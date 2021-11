HKScan aloittaa Ruotsissa yhteistyön Gårdsfiskin kanssa, tuotevalikoima laajenee kalatuotteisiin

HKScan ja Scandinavian Aquasystems AB ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen kalatuotteiden myynnistä Gårdsfisk-brändillä sekä kalasta valmistettavien ateriakomponenttien valmistuksesta Ruotsissa.

Samalla HKScanista tulee yhtiön vähemmistöomistaja hieman yli 10 prosentin osuudella.

Gårdsfisk on erikoistunut ruotsalaisilla maatiloilla tapahtuvaan kiertovesijärjestelmään perustuvaan kalankasvatukseen. Tähän yhtiö on luonut oman ympäristöystävällisen kasvatuskonseptinsa. Yhteistyön myötä HKScanin tuotevalikoima Ruotsissa laajenee kalatuotteisiin.

”Kuluttajat haluavat yhä monipuolisempaa ruokaa. HKScanin aloittama muutosmatka, josta yhteistyö Gårdsfiskin kanssa on osoitus, on varmasti historiallinen lihatalona tunnetulle HKScanille, mutta se tuntuu täysin luonnolliselta kulutustottumusten muuttuessa. Tulevaisuuden HKScan on monipuolinen ruokatalo, joka tarjoaa asiakkailleen ja kuluttajille korkealaatuisia liha-, kala- ja kasvipohjaisia tuotteita”, sanoo HKScanin Ruotsin liiketoiminnasta vastaava johtaja Lars Appelqvist.

Gårdsfisk-brändillä myytävien kalatuotteiden myynti siirtyy HKScanin Ruotsin organisaatiolle vuoden 2022 alussa. Lisäksi tuotevalikoima laajenee Gårdsfiskin raaka-aineista valmistettuihin ateriakomponentteihin.

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä kertoo, että Gårdsfisk on esimerkki HKScanin kumppanuusstrategian toteuttamisesta Ruotsissa.

”Strateginen tavoitteemme on laajentua kumppanuuksilla uusiin ruokaliiketoimintoihin ja raaka-ainepohjiin. Tarjoamme vahvan kaupallisen alustan kehittyville ja tulevaisuuteen katsoville yrityksille, joiden tuotteet ja raaka-aineet liittyvät kumppanuuden myötä osaksi ruokaportfoliotamme. Kumppanuudet mahdollistavat myös kaupallisesti kiinnostavien tuotteiden ja konseptien skaalaamisen.”

Gårdsfisk-brändillä tuotetaan kalaa vastuullisesti ja tiiviissä yhteistyössä ruotsalaisten maatilojen kanssa. Kalat kasvatetaan altaissa ympäristöystävällisellä RAS-kasvatusmenetelmällä. Kalankasvatuksessa muodostuvat ravinteet hyödynnetään lannoitteena maatiloilla. Gårdsfisk palkittiin viime vuonna Ruotsissa Årets Klimatbonde -tittelillä ja se sai myös Svenskt Sigill -ilmastosertifikaatin.

Paikallisesti kasvatettu kala on maatiloille uusi mielenkiintoinen mahdollisuus uudistaa maatilojen toimintaa, sillä kalan kulutus proteiinin lähteenä on kasvussa. Scandinavian Aquasystemsin tavoitteena on laajentaa kalankasvatusta uusille maatiloille tulevina vuosina, ja maatiloilla on tälläkin hetkellä käynnissä uusia investointeja. HKScanin oma sopimustuottajien verkosto Ruotsissa tarjoaa konseptin skaalaamiselle hyvän pohjan.