Uusien autojen rekisteröinnit romahtivat huhtikuussa

Uusien autojen saatavuus jatkuu edelleen poikkeuksellisen huonona.

Autoalan Tiedotuskeskus kertoo, että huhtikuussa rekisteröitiin yhteensä 6 431 uutta henkilöautoa, mikä on peräti 27,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Yhteensä tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity yhteensä 28 163, joka on 23,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-huhtikuussa.

Syynä on koronapandemian aikana kasvanut komponenttipula, joka on syventynyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan uusien autojen tilauskannat ovat kasvaneet lähes puolen vuoden rekisteröintejä vastaavaan tasoon, kun tilauskanta on yleensä noin kahden kuukauden rekisteröintien mittaluokkaa.

Huhtikuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 12,1 prosenttia oli täyssähköautoja ja 18,5 prosenttia ladattavia hybridejä. Dieselautojen osuus oli 9,4 prosenttia. Täyssähköautojen osuus on tänä vuonna ensirekisteröidyistä autosta ollut 13,6 prosenttia ja ladattavien hybridien 20,0 prosenttia.

Käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin huhtikuussa viime vuotta vähemmän. Autoliikkeiden kautta kulkeva käytettyjen henkilöautojen myynti väheni noin 14 prosentilla ja koko käytettyjen autojen kauppa noin 18 prosentilla viime vuoden huhtikuuhun verrattuna.

Nestemäisten polttoaineiden kysyntä kasvoi viime vuonna, mutta kulutus on vielä selvästi koronaa edeltänyttä tasoa alempi.

Moottoribensiiniä myytiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 koronatilanteen takia noin 6,0 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2021 moottoribensiinin myynti kasvoi 2,2 prosenttia koronavuoteen 2020 nähden, mutta kulutus oli edelleen 3,9 prosenttia pienempi kuin ennen koronaa vuonna 2019.

”Polttoaineen kysyntää ovat vähentäneet erityisesti etätyön osuuden kasvu sekä autojen keskimääräisen polttoaineenkulutuksen aleneminen. Myös autokannan sähköistyminen vähentää polttoaineenkulutusta”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Kallion mukaan autokannassa on lähes 30 000 täyssähköautoa ja noin 86 000 ladattavaa hybridiä – jo hieman yli 4 prosenttia henkilöautokannan autoista on ladattavia.

Vuonna 2011 markkinoille tulleen enimmillään 10 tilavuusprosenttia etanolia sisältävän 95 oktaanisen E10-bensiinin osuus myydystä bensiinistä on kasvanut vakaasti viime vuosikymmenen aikana.

Etanoli on uusiutuvaa, joten sen avulla voidaan vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja vähentää fossiilisen bensiinin kulutusta. Kymmenessä vuodessa 95 E10 -bensiinin osuus myydystä moottoribensiinistä on kasvanut 74 prosenttiin bensiinin myynnistä. Esimerkiksi vielä vuonna 2015 osuus oli noin 63 prosenttia. E10-bensiini soveltuvuu ylivoimaisesti suurimpaan osaan niistä 95-oktaanista bensiiniä käyttävistä henkilöautoista.