Lähes miljoona suomalaista saamassa ikävän veroyllätyksen joulukuussa

Noin 890 000 veronmaksajaa uhkaa saada normaalia pienemmän nettotulot ja suuremmat ennakkoverot joulukuussa, varoittaa Verohallinto.

Verohallinnon arvion mukaan 890 000 henkilön tuloraja ylittyy, jos he saavat loppuvuodesta tuloja samaan tahtiin kuin tammi–syyskuussa 2021. Jos verokortin tuloraja ylittyy, tuloja verotetaan perusveroprosentin sijaan korkeammalla lisäprosentilla.

Verohallinto muistutti tulorajan ylittymisestä jo kuluvan vuoden elokuussa.

Verokorttiin on merkitty ennakonpidätysprosentti sekä tuloraja, johon asti ennakonpidätys on tämän prosentin suuruinen. Tulon ylittävältä osalta toimitetaan ennakonpidätys verokorttiin merkityn lisäprosentin mukaan. Verokortit eivät korota itse automaattisesti ennakonpidätysprosenttia kesken vuoden, jos näyttää siltä, että veronmaksajan tuloraja on ylittymässä esimerkiksi palkankorotuksen takia. Se muutos on tehtävä itse.

Siksi nyt alkaa olla viimeinen hetki tarkistaa OmaVerosta, riittääkö verokortin tuloraja loppuvuodeksi. Jos tuloraja vaikuttaa ylittyvän, kannattaa tehdä uusi verokortti. Kun uuden verokortin tekee nyt, muuttunut veroprosentti ehditään huomioida marras- ja joulukuun tulojen yhteydessä.

”Kannattaa varmistaa, että tuloraja ei ole ylittymässä. Joulun alla voi olla ikävä yllätys, jos tuloja verotetaan perusveroprosenttia korkeammalla lisäprosentilla”, neuvoo ylitarkastaja Päivi Ylitalo

Arvio tulorajansa ylittävien henkilöiden määrästä on samansuuruinen kuin edeltävinä vuosina vastaavaan aikaan.

Uusia verokortteja tilattu aiempaa enemmän

Palkansaajista noin kolmannes, 1,66 miljoonaa on tehnyt tänä vuonna uuden verokortin. Määrä on 40 000 suurempi kuin viime vuonna.

”Koronatilanne on vaikuttanut monien ihmisten työtilanteeseen ja tuloihin. Verohallinto laskee perusverokortin veroprosentin edellisvuoden tulojen perusteella, mutta jos työtilanne on muuttunut, arvio ei välttämättä ole kohdillaan”, Ylitalo sanoo.

Kaikista uusista verokorteista 75 prosenttia tilattiin OmaVeron kautta, kun vielä vuonna 2019 määrä oli 66 prosenttia.

Osaa veronmaksajista on muistutettu tulorajan täyttymisestä Suomi.fi-viestillä tai tekstiviestillä. Verohallinto on tänä vuonna ensimmäistä kertaa lähettänyt sähköpostimuistutuksia henkilöille, joiden veroprosentti vaikuttaa alkuvuoden tulojen perusteella liian matalalta. Sähköpostimuistutuksen saa, jos on ottanut Suomi.fi-viestit käyttöön.

Muistutuksen yhteydessä Verohallinto ehdottaa automaattisesti uutta veroprosenttia. Sähköpostimuistutuksia on lähtenyt kaikkiaan 40 000 henkilölle, joista vajaa kolmannes on hyväksynyt ehdotuksen sellaisenaan tai muokattuna.

”Harmillisesti yli 20 000 henkilöä ei sen sijaan ole hyväksynyt eikä hylännyt meidän ehdotustamme”, Ylitalo sanoo.

Tänä ja viime vuonna Verohallinto on lisäksi kokeillut tekstiviestillä muistuttamista. Tekstiviestejä on lähetetty 7 000 henkilölle, joiden veroprosentti vaikuttaisi olevan pielessä.

Verokorttilaskuri auttaa

Verottajan sivuilla on verokorttilaskuri, jonka avulla veromaksaja voi arvioida, tarvitseeko hän muutoksen verokorttinsa näkyvään ennakonpidätysprosenttiin, kun tulot tai vähennyksetovat oleellisesti muuttuneet esimerkiksi työstä pois jäännin tai työhön menon vuoksi.

Laskurilla voit arvioida veron tarpeen tavallisimmissa tapauksissa, esimerkiksi kun veronmaksaja saa palkkaa, erilaisia Kelan ja työttömyyskassojen maksamia etuuksia, opintorahaa tai eläkettä. Laskuri ilmoittaa vain veroprosentin osuuden. Veroprosentin lisäksi työnantaja perii palkasta vakuutusmaksuja.