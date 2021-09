Vuodesta 2021 on tulossa ennätyksellinen yrityskauppavuosi

Yrityskauppa-aktiviteetin merkittävä kasvu on ollut historian saatossa kuplan merkki.

Yrityskauppoja on tehty globaalisti tänä vuonna jo yhteensä noin neljällä biljoonalla dollarilla. Se on suunnilleen tuplat verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Eniten yrityskauppa-aktiviteetti on kohonnut teknologia-alalla. Sen yrityskauppojen yhteenlaskettu volyymi lähentelee jo biljoonaa dollaria.

Osa yrityskauppojen volyymin kasvusta selittyy luonnollisesti patoutuneella kysynnällä. Suurempi tekijä lienee kuitenkin, että markkinoilla on nyt paljon ”ylimääräistä” likviditeettiä matalan korkotason vuoksi.

Viimeisen 20 vuoden aikana yrityskauppavolyymi on ylittänyt tähän aikaan vuodesta vain kerran kolme biljoonaa dollaria. Se oli vuonna 2007, siis vähän ennen finanssikriisin rantautumista.

Yrityskauppa-aktiviteetti on kohonnut kaikilla toimialoilla. Teknologia-ala on kuitenkin johtava myös yrityskauppapuolella, sillä kaikista yrityskaupoista peräti 21 prosenttia on ollut kyseisen alan yhtiöitä. Toiseksi eniten yrityskauppoja on tapahtunut finanssialalla. Ne muodostavat noin 12 prosenttia kaikista yrityskaupoista. Lähes saman verran yrityskauppoja on tehty teollisuudessa.

Investointipankit kuten JPMorgan ja Goldman Sachs hyötyvät merkittävästi yrityskauppa-aktiviteetin kasvusta. Niiden yrityskauppadivisioonat ovat matkalla tänä vuonna kohti huipputulosta.

Yrityskaupoissa on ollut nähtävissä Aasian nousu. Erityisesti tietyt Lähi-idän maat ovat etsineet uusia investointikohteita, kun öljyalan tulevaisuus vaikuttaa yhä epävarmemmalta.

Historian saatossa yrityskauppa-aktiviteetin merkittävä kasvu on ollut kuplan merkki. Niin oli teknokuplan aikana 2000-luvun alussa kuin myöskin kiinteistökuplan huippuvuotena 2007.

Yrityskauppa-aktiviteetin huippulukemat kertovat, että suuri määrä varoja etsii kotia. Se taas tarkoittaa, että kilpailu yrityskaupparintamalla on kovempaa. Kovempi kilpailu nostaa preemioita ja arvostuskertoimia, mikä pienentää yrityskaupan onnistumisen todennäköisyyttä ostajan näkökulmasta.

Sijoittajat saattavat olla nykytilanteessa myös liian optimistisia, kun takana on monta vuotta vahvaa kehitystä osakemarkkinoilla.

Siispä yksityissijoittajalla on syytä varovaisuuteen, kun huomioi, että tietyt muutkin kuplaindikaattorit näyttävät varoitusmerkkejä.