Handelsbanken: Tämä metsäyhtiö hyötyy tuulivoimabuumista, osakkeelle ostosuositus

Metsäyhtiö Holmenilla kasvun ajureina ovat vesi- ja tuulivoima.

Ruotsalainen Holmen AB on metsäteollisuusyhtiö, joka valmistaa valmistaa paperia, kartonkia ja sahatavaraa. Yhtiö tuottaa myös metsänhoito- ja energiapalveluita, ja sillä on runsaat omat metsävarat. Yhtiön suurin markkina-alue on Eurooppa. Tuotantolaitoksia sillä on Ruotsissa viisi ja Espanjassa sekä Britanniassa yksi. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin.

Handelsbankenin analyytikko Christian Kopfer kertoo pankin aamukatsauksessa, että Holmen on kiihtyvällä tahdilla panostanut viime vuosina vihreään energiaan.

”Yhtiöllä on merkittävä määrä maata, joka soveltuu hyvin tuulivoimaan haittamatta samanaikaisesti metsän tuottavuutta. Blåbergslidenin (400GWh) rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti ja tuotanto voidaan pian käynnistää”, Kopfer toteaa.

Lisäksi yhtiöllä on pitkälle edenneet suunnitelmat 600 ja 900 gigawattitunnin tuulivoimapuistojen rakentamisesta.

Näiden projektien jälkeen yhtiöllä on edelleen paljon mahdollisuuksia kasvattaa uusiutuvaa energialiiketoimintaansa, pankki uskoo

”Erityisesti pohjoisessa on paljon tuulivoimaan soveltuvaa metsämaata. Yhtiön kanssa käymiemme keskustelujen pohjalta arvioimme, että nykyisellä turbiinitekniikalla Holmenilla on kokonaispotentiaalia kasvattaa energiatuotantonsa jopa yli 10TWh:iin”, Kopfer toteaa.

Handelsbankenin arvion mukaan Holmenin arvosta noin 85 prosenttia muodostuu niin kutsutusta ”vakaasta omaisuudesta” kuten metsästä, kartonginvalmistuksesta ja uusiutuvasta Energiasta. Loput 15 prosenttia arvosta selittyy hyödykkeillä kuten paperi- ja puutavaraliiketoiminnalla.

”Hiljattain päivitetyt arviot metsän arvosta Ruotsissa vuoden alkupuoliskolla osoittivat lähes 17 % kasvua edellisvuoteen. Uskomme, että kasvu tulee vaimentumaan ja ennusteissamme oletamme jatkossa kasvuksi kolme prosenttia”, Kopfer toteaa.

Holmenilla on lisäksi vahva tase ja hyvä kassavirta. Yhtiöllä on siten teoriassa mahdollista maksaa yhteensä jopa 80 kruunun osinkoja vuoden 2022 loppuun mennessä.

”Emme usko, että he haluavat tuota maksaa täysimääräisesti, mutta näemme silti hyvin mahdollisena, että yhtiö yllättää osingon osalta”, analyytikko toteaa.

Handelsbankenin suositus Holmenin osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 500 kruunua.