vuokrien lasku on kääntynyt maltilliseen nousuun”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Koko maassa vuokrien vuosimuutos on ollut yksiöissä 1,0 prosenttia, kaksioissa 0,7 prosenttia sekä kolmioissa ja suuremmissa vuokra-asunnoissa 1,1 prosenttia.

Toisella vuosineljänneksellä eniten vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat vuodentakaisesta Turussa (1,6 %) sekä Tampereella (1,4 %) ja vähiten ne nousivat Jyväskylässä (0,1 %) sekä Porissa (0,1 %). Vapaarahoitteiset vuokrat laskivat ainoastaan Mikkelissä (–0,2 %).

”Tampere oli ykkössijalla ja Turku kakkossijalla Suomen Vuokranantajien heinäkuussa julkaistussa kaupunkirankingissa, jossa arviotiin kaupunkien houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta. Molemmat kaupungit vaikuttavat selvinneen esimerkiksi Helsinkiä pienemmillä koronakolhuilla”, arvioi Rokkanen.

Kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) laskemiin kaupunkikohtaisiin ennusteisiin asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiaikoihin Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin.

Vuoden 2021 kaupunkirankingin perusteella asuntosijoittajan näkökulmasta houkuttelevin kaupunki on Tampere. Kakkossijan vei Turku ja kolmossijan Vantaa.

Kaikki kuusi Suomen suurinta kaupunkia olivat kahdeksan parhaan joukossa. Keskisuurista kaupungeista parhaiten pärjäsivät Kuopio ja Rovaniemi. Aiempina vuosina rankingin kärkisijat ovat vieneet keskisuuret yliopistokaupungit, joissa ennustettu vuokratuotto on ollut suuria kasvukeskuksia parempi.