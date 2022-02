Kotimaiselta softatalolta lisätyn todellisuuden sovelluksia autojätti BMW:lle

Kuva: BMW.

Suomalainen Basemark kehittää lisätyn todellisuuden sovelluksia yhdelle maailman johtavista premium-automerkeistä.

Suomalainen ohjelmistoyritys Basemark kehittää lisätyn todellisuuden sovelluksia BMW Groupille. Ensimmäinen näistä on AR over-video -sovellus, joka on nyt saatavilla joissakin uusimmissa BMW-automalleissa.

Yhteistyön tuloksena uusissa BMW iX:issä on AR-sovelluksia, jotka hyödyntävät ajoneuvon anturitietoja ja konenäköä. Ne mahdollistavat AR-tehostettujen tietojen näyttämisen auton näytöissä navigoinnin aikana.

Suomalainen Basemark Oy on autoteollisuuden kehitystyökaluihin erikoistunut ohjelmistoyhtiö, joka on perustettu Helsingissä vuonna 2015. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Basemark on Rocksolid Coren kehittäjä, joka on maailman ensimmäinen autojen käyttöjärjestelmä ja alusta, joka kattaa kaikki ajoneuvon toiminnot. Basemark kehittää myös järjestelmän suorituskyvyn arviointityökaluja, esimerkkinä Basemark Automotive Testing Suite ja GPUScore.

Autoteollisuudessa lisätyn todellisuuden sovellukset eli AR-sovellukset auttavat kuljettajaa paremmin havainnoimaan ympäristöään ja hallitsemaan ajoneuvoa. Uusissa BMW iX:issä lisätty todellisuus tekee esimerkiksi auton navigointijärjestelmän käytöstä entistä helpompaa, tarkempaa ja turvallisempaa.

AR-sovelluksilla ajoreitin käännökset ja kaistasuositukset näytetään kuljettajalle suoraan infotainment-näytöllä. Auton etukamera lähettää automaattisesti suoraa kuvaa auton kaarevalle kosketusnäytölle, jolla opastinnuolet näyttävät kuljettajalle tarkasti esimerkiksi missä kohtaa kääntyä. Navigointikartta säilyy kuljettajalle jatkuvasti näkyvissä jaetun näytön ansiosta. Näin kuljettaja saa entistä tarkempaa tietoa ehdotetusta ajolinjasta ja -reitistä.

Basemark Oy:n toimitusjohtaja Tero Sarkkinen.

Lisätyn todellisuuden ominaisuudet helpottavat myös pysäköintiä kaupunkiympäristössä. Kuljettajaa voidaan ohjata kohti vapaita pysäköintipaikkoja sekä kertoa pysäköintirajoituksista ja -hinnoista. AR-sovellus myös varoittaa muista ajoneuvoista ja esteistä pysäköinnin aikana.

”BMW Groupin lisätyn todellisuuden sovellukset asettavat uuden standardin ajokokemukselle, mukavuudelle ja turvallisuudelle. Olemme erittäin iloisia siitä, että Basemarkin ohjelmisto-osaamista haluttiin BMW Groupin AR-toteutuksiin, jotka täyttävät tekniseltä toimivuudeltaan ja korkealta suorituskyvyltään BMW Groupin vaatimukset”, kertoo Basemarkin toimitusjohtaja ja perustaja Tero Sarkkinen.

Sarkkisen mukaan suomalaisyhtiö on kehittänyt BMW Groupin kanssa myös suunnittelu- ja kehitysprosesseja, mikä on vähentänyt sovellusten kehitystyöhön vaadittavaa aikaa.

”Yhteistyöhömme kuuluu myös uusien AR-ominaisuuksien konseptointia ja simulointia”, Sarkkinen kertoo.