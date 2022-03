Energia on nyt sijoittajien suosikki – Miksi sektorin osakkeissa on vielä nousuvaraa?

Sijoittajat etsivät suojaa inflaatiolta.

Kuluttajahinnat ovat rajussa nousussa. Vuotuinen inflaatio oli Yhdysvalloissa 7,5 prosenttia tammikuussa. Euroalueella lukema oli 5,1 prosenttia.

Ukrainan sota uhkaa kiihdyttää inflaatiota entisestään. Öljyn hinta on noussut jo rajusti ja lähestyy vuoden 2008 huipputasoa. Silloin heinäkuussa Brent-öljy maksoi korkeimmillaan 147,50 dollaria barrelia kohti. Tänään tiistaina 8.3. on futuurikauppaa käyty 125-130 dollarin haarukassa.

Huimaa hintojen nousua on nähty myös useiden muiden energiatuotteiden, raaka-aineiden ja maataloustuotteiden kohdalla. Esimerkiksi nikkeli-, kivihiili- ja vehnäfutuurien hinta on jo kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla tai lähellä sitä.

Kallistuvat hyödykkeiden hinnat näkyvät yleensä pienellä viiveellä kuluttajahinnoissa. Energian ja raaka-aineiden hinnan nousua vastaan voi kuitenkin suojautua sijoittamalla inflaation lähteisiin. Se tapahtuu ostamalla energian tai raaka-aineiden hintakehitystä seuraavia futuureita, sertifikaatteja tai warrantteja. Mukaan pääsee myös sijoittamalla esimerkiksi energiayhtiöihin, raaka-aineyrityksiin ja erilaisiin ETF -rahastoihin.

Ruoan hintainflaatiolta suojautuminen tapahtuu samalla tavalla. Sijoittaja voi joko ostaa sijoitustuotetta, joka seuraa esimerkiksi tietyn maataloustuotteen hintakehitystä. Toinen vaihtoehto on ostaa elintarvikealalla tai maataloudessa toimivan yrityksen osakkeita. Sijoittajille on tarjolla myös maatalouteen sijoittavia ETF -rahastoja, joiden kehitys seuraa relevanttia hyödykeindeksiä.

Miksi energiayhtiöt?

Energiasektori on ollut kuluvan vuoden ylivoimainen voittaja tuoton suhteen. S&P 500 -indeksin sektoreista vain kaksi on plussalla vuoden alusta. Energiayhtiöiden tuotto on ollut 37,55 prosenttia, yleishyödykkeiden 0,32 prosenttia.

S&P 500 -indeksin toimialoista suurin voittaja löytyy niin ikään energia-alalta. Se on ollut öljypalvelut (+52,83 % YTD). Plussalle toimialoista pääsevät myös öljyn tuotanto ja poraus (+31,15 % YTD), raaka-aineet ja kaivostoiminta (+28,63 % YTD), kultakaivostoiminta (+19,76 % YTD), energia-alalla toimivat ”Master Limited Partnershipit” eli yhtiömuodoltaan kommandiittiyhtiöt (+18,51 % YTD), sekä maatalousalan yritykset (+1,96 % YTD).

Vahvasta vuoden alusta huolimatta energiayhtiöt ovat jääneet pahasti jälkeen markkinoiden kehitykselle, jos mittarina käytetään pidempää, 10 vuoden horisonttia. Sen aikana S&P 500 -indeksin energiayhtiöiden tuotto on ollut ”vain” 48,33 prosenttia. S&P 500 -indeksin tuotto on ollut samalla aikavälillä 276,97 prosenttia. Energiayhtiöillä riittää siis kiinni kirittävää.

Analyytikot odottavat, että S&P 500 -indeksiin lukeutuvat energiayhtiöt yltävät peräti 37,4 prosentin tuloskasvuun tänä vuonna. Energiayhtiöiden tulospohjainen arvostustaso, P/E-luku, on tasolla 12,0 kuluvan vuoden tulosennusteilla. S&P 500 -indeksin P/E-luku on analyytikoiden konsensusennusteilla 18,6.

Energiayhtiöiden matalaa arvostustasoa selittää se, että analyytikot odottavat niiden tuloskasvun tyrehtyvän ja kääntyvän laskuun jo vuonna 2023. Käytännössä se tarkoittaa, että analyytikot arvioivat öljyn hinnan laskevan merkittävästi nykyisestä ja geopoliittisten riskien väistyvän ennen ensi vuotta. Konservatiivinen näkemys ensi vuoden tuloskehityksen suhteen saattaa johtaa tulosennustenostoihin jo kesän tai viimeistään syksyn aikana. Se tarkoittaisi energiayhtiöiden vahvan kurssikehityksen jatkumista.

Energiayhtiöistä kassavirtaa ja maltillista arvostustasoa salkkuun

Finanssialan toimijoista esimerkiksi amerikkalaispankki Morgan Stanley kehottaa ostamaan nyt energiasektorin osakkeita ja näkee niissä vielä noin 20 prosentin nousuvaran viime viikon kurssitasoilta.

Wall Streetin analyytikot suosivat energia-alalla erityisesti kanadalaisia öljy-yhtiöitä sekä suuria amerikkalaisia energiayhtiöitä. Niistä ConocoPhillips, Schlumberger ja EOG Resources saavat analyytikoilta vahvan ostosuosituksen. Myös suuret öljy-yhtiöt Exxon Mobil ja Chevron ovat analyytikoiden suosituslistalla.

Sijoittajat arvostavat energiayhtiöissä usein vahvaa osinkotuottoa ja houkuttelevaa arvostustasoa. Mainituista yhtiöistä korkean osinkotuoton ja maltillisen arvostustason yhdistelmä osuu parhaiten Exxon Mobiliin, jonka osinkotuotto on neljä prosenttia ja P/E-luku tulosennusteilla on 12,1. Myös Chevronin osinkotuotto 3,5 prosenttia ja P/E-luku 14,1 ovat kurssinoususta huolimatta houkuttelevalla tasolla.

Hajautetumpaa vaihtoehtoa etsivä suuntaa katseensa esimerkiksi ETF-rahastoihin. Niistä esimerkiksi iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD tai SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF ovat hyviä vaihtoehtoja.