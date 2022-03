Ennuste: Rakentamisen suhdannehuippu on jäämässä taakse

Tuoreen ennusteen mukaan rakentaminen vähenee Suomessa ensi vuonna. Ukrainan kriisi voi jyrkentää laskua ennustetta enemmän.

Rakentaminen kasvaa tänä vuonna yhdestä kolmeen prosenttia. Ensi vuonna rakentamisen määrä vähenee, arvioi Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) 3. maaliskuuta julkaistussa raportissaan. Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä arvioi talo-, infrastruktuuri- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä.

Tänä vuonna vapaarahoitteisten ja valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentaminen jatkuu vielä vilkkaana, raportissa todetaan. Raksun mukaan vuonna 2021 rakentamisen tuotanto kasvoi noin 1,5 prosenttia, mikä johtui erittäin vilkkaasta asuntorakentamisesta. Arvioiden mukaan viime vuonna aloitettiin rakentaa noin 48 000 asuntoa.

Asuntosijoituksiin Raksu ennustaa virtaavan edelleen pääomia, mutta vauhdin arvioidaan hidastuvan vähitellen.

Asuntojen rakentamisen ennätysvilkas vauhti viime vuonna on kuitenkin vaihtunut hitaampaan tahtiin, jota varjostavat kansainvälisen epävarmuuden lisääntyminen sekä korkojen mahdollinen nousu.

Raportin mukaan pientalojen rakentaminen on lisääntynyt selvästi viime vuosien aikana ja tämän trendin uskotaan jatkuvan. Hyvä työllisyyskehitys tukee rakentamisen kysyntää. Lisäksi etätyön kasvu on tuonut uutta kiinnostusta keskustojen ulkopuolisiin asumismahdollisuuksiin, Raksu arvioi.

Isot yritykset suunnittelevat investoivansa rakennuksiin tänä vuonna reippaasti, mutta kansainvälinen epävarmuus voi jarruttaa vauhtia. Teollisuusrakennuksia ja varastoja koskevia rakennuslupia on edelleen myönnetty kasvavalla vauhdilla. Raportin mukaan myös uusista toimitiloista on kysyntää, vaikka vanhoja tiloja on runsaasti vapaana.

Rakennustarvikkeiden hinnat ovat nousseet nopeasti. Raportin mukaan hintapaineet eivät näytä laskevan lyhyellä aikavälillä.

Toinen haaste on pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Raportin mukaan rakennusalalla työskentelevien määrän ennakoidaan kuitenkin kasvavan vielä vuoden ensimmäisen puoliskon ajan.

Rakennusalan suhdanneryhmä ennustaa rakentamisen määrän kasvavan tänä vuonna Suomessa 1–3 prosenttia. Ensi vuonna rakentamisen arvioidaan kuitenkin vähenevän 1–3 prosenttia. Korjausrakentaminen kasvaa lähivuosina parin prosentin vakaata vauhtia. Maa- ja vesirakentaminen kasvaa tänä vuonna pari prosenttia ja vähenee hieman ensi vuonna.

Rakennusalan suhdanneryhmän raportti ja ennuste on laadittu ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Siksi arviot hyökkäyksen mahdollisista vaikutuksista rakentamisen sektorille sisälly ennusteeseen.

Riski ennustettua heikommasta kehityksestä on ryhmän mukaan kuitenkin merkittävä.

Suomen Kiinteistönvälittäjät teki ylimääräisen jäsenkyselyn 3. maaliskuuta selvittääkseen miten Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät asuntomarkkinoilla. Sota ja erityisesti pakotteiden vaikutukset näkyvät yllättävän paljon markkinoilla jo nyt, mutta kaikki ei välttämättä kaupankäyntiä hidastavana tekijänä.

Ukrainan sodan vaikutukset asuntomarkkinaan ovat kahdensuuntaisia.

”Sota ja erityisesti pakotteiden vaikutukset näkyvät yllättävän paljon markkinoilla jo nyt, mutta kaikki ei välttämättä kaupankäyntiä hidastavana tekijänä”, kommentoi Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.