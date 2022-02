Warren Buffettin pelisijoitus kipusi Microsoft-kaupan ansiosta nopeasti yli 220 miljoonaa dollaria

Berksihire Hathaway omisti ison potin peliyhtiö Activision Blizzardin osakkeita ennen kuin Microsoft päätti ostaa yhtiön jättisummalla.

Microsoft ilmoitti tämän vuoden tammikuussa ostaneensa peliyhtiö Activision Blizzardin, joka tunnetaan monista huippusuosituista peleistään, kuten esimerkiksi Call of Dutystä.

Microsoft nousi yrityskaupalla kerralla maailman kolmanneksi suurimmaksi peliyhtiöksi. Kauppa oli Microsoftin historian suurin, sillä 95 dollarin osakehinnalla käteiskaupan yhteisarvoksi tuli lähes 69 miljardia dollaria eli noin 60 miljoonaa euroa.

Microsoftin jättikauppa osoitti, että Omahan Oraakkeliksi kutsutun Warren Buffettin maailmankuulut sijoitustaidot eivät ole ruostuneet, vaikka mukana saattaa olla toki hitunen onneakin.

Buffett, yksi maailman rikkaimmistä ihmisistä, osti nimittäin Berkshire Hathaway -sijoitusyhtiön kautta Activision Blizzardin osakkeita lähes miljardilla dollarilla ennen Microsoft-kaupan julkistusta. Asiasta kertovat useat kansainväliset uutismediat. Buffett omistaa Berkshirestä lähes 19 prosenttia ja äänivallasta yli 32 prosenttia.

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle SEC:lle tekemän ilmoituksen mukaan Berkshire omisti joulukuun lopussa 14,6 miljoonaa peliyhtiön osaketta arvoltaan 975 miljoonaa dollaria.

Activision Blizzardin osakekurssi on noussut vuoden alusta 22,7 prosenttia. Toisin sanoen Buffettin sijoitusyhtiön omistuksen arvo peliyhtiössä on noussut lähes 1,2 miljardiin dollariin. Puolessatoista kuukaudessa sijoituksen arvo on noussut yli 220 miljoonaa dollaria.

CNBC-sivusto ylläpitää ajantasaista listaa Berkshire Hathawayn omistuksista. Vaikka yhtiöllä on omistuksia kymmenissä yhtiöissä, on yhden osakkeen omistusosuus hätkähdyttävän suuri hajautuksen kannalta: sijoitusyhtiön osakesalkusta peräti 44,5 prosenttia on Applen osakkeissa.

Buffettin sijoitusfilosofiassa kuningasajatuksena on se, että osakeomistus tulisi nähdä palana yritystä. Huomio tulee hänen mukaansa markkinoiden sijaan keskittää yrityksen liiketoimintaan, sen kestäviin kilpailuetuihin ja siihen, miltä yrityksen liiketoiminta tulee näyttämään viiden vuoden päästä.

Berkshire Hathaway on ollut pitkän aikavälin menestystarina. Viimeisen 20 vuoden aikana sijoitusyhtiö on tuottanut sijoittajilleen lähes 510 prosentin tuoton, keskimäärin lähes 9,5 prosenttia vuodessa. Sitä voi pitää onnistumisena varsinkin, kun USA:n S&P 500 -indeksi on samalla ajanjaksolla tarjonnut keskimäärin 7,2 prosentin vuosituoton, siis selvästi vähemmän kuin Berkshire Hathawayn tuotto.

Warren Buffettin ja Berkshire Hathawayn sijoitusfilosofia on kuitenkin muuttunut viime vuosina. Berkshiren sijoitusjohtajien Todd Combsin ja Ted Weschlerin aikana Berkshire Hathaway on panostanut yhä enemmän teknologiaosakkeisiin. Se on hankkinut suuria omistuksia Applen lisäksi esimerkiksi brasilialaisessa maksuyhtiössä StoneCossa ja pilvipohjaisia tietovarastoratkaisuja tarjoavassa Snowflakessa. Lisäksi Berkshire on ottanut osuuden Amazonista.