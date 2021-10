Liikennevakuutuksen laiminlyönti voi maksaa jopa tuhansia euroja

Liikennevakuutuksen laiminlyöntimaksu määrättiin vuonna 2020 yli 46 000 autoilijalle. Määrä on selvässä nousussa.

Lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksena määrätään vakuuttamattomuusmaksu, joka sisältää vakuutusmaksua vastaavan maksun ja lisäksi laiminlyöntimaksun. Maksuilla korvataan vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamia liikennevahinkoja, jotka muuten jäisivät muiden autoilijoiden maksettavaksi.

Liikennevakuutuskeskuksen mukaan vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Viidessä vuodessa, vuodesta 2016 vuoteen 2020, vahinkojen määrä on noussut 30 prosentilla.

Vakuutusmaksua vastaava maksu on suurempi kuin vakuutusyhtiöstä otetun liikennevakuutuksen maksu. Se määräytyy Liikennevakuutuskeskuksen maksuperusteen mukaisesti ja perustuu tämän tekemiin laskelmiin (niin sanottu riskimaksututkimus).

Pienestäkin viivästyksestä liikennevakuutuksen ottamisessa seuraa vähintään 75 euron maksu.

Laiminlyöntimaksu voi olla jopa kolme kertaa vakuutusmaksua vastaavan maksun suuruinen riippuen muun muassa laiminlyöntiajan pituudesta. Yhteissumma voikin nousta jopa tuhansiin euroihin.

”Liikennevakuutuksen laiminlyöntimaksujen määrä on ollut nousussa ja tänä vuonna arvioidaan, että niitä määrätään jo yli 50 000 autoilijalle”, sanoo lakimies Suvi Karhu Valtiokonttorista.

Suurin osa laiminlyöntimaksuista on kuitenkin pieniä.

”Jopa 68 prosenttia liikennevakuutuksen laiminlyöntimaksuista on minimimaksuja, eli kyseessä on korkeintaan päivän tai parin myöhästyminen,” Suvi Karhu toteaa.

Tietämättömyys ei vapauta laiminlyöntimaksusta

Valtiokonttori määrää laiminlyöntimaksun Liikennevakuutuskeskuksen esityksestä. Valtiokonttori tekee päätöksen saamansa selvityksen perusteella. Laiminlyöntimaksua ei voida jättää määräämättä esimerkiksi sillä perusteella, että autoilija ei ole tiennyt vakuuttamisvelvollisuudesta tai hän on unohtanut ottaa vakuutuksen. Myöskään se ei riitä perusteeksi, että ajoneuvo oli hankintahetkellä vakuuttamaton tai ajoneuvo on epäkunnossa.

Laiminlyöntimaksu voidaan jättää määräämättä lähinnä silloin, kun vakuuttamisvelvollisuudesta on objektiivista epäselvyyttä tai tulkinnanvaraisuutta.

Ajoneuvolla tulee aina olla voimassa oleva liikennevakuutus. Myös esimerkiksi mopot, mönkijät, moottorikelkat, perävaunut ja niin sanotut peltoautot on vakuutettava.

Ajokelvotonkin ajoneuvo on vakuutettava, ellet ole ilmoittanut Traficomille liikennekäytöstä poistoa. Vakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa, kunnes vakuutus on asianmukaisesti hoidettu. Poliisi voi poistaa vakuuttamattoman ajoneuvon rekisterikilvet.

Tarkista ajoneuvon tiedot etukäteen

Jos henkilö hankkii ajoneuvon henkilöltä, joka ei ole vakuuttanut ajoneuvoa, vakuutus on otettava heti hankintapäivänä. Ajoneuvo kannattaa hankkia vain rekisteriin merkityltä omistajalta. Tällöin ostajalla on yleensä seitsemän vuorokautta aikaa vakuuttaa ajoneuvo.

Ajoneuvon uuden omistajan ja haltijan tulee ottaa selvää ajoneuvon rekisterimerkinnöistä ja vakuuttamisvelvollisuudesta jo ennen ajoneuvon hankintaa. Yksityisten välisissä ajoneuvokaupoissa kannattaa olla erityisen valppaana ja seurata Traficomin sivuilta löytyvää ohjeistusta.

Lue tarkemmin vakuuttamisvelvollisuudesta Liikennevakuutuskeskuksen sivuilta lvk.fi/vakuuttaminen.