Fortum keskeyttää kaikki investoinnit Venäjällä

Venäjällä liiketoimintaa harjoittava energiayhtiö ei anna arviota vuoden 2022 tuloskehityksestä. Osinkotuotto nousee Ukrainan kriisinkin keskellä korkealle.

Fortumin liiketoiminta on vahvasti Venäjä-sidonnaista. Yksi iso Fortumin Venäjä-riski on ollut tytäryhtiö Uniper, josta Fortum omistaa 75 prosenttia. Uniperin riski on kaasuputki Nord Stream 2.

EU on ottanut lukuisia erilaisia pakotteita käyttöön Venäjää vastaan sen hyökättyä Ukrainaan. Lisäksi Saksan hallitus on keskeyttänyt Nord Stream 2:n sertifiointiprosessin 22. helmikuuta ja Yhdysvallat on asettanut pakotteita Gazpromin sveitsiläiselle tytäryhtiölle Nord Stream 2 AG:lle ja sen toimitusjohtajalle 23. helmikuuta. Uniper on yksi kaasuputki Nord Stream 2:n rahoittajista.

Fortumilla on yhdessä tytäryhtiönsä Uniperin kanssa noin 7000 työntekijää ja 12 voimalaitosta eri puolilla Venäjää. Yhtiö tuottaa sähköä ja lämpöä paikallisille yhteisöille ja teollisuudelle käyttäen paikallisia polttoaineita, pääasiassa maakaasua.

Uniper ei paljasti kaasuputkeen liittyviä taloudellisia riskejä vuoden 2021 tilinpäätöksessään, mutta yhtiö analysoi tällä hetkellä kaasuputkihankkeen keskeytymisen taloudellisia vaikutuksia. Yhtiö on aiemmin varoittanut, että se voi joutua kirjaamaan alas hankkeelle myöntämänsä lainan arvoa, jos projektia ei toteuteta loppuun. Alaskirjaus näyttää nyt enemmän kuin todennäköiseltä.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo, että tällä hetkellä kaikki yhtiön liiketoiminnot toimivat normaalisti, ja yhtiö voi täyttää velvoitteensa asiakkailleen.

”Tilanne on kuitenkin elää päivittäin – ellei tunneittain – joten on hyvin vaikeaa arvioida vaikutusten laajuutta toimintaamme tulevaisuudessa. Noudatamme luonnollisesti toimintaamme sääteleviä lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien pakotteita, ja valmistaudumme eri skenaarioihin”, Rauramo kertoo.

Mikäli tilanteen eskaloituminen estäisi Fortumia täyttämästä sitoumuksiaan asiakkailleen Euroopassa, tekee Fortum yhteistyötä eurooppalaisten viranomaisten ja hallitusten kanssa yhteisen ratkaisun löytämiseksi.

Fortum joutuu kuitenkin reagoimaan Ukrainan sodan aiheuttamiin muutoksiin.

”Meidän on myös tehtävä muutoksia Venäjän liiketoiminnoissamme, emme voi jatkaa kuten ennen. Olemme päättäneet toistaiseksi keskeyttää kaikki uudet investoinnit Venäjällä ja vähennämme edelleen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa toimintaamme”, Rauramo toteaa.

Rauramon mukaan Ukrainan kriisi osoittaa, kuinka kiire Euroopan energiasiirtymällä on.

”Euroopan omavaraisuus energia-asioissa on noussut yhtä tärkeäksi kuin energian puhtaus, kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus. Edistämme tätä tavoitetta investoimalla eri puolilla Eurooppaa puhtaaseen sähköön, entistä puhtaampaan kaasuun ja joustavuutta lisääviin ratkaisuihin.”

Torstaiaamuna Fortum julkaisi päätöksen hakea jatkoa Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöiälle, Uniper puolestaan on lisännyt nesteytetyn maakaasun tuontia ja jatkaa vety-yhteensopivan LNG-terminaalin suunnittelua Saksan Wilhemshavenissa.

”Käymme jatkuvaa keskustelua Suomen ja Saksan hallitusten kanssa siitä, kuinka Fortum-konserni voi tukea toimitusvarmuutta hiilestä luopuvassa Euroopassa”, Rauramo toteaa.

Vuonna 2021 Fortumin Venäjän-toiminnot tuottivat noin 500 miljoonaa euroa vertailukelpoista liikevoittoa, joka vastaa noin 20 prosenttia konsernin vertailukelpoisesta liikevoitosta. Lisäksi Uniperin pitkät kaasusopimukset ovat noin 370 terawattituntia vuodessa, ja noin puolet tästä kaasusta hankitaan Venäjältä.

Hyödykemarkkinoiden voimakkaan heilunnan ja ennätyksellisen korkeiden hintojen vuoksi Fortum ja sen tytäryhtiö Uniper ovat ryhtyneet ennalta ehkäiseviin toimiin turvatakseen lisää likviditeettiä ja taloudellista joustavuutta

Fortum julkaisi torstaina loka-joulukuun tulosraporttinsa. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto nousi edellisvuoden 928 miljoonasta eurosta 1070 miljoonaan euroon.

Vuoden 2021 vahvan tuloksen ja tulevien vuosien näkymien perusteella Fortumin hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 1,14 euroa osakkeelta. Ehdotus on Fortumin osinkopolitiikan mukainen.

Fortumin osakkeen viime aikoina tapahtuneen voimakkaan kurssilaskun ansiosta osinkotuotto nousee 6,8 prosenttiin.

Energiayhtiö ei anna arviota liikevaihdon tai tuloksen kehittymisestä tänä vuonna.