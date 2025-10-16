Tulosvaroitus, toimitusjohtajan vaihto, osingon roima leikkaus – Kamuxin tuloskäänne karahti kiville

Kamux on jo pitempään kamppaillut kannattavuushaasteiden kimpussa. Käytettyjen autojen markkinoilla erittäin kireänä jatkunut kilpailu ja vielä entisestään tiukentunut ostomarkkina ovat leimanneet autokauppaa ja Kamuxin toimintaympäristöä.

Suomessa käytettyjen autojen kokonaismarkkina kasvoi toisella vuosineljänneksellä, mutta kasvu tuli kuluttajien välisestä kaupasta. Ruotsissa markkina laski ja Saksassa myyntivolyymit olivat vertailukauden tasolla.

Suomessa ja Ruotsissa käytettyjen autojen hinnat laskivat huhti-kesäkuussa, kun taas Euroopassa ja erityisesti Saksassa ne nousivat, mikä haastoi kansainvälistä ostotoimintaa.

Taloudellinen epävarmuus on heijastunut erittäin vahvasti kuluttajien ostopäätöksissä, ja autojen kysyntä painottui vielä selvästi aiempaa vahvemmin edullisiin polttomoottoriautoihin.

Yhtiö aloitti alkuvuonna koko konsernin laajuisen tehostamisohjelman, joka ei näytä tuottavan riittävää tulosta.

Sen voi päätellä tuoreista uutisista. Yhtiö julkisti tulosvaroituksen, irtisanoo toimitusjohtajan ja leikkaa osinkoaan selvästi.

Alustavan tiedon mukaan yhtiön kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto on 4,0–4,5 miljoonaa euroa. Kamux arvioi vuoden 2025 oikaistun liikevoiton laskevan edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuonna kolmannella vuosineljänneksellä oikaistu liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys tulee jäämään selvästi viime vuodesta.

Kamux laskee myös vuoden 2025 näkymiään. Autoliike arvioi vuoden 2025 oikaistun liikevoiton laskevan edelliseen vuoteen verrattuna.

Aiemmin yhtiö oli odottanut koko vuoden oikaistun liikevoiton paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

Kamux on keskittynyt kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen alusta alkaen autokohtaisen kannattavuuden parantamiseen. Tässä yhtiö on oman arvionsa mukaan onnistunut suunnitellusti.

Samalla kuitenkin myytyjen autojen määrä on jäänyt ennusteesta, ja siksi yhtiö odottaa euromääräisen oikaistun liikevoiton jäävän odotettua alhaisemmaksi. Kamuxin kolmannella vuosineljänneksellä myymien autojen määrä oli 15 644 kappaletta, kun vertailukaudella se oli 18 484.

Kamuxin hallitus ja toimitusjohtaja Tapio Pajuharju ovat yhteisesti sopineet, että Pajuharju jättää tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana välittömästi.

Hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Juha Kalliokosken (55), joka on yhtiön perustaja ja on toiminut yhtiön operatiivisena johtajana (COO) ja konsernin johtoryhmän jäsenenä kuluvan vuoden maaliskuusta alkaen. Hän johti yhtiötä aiemmin toimitusjohtajana vuosina 2003–2023.



Juha Kalliokoski on toiminut myös yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2023 alkaen. Nimityksensä myötä Kalliokoski eroaa hallituksen jäsenyydestä ja hallitus jatkaa toistaiseksi kuusijäsenisenä.

Osinkoon tulee kova leikkaus.

Toukokuussa pidetyn yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti Kamuxin hallitus on tänään päättänyt, että tilikaudelta 2024 jaetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Vuoden 2023 tuloksesta yhtiö jakoi osinkoa 0,17 euroa osakkeelta.

Osinko jaetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä perjantaina 24. toukokuuta merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on perjantai 31. toukokuuta.