Volvo Cars perustaa 3000 työpaikan akkutehtaan Ruotsiin – aikoo myydä vain sähköautoja vuoteen 2030 mennessä

Volvo Cars ja akkujärjestelmien valmistaja Northvolt vauhdittavat sähköistymistä uudella akkutehtaalla.

Volvo Cars ja Northvolt ovat valinneet uuden akkutuotantolaitoksen kotipaikaksi Göteborgin. Yksikkö aloittaa toimintansa vuonna 2025 luoden noin 3 000 uutta työpaikkaa. Se täydentää suunniteltua tutkimus- ja kehitystyökeskusta, josta yhtiöt ilmoittivat joulukuussa osana noin kolmen miljardin euron investointia.

Northvolt on vuonna 2016 perustettu eurooppalainen akkukennojen ja -järjestelmien toimittaja. Yhtiön henkilöstömäärä on kasvanut 2 500 työntekijään, jotka ovat lähtöisin yli sadasta eri maasta.

Northvolt on tähän mennessä tehnyt yli 27 miljardin dollarin edestä sopimuksia suurten asiakkaiden, kuten BMW:n, Fluencen, Scanian, Volkswagenin, Volvon ja Polestarin, kanssa. Osana yhtiön suunnitelmia on perustaa kierrätystoimintoja, joiden avulla 50 prosenttia kaikista raaka-ainetarpeista voidaan täyttää kierrätetyistä akuista vuoteen 2030 mennessä.

Uusi tehdas ja läheiset siteet Northvoltiin vahvistavat merkittävästi Volvon sähköistämisstrategiaa. Autonvalmistajan suunnitelmissa on vuoteen 2030 mennessä tuottaa ja myydä pelkkiä sähköautoja.

Tehtaan rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2023, ja siellä valmistetaan huippuluokan akkukennoja, jotka on kehitetty erityisesti Volvon ja Polestarin uuden sukupolven sähköautoja varten.

Tehtaan potentiaalinen vuosituotantokapasiteetti on 50 gigawattituntia, mikä tuottaa akkuja noin puolelle miljoonalle autolle vuodessa.

Tehtaan sijainti Göteborgissa tarjoaa monia etuja. Akkutuotantolaitoksella on suora yhteys Volvon suurimpaan autotehtaaseen, ja se voi hyödyntää yhteistä infrastruktuuria, vahvoja uusiutuvan energian kanavia, erikoisasiantuntemusta ja läheistä sijaintia Volvon ja Northvoltin tutkimus- ja kehitystyöyksiköihin.

“Akkukennokumppanuutemme Northvoltin kanssa on avainasemassa sähköistämisstrategiassamme. Olemme sitoutuneet tavoittelemaan johtavaa asemaa premium-sähköautojen segmentissä ja myymään pelkkiä sähköautoja vuoteen 2030 mennessä”, Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson toteaa.

“Tämän gigatehtaan perustaminen Göteborgiin on vahva osoitus halustamme jatkaa dynaamisen autoalueen kehitystä ja tulla kestävien akkujen johtavaksi kansainväliseksi toimittajaksi”, Northvoltin perustaja ja pääjohtaja Peter Carlsson sanoo.

Uusi tehdas saa voimansa fossiilittomasta energiasta, kasvattaa uusiutuvan energian kapasiteettia alueella ja tuo yhteen ratkaisuja, jotka korostavat kiertotaloutta ja resurssien tehokasta hyödyntämistä.

Akkujen tuotanto Volvon ja Polestarin täyssähköautoille muodostaa suuren osan autojen elinkaaren kokonaishiilipäästöistä. Työskentelemällä kestävään akkutuotantoon erikoistuneen Northvoltin kanssa ja valmistamalla akkuja lähellä autotehtaitaan Euroopassa Volvo ja Polestar voivat merkittävästi pienentää akkujen tuotantoon liittyvää ympäristöjalanjälkeä tulevissa autoissaan.

“Uusi akkutehtaamme tukee tavoitettamme saavuttaa täysin ilmastoneutraali valmistusverkosto ja varmistaa korkealaatuisten akkujen saatavuuden tulevina vuosina. Kumppanuus Northvoltin kanssa viimeistelee akkujen täydellisen arvoketjun raaka-aineista valmiisiin autoihin”, Volvon tekniikka- ja toiminnanjohtaja Javier Varela kertoo.

Volvon ja Northvoltin yhteisyrityksestä tulee merkittävä tekijä eurooppalaisessa akkukennojen tuotannossa ja yksi Euroopan suurimmista kennojen tuotantoyksiköistä. Volvo ja Northvolt ovat nimittäneet tuotantolaitoksen johtoon entisen Tesla-johtajan Adrian Clarken.

Tutkimus- ja kehitystyökeskus, joka aloittaa toimintansa vuonna 2022, luo muutama sata uutta työpaikkaa Göteborgiin. Sen ansiosta Volvo tekee akkukennojen kehityksestä ja tuotannosta kiinteän osan kokonaistoimintaansa.

Volvon ja Northvoltin välinen kumppanuus keskittyy räätälöityjen akkujen ja ajoneuvointegraatiokonseptien kehitykseen. Sen avulla Volvo ja Polestar uskovat voivansa kuljettajille, mitä he haluavat, eli pitkää toimintamatkaa ja nopeita latausaikoja. Akkujen kehityksen ja tuotannon syvä vertikaalinen integraatio on tärkeää Volvolle ja Polestarille, sillä akku on sähköauton suurin yksittäinen kustannustekijä sekä suuri osa hiilijalanjälkeä.

Yhdessä uusi akkutehdas sekä tutkimus- ja kehitystyökeskus tarvitsevat paljon pätevää henkilökuntaa, ja yhteisyritys hakeekin aktiivisesti osaavia insinöörejä ja tiimien johtajia projektia edistämään. Laaja-alainen käyttäjien ja teknikoiden palkkaus alkaa vuoden 2023 lopulla.

Volvo Cars palasi viime lokakuun lopussa Tukholman pörssiin yli 20 vuoden tauon jälkeen. Yhtiö on viime vuosina petrannut tulostaan katumaasturien suosion kasvun myötä. Yhtiötä ei pidä sekoittaa Tukholman pörssissä jo aiemmin listattuun Volvo Group -yhtiöön, joka valmistaa kuorma-autoja, busseja, maanrakennuskoneita sekä meri- ja teollisuusmoottoreita.

Volvo tavoittelee johtavaa asemaa nopeasti kasvavalla premium-sähköautojen markkinalla. Kilpailu on kuitenkin kova ja Tesla on tällä markkinalla kilpailijoitaan edellä. Myös saksalaiset automerkit ovat Volvo Carsille kovia kilpailijoita.

Volvo Carsin tavoitteena on tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä myydä maailmanlaajuisesti 1,2 miljoonaa autoa, joista vähintään puolet on täyssähköautoja.

