Analyytikot varoittavat osakekurssilaskusta

Maailman seuratuin osakeindeksi S&P 500 on sulkeutunut tänä vuonna peräti 54 kertaa uuteen ennätykseen.

Wall Streetin analyytikot odottavat pomppuista syksyä osakemarkkinoille. Pankeista ainakin Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank ja Bank of America arvioi korjausliikkeen tulevan.

Pessimistisen näkemyksen takana on useita syitä. Ensinnäkin koronapandemian aiheuttaman kurssilaskun jälkeen osakeindeksit kohosivat nopeasti uusiin ennätyksiin. Kuluva vuosikin on osoittautunut vahvaksi osakemarkkinoilla.

S&P 500 -indeksin tuotto on tänä vuonna ollut jo lähes 20 prosenttia. Supervahva osakemarkkinoiden kehitys viimeisen reilun vuoden aikana tarkoittaa luonnollisesti samalla korjausliikkeen riskin kasvamista, kun sijoittajat kotiuttavat voittoja jossakin vaiheessa.

Vahvan kurssinousun lisäksi varovaisuutta aiheuttaa osakemarkkinoiden kallis arvostustaso ja euforinen sijoittajasentimentti. Tällä haavaa long-short-sijoitusten suhdeluku S&P 500 -indeksin yhtiöiden kohdalla on peräti 10-1. Se kertoo sijoittajien huimasta optimistisuudesta tulevaa kurssikehitystä kohtaan. Citin tutkimuksen mukaan peräti puolet ”longeista” menisi kuitenkin tappiolle, jos S&P 500 -indeksi laskisi alle 4435 pisteen. Se saattaisi aiheuttaa myyntejä ja lisätä entisestään kurssilaskua.

Analyytikot arvioivat myös yhtiöiden voittomarginaalien olevan koetuksella, kun inflaatio ja tarjontapuolen haasteet todennäköisesti jatkuvat myös syksyllä. Optimistisuus tuloskehityksen suhteen on heikentynyt nopeasti ja yhtiöiden tulosennusteita on laskettu tuntuvasti viime viikkoina. Myös makrodata on ollut odotettua heikompaa.

Lisäksi historiallisen aktiivinen yrityskauppavuosi volyymien osalta on osoittautunut yleensä oivaksi kuplaindikaattoriksi.

Analyytikot suosivat erityisesti Euroopan osakemarkkinoita

Viime keskiviikkona julkaistussa kirjoituksessa Bank of American strategit eivät olleet innossaan. He kysyivät, että mitä hyvää on jäljellä. Strategit tarkoittivat kommentilla, että paljon optimismia on jo hinnoiteltu osakekursseihin. Bank of American tiimi arvioi, että S&P 500 -indeksi päättyy vuoden loppuun mennessä pistelukuun 4250. Se tarkoittaisi 4,7 prosentin laskua nykyisestä.

Investointipankki Morgan Stanleyn tiimi on Bank of American kanssa samoilla linjoilla. Amerikkalaispankki nosti käteisen ylipainoon. Osakkeissa se suosii Eurooppaa ja Japania. Useat muutkin sijoittajat ovat kiinnostuneet Euroopan osakemarkkinasta. Esimerkiksi Goldman Sachs arvioi sen olevan nyt yksi parhaista kohteista maantieteellisesti.

New York Life Investmentsin ekonomisti ja portfoliostrategi Lauren Goodwin arvioi myös Euroopan osakemarkkinoilla olevan enemmän nousuvaraa verrattuna Yhdysvaltoihin. Myös Kanadan osakemarkkinat hän näkee lupaavana.

Goodwin ei vielä ylipainottaisi defensiivisiä osakkeita Yhdysvalloissa. Erityisesti amerikkalaisissa arvo- ja pienyhtiöissä on hänen mukaansa edelleen nousuvaraa. New York Life Investments ylipainottaa tällä haavaa koronarajoitusten poistumisesta hyötyviä yhtiöitä. Goodwin arvioi, että vahvaa tuloskasvua takovien laatuyhtiöiden löytäminen nousee nykytilanteessa suureen arvoon.

Onko osakekurssit siirtymässä laskutrendiin?

Analyytikoiden pessimistiset näkemykset ovat viime päivinä pitäneet kutinsa. Yhdysvalloissa kaikki keskeiset osakeindeksit laskivat viime viikolla. Osakeindeksit laskivat viisi päivää peräkkäin ensimmäistä kertaa sitten helmikuun. Syyskuu on muutenkin osoittautunut historian valossa heikoksi kuukaudeksi osakemarkkinoilla.

Alkaneesta viikosta odotetaan mielenkiintoista, sillä tulossa on muun muassa inflaatio- ja kuluttajadataa Yhdysvalloista. Riski kurssilaskun jatkumiselle kasvaa, jos ja kun inflaatio on edelleen korkea, mutta kuluttajantunnelmat maltilliset tai apeat.

Analyytikoiden näkemyksille on luonnollisesti myös vastustajansa. Kurssinousun puolesta puhuvat vetoavat siihen, että markkinoilla ei ole parempiakaan sijoituskohteita kuin osakkeet. Fedin rahapolitiikka jatkunee varsin kevyenä edelleen, mikä tukee arviota siitä, että ainakaan korkotuotteet eivät ole varteenotettava vaihtoehto osakkeille vielä kenties muutamaan vuoteen.