Tässä Suomen suurimpien kasvukeskusten vetovoimaisimmat kaupunginosat

Helsingin Etu-Töölö.

Suomen vetovoimaisin kaupunginosa on tiheän asuminen keskusta-alueella Helsingissä.

Suomen kuuden suurimman kaupungin kaupunginosien vetovoimavertailu näkyy Oikotien omistusasuntohaun suosituimmista hauista. Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku.

Kuluvan vuoden alku oli Helsingissä suuren käänteen aikaa. Helsingin suurin vetovoima palautui omistusasuntomarkkinoilla jälleen keskustaan ja kantakaupunkiin, kertoo Oikotie.

Yksi korona-ajan puheenaiheista on ollut muuttoliike poispäin keskustoista. Suurimmissa kaupungeissa ilmiö on näkynyt selkeimmin Helsingissä ja Tampereella. Helsingissä ilmiön symboliksi on noussut Lauttasaari-buumi.

Tänä vuonna suunta on suurimman vetovoiman osalta kääntynyt ja Lauttasaari-buumi hiipunut.

Suomen suosituimmassa kaupunginosassa Etu-Töölössä myytävien asuntojen myynti-ilmoitukset ovat keränneet kiinnostuneita 25 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten.

Oikotien mukaan Tampereella näyttävät toteutuneet ennusteet viime elokuussa liikennöinnin aloittaneen raitiovaunun vaikutuksista kaupungin painopisteisiin. Raitiovaunun reitillä olevat kaupunginosat keräävät suuren vetovoiman.

Turussa puolestaan ydinkeskusta on perinteisesti saanut suurimman suosion omistusasuntomarkkinoilla, mutta nyt näkyy muutos. Kaupunkiin on nyt saapunut muualla jo aiemmin näkynyt trendi keskustan ulkopuolisten alueiden kiinnostavuudesta.

Oulussa keskustan ja sen läheisyydessä olevien kaupunginosien suosio säilyy.

Suomen halutuin kaupunginosa on Etu-Töölö

Etu-Töölö on ollut jo vuosia Suomen vetovoimaisin kaupunginosa. Nyt se on kasvattanut suosiotaan runsaasti entisestään.

”Etu-Töölössä myytävät asunnot ovat tänä vuonna keränneet kiinnostusta yhteensä 25 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Nousu on hyvin huomattava, sillä Etu-Töölön suosio oli poikkeuksellista jo aiemminkin. Tämä symbolisoi omistusasuntomarkkinan käännettä Helsingissä”, Oikotie Asuntojen johtaja Anna Leinonen sanoo.

Töölö on kokonaisuutena tällä hetkellä erittäin suosittu alue, sillä Taka-Töölö on Helsingin neljänneksi vetovoimaisin kaupunginosa. Yksi korona-ajan puheenaiheista on ollut muuttoliike ulos keskustoista. Se trendi on ainakin nyt Helsingissä kääntynyt.

Asuntomarkkinat ovat käyneet Suomessa jo kuukausia huomattavan vilkkaina. Oikotiellä on asioinut koko kuluvan vuoden ajan viikoittain yli miljoona ihmistä. Suomalaisten asunnonostoaikeissa ei näy hiipumista, sillä Tilastokeskuksen maaliskuussa julkaisemassa asunnonostamisen luottamusindeksissä ostoaikeet pysyivät aiemmalla tasolla.

Helsingissä Lauttasaari-buumi hiipuu

Vielä viime vuoden loka–joulukuussa Helsingin halutuimpien asuinalueiden kärkiviisikossa olivat Kulosaari sekä Lauttasaaren osat Kotkavuori ja Myllykallio. Nyt tammi–maaliskuussa vain Myllykallio on kärkiviisikossa ja Kulosaari putosi pois kymmenen vetovoimaisimman joukosta.

”Nyt näyttää perinteisemmältä Helsingin vetovoimaisimpien kaupunginosien listalla. Kruununhaka, Ullanlinna, Kamppi ja Punavuori ovat nosteessa omistusasunnoissa. Aiemmin korona-aikana Lauttasaari-buumi nousi kuvaamaan keskusta-alueilta poispäin liikkunutta trendiä. Siksi uusi käännekin näkyy juuri Lauttasaaressa”, Leinonen kertoo.

Tänä vuonna Helsingin kymmenen halutuimman asuinalueen joukkoon mahtuvat kantakaupungin ulkopuolelta toistaiseksi vain Lauttasaaren Myllykallio ja Kotkavuori sekä Munkkiniemi. Noista Kotkavuori oli viime vuoden lopussa Helsingin toiseksi suosituin omistusasuntoalue. Nyt se on kahdeksanneksi suosituin.

