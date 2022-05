Suominen ottaa iskuja vastaan monelta suunnalta – tulos tappiolle ja näkymät heikentyneet

Suominen odottaa vertailukelpoisen käyttökatteen laskevan tänä vuonna selvästi viime vuodesta.

Tammi-maaliskuussa kuitukankaita valmistavan Suomisen liikevaihto laski vertailukaudesta neljä prosenttia ja oli 110 miljoonaa euroa. Myyntimäärät vähenivät ja myyntihinnat paranivat korkeammista raaka-aineiden hinnoista johtuen. Valuuttakurssit vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti 4,6 miljoonaa euroa.

Liikevoitto painui -1,3 miljoonaa euroa pakkaselle, kun se vuotta aiemmin oli plussalla 11,8 miljoonaa euroa.

Suomisen kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä.

Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Kustannusinflaatio riesana

Suominen kertoo tulosraportissaan, että markkinat odottavat pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysynnän pysyvän korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Pandemia kuitenkin aiheutti kysyntäpiikin, jota seurannut kysynnän hiipuminen on johtanut varastojen epätasapainoon koko hankintaketjussa, erityisesti USA:ssa.

Tämä tilanne jatkuu osittain edelleen.

Ukrainan sota on pahentanut raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten inflaatiopaineita sekä lisännyt yleistä epävarmuutta. Suominen näkee kuitenkin merkkejä raaka-aineiden kustannusinflaation hidastumisesta kolmannesta vuosineljänneksestä eteenpäin ja odottaa lisäksi Yhdysvaltojen varastotasojen normalisoituvan.

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky myöntää, että alkuvuosi 2022 oli Suomiselle odotetusti haastava.

Syitä tappiolliseen alkuvuoteen on useita.

”Tietyt avainasiakkaat erityisesti Yhdysvalloissa kamppailivat edelleen varastotasojensa kanssa. Lisäksi vuoden varhaisessa vaiheessa koronaviruksen omikron-variantti haittasi sekä meidän että asiakkaidemme toimintoja. Molemmat tekijät vaikuttivat myyntiimme negatiivisesti. Kustannuspuolella raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannukset nousivat edelleen voimakkaasti. Myynnin hinnoittelumekanismien viiveestä johtuen myyntihintamme ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei täysin heijastaneet näitä korotuksia”, Helsky summaa.

Ukrainan sodan välitön vaikutus Suomisen liiketoimintaan on vähäinen, sillä yhtiöllä ei ole lainkaan toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa sekä vain hyvin harvoja asiakkaita Venäjällä.

”Sodan alettua olemme lopettaneet kaiken myynnin Venäjälle. Suomiseen yrityksenä vaikuttavat eniten hyökkäyksen välilliset taloudelliset vaikutukset, jotka pahentavat edellä mainittua merkittävää kustannusinflaatiota”, Helsky toteaa.

Parantaakseen taloudellista suorituskykyään Suominen on käynnistänyt käyttökatteen parannusohjelman tunnistaakseen sekä uusia myyntimahdollisuuksia että kustannussäästökohteita.

”Yksi esimerkki toteutetuista toimista on maaliskuun puolivälissä käyttöön otettu energialisämaksu kaikkiin Euroopassa myytäviin tuotteisiimme. Lisäksi, koska USA:n varasto-ongelmat liittyvät pääosin tiettyyn tuoteryhmään, olemme pyrkineet laajentamaan tuotevalikoimaa niillä tuotantolinjoilla, joihin varastojen epätasapaino erityisesti vaikuttaa.”

Näkymät aiempaa vaisummat

Suomisen lähitulevaisuus näyttää edelleen haastavalta.

”Ukrainan sota on pahentanut raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten inflaatiopaineita sekä lisännyt yleistä epävarmuutta. Eräiden Yhdysvalloissa toimivien avainasiakkaidemme varastotasot ovat pysyneet koholla huolimatta laskevasta trendistä, jota vakaa loppukäyttäjäkysyntä tukee”, Helsky toteaa.

Suominen alentaa lähiajan näkymiään.

Aiemmin yhtiö odotti, että sen vertailukelpoinen käyttökate vuonna 2022 laskee vuodesta 2021. Nyt Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate vuonna 2022 laskee selvästi vuodesta 2021. Vuonna 2021 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 47 miljoonaa euroa.

Ukrainan sota on pahentanut jo entisestään merkittävää raaka-aineiden, energian ja kuljetusten kustannusinflaatiota. Lisäksi, vaikka asiakkaiden varastotasojen normalisoituminen Yhdysvalloissa on edennyt, on se ollut jonkin verran odotettua hitaampaa. Nämä tekijät vaikuttavat koko vuoden tulokseen negatiivisesti, vaikkakin Suominen uskoo tuotteidensa kysynnän parantuvan vuoden toisella puoliskolla.

Suomisen osake on Helsingin pörssissä reippaassa, 6,4 prosentin laskussa noin kello 12.30. keskiviikkona.