Monialayhtiö Aspo hakee muutosta – analyytikoilta osakkeelle ostosuositus

Aspo hakee muutosta monialayhtiöstä aktiiviseksi yritysjärjestelijäksi.

Monialayhtiö Aspo julkaisi pääomamarkkinapäivässään uuden fokusoidun strategiansa ja uudet taloudelliset tavoitteet. Yhtiö tavoittelee kasvua ja parempaa kannattavuutta.

Aspo järjestää pääomamarkkinapäivän tänään 1.12.2021 Helsingissä. Tilaisuudessa esitellään konsernin uutta strategiaa, päivitettyjä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita ja yksityiskohtaisemmin Aspon liiketoimintojen nykytilaa sekä tulevaisuudennäkymiä. Aspo julkaisee myös uudet vastuullisuustavoitteensa konsernille ja liiketoiminnoille.

Yhtiön Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: kahdeksan prosentin liikevoitto (aiemmin kuusi prosenttia), liikevaihdon kasvu 5–10 prosenttia vuodessa (uusi tavoite), yli 20 prosentin oman pääoman tuotto ja alle 130 prosentin nettovelkaantumisaste.

”Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti. Korotetun liikevoittoprosenttitavoitteen tukena ovat Aspon liiketoimintojen kehitystoimenpiteet ja myös muutokset liiketoimintaportfoliossa”, kertoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Yritysjärjestelyt nousevat keskiöön

Janssonin mukaan tavoitellun kasvun taustalla ovat orgaanisen kasvun lisäksi panostukset yritysostoihin ja strategian mukainen siirtyminen kohti niin sanottua compounder-profiilia. Siinä yritysjärjestelyt ovat keskeinen osa arvonluontia ja tavoitteena on näiden kautta luoda kasvua ja tulovirtaa.

Vastuullisuus ohjaa olennaisena osana Aspon uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessia ja johtamisjärjestelmää, Jansson korostaa.

”Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa ja vastuullisuussitoumustemme tueksi Aspo on määritellyt konsernin ja liiketoimintojen olennaisille osa-alueille uudet ESG-tavoitteet. Keskeisin tavoite on päästöintensiteetin, CO2e (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Nykytaso (2020) on 0.44 ja tavoitetaso (2025) on 0.30.”

Aspon osinkopolitiikka pysyy muuttumattomana. Yhtiön tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun, jättäen kuitenkin tilaa strategisille investoinneille. Osinko maksetaan jatkossakin puolivuosittain.

Tytäryhtiöiden strategiapäivitykset

Aspon liiketoimintaportfolion fokusoinnissa tytäryhtiö ja varustamoyhtiö ESL Shipping keskittyy strategiansa mukaisesti handysize- ja coaster-laivaluokkiin tavoitteenaan vahvistaa johtavaa asemaansa teollisuuden kumppanina. Tavoitteena on edelläkävijyys teknologiaratkaisuissa, vastuullisuudessa, palvelun laadussa ja uusissa toimintamalleissa. Varustamon uusi tavoitetaso liikevoitolle on 14 prosenttia aiemman 12 prosentin sijaan.

Muovien ja kemikaalien jakelija Telkon orgaanista kasvua kiihdytetään yritysjärjestelyin ja sen uusi tavoitetaso liikevoitolle on kahdeksan prosenttia aiemman kuuden prosentin sijaan. Telko keskittyy jatkossakin lisäarvotuotesegmenttiin.

Leipomoalan raaka-aineita ja koneita myyvä Leipurin tavoittelee parempaa kannattavuutta erillisellä kehitysohjelmalla, jonka tavoite on uudistaa ja yhdenmukaistaa yhtiön johtamisjärjestelmää kehittämällä sekä kaupallista että toimitusketjun johtamisen kyvykkyyttä. Tavoite liikevoitolle pysyy ennallaan viidessä prosentissa. Päivitetyn strategiansa mukaisesti Leipurin tavoittelee leipomoliiketoiminnan laajentamista ja markkina-aseman vahvistamista ruokateollisuudessa. Kasvu tukee liikevoittotavoitetta.

Kauko-liiketoiminnan ja Leipuriin kuuluvan Vulganus Oy:n osalta Aspo tutkii strategisia vaihtoehtoja ja nämä toiminnot on määritelty Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisiksi.

Aspon ohjeistus vuodelle 2021 pysyy ennallaan. Aspo odottaa liikevoiton asettuvan on noin 30–36 miljoonaan euroon vuonna 2021, kun se vuotta aiemmin oli 19,3 miljoonaa euroa. Ohjeistus sisältää Kaukon liikearvon arvonalenemisen vaikutuksen 3,4 miljoonaa euroa.

Aspo muuttumassa ”sarjayhdistelijäksi”

Inderesin analyytikot Olli Vilppo ja Sauli Vilén arvioivat, että Aspo on heidän odotusten mukaisesti selvästi aktivoitumassa yritysostoissa. Yhtiö on muuttumassa monialayhtiöstä selvemmin sarjayhdistelijän suuntaan.

”Aspon päivitetyssä strategiassa keskeisenä osana on siirtyminen kohti compounder-profiilia. Sen myötä nykyomistusten tuottamaa vahvaa vapaata rahavirtaa allokoidaan kasvavan osingon ohella myös uusiin yrirtysostoihin, jotka onnistuessaan parantavat rahavirtaa entisestään”, analyytikot toteavat.

Inderesin analyytikot suhtautuvat strategiamuutokseen positiivisesti. He kuitenkin uskovat, että markkina vaatii näyttöjä yritysostojen onnistumisesta ennen kuin se on valmis hyväksymään Aspolle menestyvien compounderien nauttimia monialayhtiötä korkeampia arvostuskertoimia.

Aspon tuotto-riskisuhde houkuttelee kuitenkin, sillä kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta myös osake on laskenut. Kuukaudessa yhtiön markkina-arvosta on sulanut 10 prosenttia.

Inderesin vuosien 2021 ja 2022 ennusteilla Aspon P/E-kertoimet ovat 11x, mikä on analyytikoiden mielestä edullinen taso laatuaan nostaneessa Aspossa.

”Kokonaisuutena arvioimme arvostuskertoimissa olevan pientä nousuvaraa ja lähivuosien tuloskasvun (6 %/v) sekä vahvan osingon (4 %) yhdistelmän nostavan osakkeen kokonaistuoton houkuttelevaksi. Hyvän syklin kestävyyteen liittyy riskejä, mutta molempien ESL:n sekä Telkon suoriutuessa nyt hyvin myös oman operatiivisen tekemisen osalta ei tuloskunto lepää yksin markkinan armoilla”, Vilppo ja Vilén toteavat.

Inderesin suositus Aspon osakkeelle on osta, ja osakkeen tavoitehinta 13 euroa ylittää selvästi Aspon viimeisimmän 10,5 euron kurssinoteerauksen.

Inderesin ennusteilla Aspon osinkotuotto nousee 4,3 prosenttiin ja vuoden 2022 EV/Ebit-kerroin on 12x, mikä on selvästi alle vuosien 2018-2020 toteutuneen arvostustason.