Pääkaupunkiseudulla myös Espoossa ja Vantaalla asutuskeskusten vetovoima on korkealla. Espoossa Tapiola ja Matinkylä jatkavat halutuimpina kaupunginosina. Vantaalla puolestaan Tikkurila, Kivistö ja Myyrmäki. Vantaalla kaupungin suurimpiin kaupunginosiin lukeutuva Hakunila ei edelleenkään yllä vetovoimassa kaupunginosien kärkikymmenikköön.

Tampere ja Turku erottautuvat muista suurista

Suomen kuudesta suurimmasta kaupungista Tampere ja Turku erottautuvat nyt muista. Niissä omistusasuntotrendi suuntautuu keskustan ulkopuolelle.

”Tampereen sisällä iso vetovoimatekijä on raitiovaunureitti. Suosituimmat kaupunginosat mukailevat paljolti reittiä. Suosituin omistusasuntoalue on Hervanta, joka sijaitsee melko kaukana keskustasta, mutta jonne pääsee raitiovaunulla keskustasta noin 20 minuutissa. Raitiovaunun ennustettiin muokkaavan asumisen painopisteitä Tampereella – nuo ennusteet näyttävät toteutuvan”, Leinonen kommentoi.

Turussa kaupunginosien vetovoima on ollut korona-aikanakin keskustavetoista. Vielä vuosi sitten Turun halutuimmat asuinalueet olivat käytännössä yhtä kuin koko keskusta. Yhä keskusta on hyvin suosittu, mutta nyt omistusasuntohaut jakautuvat selkeästi laajemmalle. Korona-ajan trendi on nyt rantautunut Turkuun.

”Turun tämän hetken kymmenestä suosituimmista omistusasuntoalueesta Oriketo, Paattinen, Yli-Maaria ja Uittamo ovat kantakaupungin ulkopuolella. Pitkämäkikin osittain. Syitä on useita. Etätöiden yleistyminen on saanut monet haluamaan lisää tilaa ja pihaa, etätöiden valtavirtaistuminen tuo uusia mahdollisuuksia, koronakriisin talousvaikutukset vaikuttavat ja uusi Toriparkki on helpottanut autolla keskustaan saapumista”, Leinonen luettelee.

Suurimpien kaupunkien suosituimmat kaupunginosat

Oikotie seuraa kuuden suurimman kaupungin kaupunginosien vetovoimaa kolmen kuukauden välein. Koronakriisi on tuonut uusia ilmiöitä suomalaiseen kaupunkiasumiseen ja aiheuttanee vaikutuksia vielä tulevaisuudessakin. Suurimpien kaupunkien suosituimpien – eli maan suosituimpien – kaupunginosien vetovoiman seuraaminen on tapa jäsentää kaupunkiasumisen trendejä.

Alla ovat vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen rankingit. Rinnalla ovat myös edellisen neljänneksen listat. Listat ovat Oikotiellä tehdyistä omistusasuntohauista.

Helsingin halutuimmat kaupunginosat 1.1.–31.3.22

Etu-Töölö Myllykallio (osa Lauttasaarta) Kruununhaka Taka-Töölö Ullanlinna Kamppi Munkkiniemi Kotkavuori (osa Lauttasaarta) Kallio Punavuori

Espoon halutuimmat kaupunginosat 1.1.–31.3.22

Tapiola Matinkylä Westend Leppävaara Espoonlahti Olari Haukilahti Kivenlahti Saunalahti Laurinlahti

Tampereen halutuimmat kaupunginosat 1.1.–31.3.22

Hervanta Pyynikki Kyttälä Kaleva Ylä-Pispala Nalkala Tammela Vuores Linnainmaa Härmälä

Vantaan halutuimmat kaupunginosat 1.1.–31.3.22

Tikkurila Kivistö Myyrmäki Martinlaakso ​​Viertola-Simonkallio-Kuninkaala Korso Ylästö Hiekkaharju Kartanonkoski Tammisto

Oulun halutuimmat kaupunginosat 1.1.–31.3.22

Tuira Toppilansalmi Keskusta Pokkinen Vaara Välivainio Toppila Alppila Kaukovainio Meri-Toppila

Turun halutuimmat kaupunginosat 1.1.–31.3.22

VII kaupunginosa (keskusta) Telakkaranta VI kaupunginosa (keskusta) Oriketo VII kaupunginosa (keskusta) Paattinen Yli-Maaria Uittamo Pitkämäki Vasaramäki

Lähde: Oikotie