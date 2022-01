Milloin keskuspankki Fed reagoisi osakemarkkinoiden kurssilaskuun?

Maailman suurimman hedgerahaston mukaan osakkeiden pitäisi halventua vielä vähintään 20 prosenttia.

Bridgewater Associates on maailman suurin hedgerahasto, joka hallinnoi noin 150 miljardin dollarin sijoitusvarallisuutta. Yhtiön perustaja Ray Dalio on yksi maailman tunnetuimmista sijoittajista. Hän antaa usein markkinakommentteja esimerkiksi Bloomberg-uutiskanavalle.

Tällä kertaa Bridgewater Associatesin toinen sijoitusjohtaja Greg Jensen kertoi näkemyksensä Bloombergille. Jensen arvioi, että osakemarkkinoiden kurssilasku ei nykyisellään aiheuta muutoksia Fedin rahapolitiikkaan. Kurssilaskun tulisi olla selvästi suurempi, että Fed miettisi tarkemmin sen seurauksia. Käytännössä se tarkoittaisi vielä noin 20 prosentin pudotusta eli S&P 500 -indeksin osalta pistelukemaa 3500.

Jensenin mielestä Fedin keskuspankkiireilla ei ole syitä jarruttaa kurssilaskua, mikä liittyy erityisesti spekulatiivisiin kasvuyhtiöihin. Keskuspankin tehtävä ei ole osakemarkkinoiden manipulointi, vaikka se on siltä saattanut vaikuttaa varsinkin vahvan elvytyksen vuoksi. Fedin tavoite on hintavakaus. Toisin sanoen lähellä keskuspankin tavoitetasoa oleva kahden prosentin inflaatio.

Fed reagoi kuitenkin vuonna 2018 rahapolitiikan kiristämisestä johtuneeseen osakemarkkinoiden kurssilaskuun. Tällä kertaa tilanne on Jensenin näkemyksen mukaan erilainen. Vuonna 2018 inflaatio oli alle Fedin kahden prosentin tavoitetason. Silloin inflaation takana ei myöskään ollut samanlaisia ajureita kuin tänä päivänä. Reilut kolme vuotta sitten yhtiöt ostivat paljon omia osakkeita, eivätkä panostaneet niinkään esimerkiksi kapasiteetin lisäämiseen. Myös palkkakehitys oli vuonna 2018 selvästi nykyistä heikompaa.

Jensenin mielestä nyt ollaan rahapolitiikan osalta käännekohdassa. Viimeisten vuosikymmenien aikana on ongelmat ratkaistu elvyttämällä. Maltillinen inflaatio on sen mahdollistanut. Nyt kuitenkin ensimmäistä kertaa sitten 1980-luvun alun ollaan tilanteessa, jossa inflaatiosta on tullut ongelma.

Jensenin näkemyksen mukaan Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan tuotto tulisi nousta 3,5 prosentin ja neljän prosentin välille, jotta sijoittajat ostaisivat kaikki Fedin rahoittamat lainat. Yhdysvaltain talouden kannalta kyseinen valtionlainan tuottotaso olisi kuitenkin ongelmallinen. Valtion lainanhoitokustannukset kallistuisivat huimasti. USA:n valtionlainan ja bruttokansantuotteen suhde on yli 120 prosenttia. Tällä hetkellä USA:n 10 vuoden valtionlainan tuotto on noin 1,8 prosenttia.