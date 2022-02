Kriisiyhtiö Stockmannin tytäryhtiö Lindex ylsi ennätystulokseen

Syvistä talousvaikeuksista kärsinyttä Stockmannia pitää pinnalla sen tytäryhtiö, muotiketju Lindex.

Lindex julkisti neljännen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen ja vuoden 2021 vuosikatsauksen. Muotiyhtiö teki kaikkien aikojen suurimman myynnin ja yhtiön historian parhaimman oikaistun operatiivisen tuloksen. Lindex kasvattaa myyntiään kaikissa kanavissaan ja kaikilla liiketoiminta-alueillaan.

Lindex on yksi Euroopan johtavista muotiketjuista ja sillä on noin 450 myymälää 19 markkinalla ja verkkomyyntiä oman verkkokaupan sekä maailmanlaajuisesti third party -alustojen kautta. Muotiketjun valikoimaan kuuluu useita eri kokonaisuuksia naisten alusvaatteita, naistenvaatteita ja lastenvaatteita. Lindex kasvaa ja laajentaa toimintaansa sekä omissa kanavissaan, että yhdessä franchise-toimijoiden ja globaalien muotiverkkoalustojen kautta.

Lindexin vuoden 2021 operatiivinen tulos kasvoi 114 prosenttia ja 690 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli se yli kaksinkertaistui sekä vuoteen 2020 että vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2020 operatiivinen tulos oli 323 miljoonaa Ruotsin kruunua ja vuonna 2019 se oli 340 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Lindexin oikaistu operatiivinen tulos vuonna 2021 nousi 132 prosenttia ja oli 748 miljoonaa Ruotsin kruunua.

“Ilmoitamme tänään Lindexin kaikkien aikojen suurimmasta myynnistä sekä neljännen vuosineljänneksen että koko vuoden 2021 osalta. Ilmoitamme myös 68 vuoden historiamme parhaasta oikaistusta operatiivisesta vuosituloksesta. Tämä on erinomainen saavutus, ja kiitämme koko henkilökuntaamme loistavasta sitoutumisesta, upeasta asiakaskeskeisyydestä ja motivaatiosta”, sanoo toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge.

Lindexin neljännen vuosineljänneksen kokonaismyynti nousi 25,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 25,4 prosenttia Ruotsin kruunussa. Vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 8,8 prosenttia.

Vuoden 2021 liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 16,8 prosenttia ja 15,9 prosenttia Ruotsin kruunussa. Vuoteen 2019 verrattuna myynti kasvoi paikallisissa valuutoissa 4,1 prosenttia.

Lindexin myynti on kasvanut enemmän kuin markkinat kaikissa Pohjoismaissa.

Muotiyrityksen verkkokaupan kasvu jatkui voimakkaana: myynti kasvoi 47 prosenttia vuoden 2021 aikana. Verkkomyynnin osuus oli 20,6 prosenttia Lindexin kokonaismyynnistä vuonna 2021, kun se oli edeltävänä vuonna 15,6 prosenttia ja vuonna 2019 6,6 prosenttia.

“Kasvatimme myyntiä kaikissa kanavissa ja kaikilla liiketoiminta-alueilla jatkuvista rajoituksista ja myymälöitä koskevista haasteista, kuten tiettyjen markkinoiden kausittaisista sulkemisista, huolimatta. Vuoden lopussa neljännen vuosineljänneksen myynti oli kasvanut yli 25 prosenttia. Myynti ja tulos on kasvanut jopa enemmän kuin vuosi ennen pandemian alkua vuonna 2019. Se on selkeä osoitus vahvuudesta. En voisi olla ylpeämpi siitä, mitä me olemme yhdessä Lindexillä saavuttaneet”, sanoo Susanne Ehnbåge.

Viime vuoden aikana Lindex sanoo edistyneensä valtavasti kestävän kehityksen lupauksissaan ja siirtymisessään kiertotalouteen. Uuden kestävään kehitykseen perustuvan liiketoiminnan ja kasvumahdollisuuksien kehittäminen on tärkeä osa muotiyhtiön työtä ja Lindexin Femtech-investointien pyrkimystä.