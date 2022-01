Yritysjohtajien uutuusteokset edistävät avoimuutta – kirja-arviossa Wahlroosin uutuus

Viime aikoina on julkistettu mielestäni poikkeuksellisen avoimia yritysjohtajien muistelmateoksia.

Olen kuunnellut kaksi sellaista ja tutustunut myös painettuihin versioihin. Syksyllä kuuntelin pankinjohtaja Björn Wahlroosin muistelmat vuosilta 1952-1992. Tältä ajalta minulla ei ole mainittavia muistikuvia omakohtaisesta liike-elämän seuraamisesta saati syy-seuraus -suhteiden analysoinnista.

Toinen kirja, jonka kuuntelin vastikään, on Nokian entisen toimitusjohtajan Olli-Pekka Kallasvuon muistelmateos. Palaan siihen toisessa kirja-arviossa myöhemmin talven aikana.

Wahlroosin kirjasta tekee arvokkaan se, että se on yksityiskohtainen ja kursailematon. Yrityshistoriikit yleensä käsittelevät asioita pintapuolisesti, yleisellä tasolla ja siloitellen.

Wahlroos kirjoittaa draamaa ihmisineen. Tähän antavat mahdollisuuden hänen yllättävän tarkat päiväkirjamerkintänsä vuosikymmenten ajalta.

Barrikadeilta pankkimaailmaan – Eräänlaiset päiväkirjat 1952-1992 (Otava 2021, 384 sivua) on dokumentaarisesti arvokas. Se kertoo yhden ihmisen näkemyksen siitä, kuinka yksi asia johti toiseen ja toinen kolmanteen. Sekä mitä asioiden välissä tapahtui suljettujen tammiovien takana, taksin takapenkillä, illanistujaisissa ja puhelinkeskusteluissa Helsingin kantakaupungin ja Lapin kelomajojen välillä.

Otan pari poimintaa:

Syksyllä 1986 olin muuttanut perheeni kanssa uuteen kotiin, rivitaloasuntoon Lehtisaaren pohjoisrantaan. Marraskuussa järjestimme Saaran kanssa tupaantulijaiset, joissa oli vieraana myös Henrik Kuningas. Keskiyön tienoilla hän pyysi saada puhua kanssani kahden ja menimme ulos kylmään syysilmaan atriumpihallemme. Hencka otti kasvoilleen pohdiskelevan ilmeen ja kysyi, tiesinkö todella, mitä olin neuvottelujen kohteena olevassa Teollistamisrahastossa myymässä.

Vastasin, että olimme tarkkaan analysoineet yhtiön ja olin vakuuttunut siitä, että saisimme siitä hyvän hinnan. Hencka hymähti ja kertoi salamyhkäisesti kuiskaten, että rahastossa on jotakin ”hyvin arvokasta”. Kun kysyin, mitä se on, hän kieltäytyi kertomasta. Selitettyäni, etten voi kiinnittää hänen tarinaansa huomiota, ellen saa lisää lihaa luille, hän vastasi: ”Teollistamisrahastossa on avain Sponsor-/Spontel-ryhmään. Se ei saa missään tapauksessa joutua Jussi Riikosen käsiin.” (s. 141)