Perinteikäs Husqvarna ratsastaa robotiikan ja sähköistymiskehityksen aallonharjalla

Ruotsalainen Husqvarna saa edelleen Danske Bankilta ostosuosituksen. Pankki odottaa yhtiöltä kovaa kasvua ja aiempaa kovempaa kannattavuutta.

Husqvarna on poikkeuksellisen vanha monialayritys, jonka ensimmäinen tehdas perustettiin jo vuonna 1689. Nykyään ruotsalaisyhtiö valmistaa metsä- ja puutarhakoneita. Lisäksi Electrolux käyttää Husqvarnaa tuotemerkkinään kodinkoneissa, ja Husqvarna-moottoripyöriä valmistetaan KTM:n kanssa samassa tehtaassa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin.

Viime vuoden lopulla yhtiö esitteli käänteentekevän pyrkimyksen menestyä kannattavalla liiketoiminnalla ammattimaisissa robottiruohonleikkureissa. Tämän segmentin arvioidaan olevan vähintään samankokoinen kuin Husqvarnan kuluttajamarkkinan ja sen pitäisi olla kannattavampaa ja vähemmän epävakaata.

Yhtiöllä on myynnissä jo useita ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja robottiruohonleikkureita. Niiden ominaisuuksia ovat etäohjaus, seuranta ja täydellinen leikkurin hallinta älypuhelimella, GPS-avusteinen navigointi sekä sääajastin.

Kovia tuloskasvulukuja

Yhtiön tuloskunto on ollut viime vuosina selvästi nousujohteinen. Kun vuonna 2018 osakekohtainen tulos oli 2,1 kruunua, nousi se viime vuonna jo lähes 4,4 kruunuun. Analyytikoiden konsensusennusteen mukaan osakekohtainen tulos kipuaa tänä vuonna 7,1 kruunuun.

Danske Bank on jo pitempään uskonut Husqvarnan kasvuun.

”Vahvan kasvun vuonna 2021 ei pitäisi estää kasvua vuonna 2022, koska vuosi 2021 verrattuna vuoteen 2019 heijastaa yrityksen tavoitteiden mukaista kasvua. Uskomme, että korkeampaa marginaalitavoitetta ei voida sulkea pois, kun kannattavampia segmenttejä laajennetaan jatkuvasti”, totesi pankin aamukatsauksessa analyytikko Björn Enarson viime syyskuussa.

Yhtiö järjestää joulukuun 1. päivänä pääomamarkkinapäivän, josta Enarson odottaa yhtiöltä eteenpäin katsovaa positiivista viestiä kannattavuuskehityksestä ja kasvusta.

”Odotamme korotettua marginaalitavoitetta, toivottavasti heijastaen yhtiön pitkän aikavälin potentiaalia, yhdistettynä aggressiivisempaan kasvutavoitteeseen, jonka taustalla ovat yritysjärjestelyihin tähtäävät päämäärät. Yhtiö hyötyy selvästi käynnissä olevasta koneiden sähköistymisestä pääasiasiassa ruohonleikkuussa ja puutarhanhoidossa”, Enarson toteaa.

Husqvarnan tämänhetkinen tavoite, joka on kaksi prosenttia yli markkinakasvun, viittaa analyytikon mukaan 4-5 prosentin vuosittaiseen kasvuun. Kasvu saattaa kiihtyä kovemmaksikin, analyytikko arvioi.

”Emme sulkisi ulos tavoitetta 5 %:n tai sitä suuremmalle kasvulle, jota ajaa altistuminen kasvusegmentteihin (robotiikka ja kastelujärjestelmät). Husqvarna on myös laajentumassa uusille alueille ja uusiin segmentteihin, joiden emme näy heijastuvan nykyisissä tavoitteissa. Tämän lisäksi odotamme yritysjärjestelynäkökulmaa kasvutavoitteeseen.”

Nouseeko kannattavuustavoite?

Husqvarnan nykyinen yli 10 prosentin EBIT-marginaalitavoite on Danske Bankin näkemyksen mukaan vanhentunut ja se ei tue viestiä, että useimmat kasvusegmentit ovat kannattavampia.

”Yli 12 %:n EBIT-marginaali on jo diskontattu, mutta se on edelleen perusnäkemyksemme. Kuitenkin eteenpäin nojaavampi tavoite (noin 15 % pitkällä aikavälillä) tukisi osakkeita enemmän, ellei kasvutavoite yllätä positiivisesti”, Enarson toteaa.

Enarson muistuttaa, että Husqvarnalla on merkittävästi suurempi markkinaosuus sähköisissä ruohonleikkureissa ja puutarhalaitteissa kuin bensiiniä käyttävissä koneissa. Tämä viittaa hänen mukaansa positiiviseen liikevaihtovaikutukseen, kun bensiinikoneista siirrytään pois.

Husqvarnan osakkeen arvostus on linjassa 10 vuoden keskiarvon kanssa, Enarson toteaa.

Danske Bankin suositus Husqvarnan osakkeelle on edelleen osta. Yhtiötä seuraa seitsemän analyytikkoa, joista kolme antaa osakkeelle ostosuosituksen, yhden suositus on lisää ja kolmen suositus on pidä.