Kamux hyvissä kilpailuasemissa, osakkeessa vaaraa nousta tuplasti nykyistä korkeammalle

Kamux kohtaa lyhyellä aikavälillä haasteita, mutta pitemmän aikavälillä yhtiön liiketoimintamalli toimii.

Vaihtoautokauppias Kamux julkisti toisen vuosineljänneksen tulosraportin viime viikolla. Tulosraporttia edeltävä tulosvaroitus herätti ihmetystä, sillä Kamux julkisti tulosraportin aamulla 12.8. ja varoituksen edellisen päivän iltana.

Tulosvaroituksessa Kamux ilmoitti alentavansa ohjeistustaan vuodelle 2022.

Näkymien päivityksen taustalla on Ukrainan sodan ja sen aiheuttamien vaikutusten vuoksi heikentynyt kuluttajien luottamus. Tämä on johtanut ennakoitua voimakkaampaan käytettyjen autojen kysynnän supistumiseen kaikissa Kamuxin toimintamaissa maaliskuusta 2022 alkaen. Heikentynyt kysyntä ja työ varaston muuttamiseksi nykyistä kysyntää vastaavaksi on myös vaikuttanut negatiivisesti Kamuxin kannattavuuteen.

Päivitettyjen näkymien mukaan vuonna 2022 Kamux odottaa liikevaihdon olevan yli 1 000 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi oikaistun liikevoiton olevan noin 23–30 miljoonaa euroa. Viime vuonna oikaistu liikevoitto oli 31,4 miljoonaa euroa. Aiemmin Kamux odotti vuoden 2022 liikevaihdon olevan vähintään 1 100 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Kasvu jatkuu, mutta kannattavuus sakkaa

Toisella vuosineljänneksellä Kamuxin myynnin vauhti oli vielä vahvaa – kannattavuuden kustannuksella.

Liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia vertailukaudesta, ja vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu oli 5,5 prosenttia. Oikaistu liikevoitto kuitenkin laski 33, 6 prosenttia vertailukaudesta 4,5 miljoonaan euroon.

Analyytikoiden konsensusennuste oikaistulle liikevoitolle oli 6,7 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys jäi selvästi alle odotusten.

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski kertoo, että Kamux onnistui toisella vuosineljänneksellä kasvattamaan markkinaosuuttamme kaikissa toimintamaissamme haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

”Heilahtelut käytettyjen autojen määrissä olivat monissa maissa huomattavan suuria, mutta kappalemääräinen myyntimme laski markkinaa vähemmän. Ukrainan sota ja kiihtynyt inflaatio, etenkin voimakkaasti nousseet polttoaineiden hinnat, heikensivät kuluttajien luottamusta ja käytettyjen autojen kysyntä supistui voimakkaasti”, toimitusjohtaja toteaa.

Kalliokoski myöntää, että autokohtaisen katteen kehitys Suomessa ja Ruotsissa ei ollut kuitenkaan tyydyttävä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tapaan supistunut vaihtoautojen kysyntä suuntautui erityisesti sähkö- ja hybridiautoihin ja polttomoottoriautojen osalta vähän kuluttaviin malleihin.

”Vaikka käytettyjä autoja virtaa markkinoille edelleen niukasti ja kysytyimpien mallien ostomarkkina on kireä, onnistuimme ostotoiminnassa hyvin ja myymiemme hybridi- ja sähköautojen määrä kasvoi lähes 38 % verrattuna vuoden 2021 toiseen vuosineljännekseen”, Kalliokoski toteaa.

Analyytikko: ”Pimein hetki ennen aamukoittoa”

Tulospettymyksestä huolimatta Kamux on hyvissä asemissa ja valmiina reagoimaan käytettyjen autojen markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Näin kertoo Handelsbankenin analyytikko Karri Rinta pankin aamukatsauksessa.

”Yhtiön ainutlaatuisen bisnesmallin pitäisi tukea sen kasvua yhä suuremmaksi peluriksi tulevaisuudessa. Heikko vuosi 2022 on nyt jo hinnoiteltu, joten näemme tilanteessa ostomahdollisuuden. Sen vuoksi myönteiset suosituksemme lyhyellä ja myös pitkällä aikavälillä pysyvät, vaikka laskimmekin tavoitehintaa”

Analyytikon mukaan käytettyjen autojen markkina on erittäin hajaantunut, mikä avaa Kamuxille kiinnostavia mahdollisuuksia kasvaa ja kasvattaa markkinaosuuttaan.

Kamuxilla on kilpailuetu alan pieniin toimijoihin verrattuna, Rinta uskoo.

”Yhtiön investoinnit monikanavamalliin ja kyky hyödyntää dataa asiakastyytyväisyyden parantamiseen auttavat sitä erottumaan tarjonnallaan edukseen. Uusien autojen markkinassa on paljon pieniä pelureita, jotka eivät kykene seuraamaan Kamuxin mallia. Siten niiden markkinaosuudella on taipumus pienentyä.”

Handelsbankenin kolmen kuukauden ajanjakson suositus Kamuxin osakkeille on osta ja kolmen vuoden tavoitehinta osakkeelle on 15 euroa. Hinta on yli kaksinkertainen tämän hetken 6,76 euron kurssinoteeraukseen nähden.