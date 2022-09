Mitä osakkeita tähtisalkunhoitaja suosii nykytilanteessa?

T. Rowen Pricen salkunhoitaja ylipainottaa defensiivisiä laatuyhtiöitä.

Amerikkalaisen T. Rowe Pricen salkunhoitaja Justin White on onnistunut voittamaan markkinat. Whiten hoitama 7,5 miljardia dollaria sijoitusvarallisuutta sisältävä T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PWAX) on tuottanut viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vastaavan kategorian rahastot. Rahasto on onnistunut voittamaan vertailuindeksin, joka on Russell 1000 kasvuyhtiöindeksi.

White kommentoi uutistoimisto MarketWatchille tämän hetken markkinatilannetta. Hän arvioi, että vielä ei ole nähty kurssipohjia. Muutamana päivänä kesäkuussa oli paniikkimyyntejä, mutta yleisesti ottaen tilanne oli hallinnassa. Se ei olisi tyypillinen tilanne karhumarkkinoiden kurssipohjiksi. Yleensä kurssit pohjaavat tilanteessa, jossa myyntipaineita on enemmän ja kurssilaskut ovat olleet suurempia.

White kuvaa kesäkuun puolivälin jälkeen alkanutta kurssirallia ”kostoralliksi”. Yksi maailman seuratuimmista osakeindekseistä, S&P 500, kallistui yli 17 prosenttia kesäkuun pohjista elokuun huippuihin. Kurssinousua johtivat teknologiayhtiöt ja kestokulutushyödykkeet, jotka olivat alkuvuoden suurimpia häviäjiä.

Fed ei ole lähihistoriassa koskaan onnistunut taltuttamaan inflaatiota ilman taantumaa, kun inflaatio on ollut yli viisi prosenttia. Se ei ole myöskään onnistunut negatiivisten reaalikorkojen aikana. White arvioi, että korkeasta inflaatiosta ei selvitä niin vähällä, mitä tulee tähänastiseen talouskasvun heikentymiseen ja negatiiviseen osakemarkkinoiden kehitykseen.

Salkunhoitajan näkemys on, että Fed nostaa ohjauskoron yli viiteen prosenttiin. Nyt ohjauskorko on välillä 2,25-2,50 prosenttia.

White ei usko syvään taantumaan, koska hänen mukaansa markkinoilla ei ole nyt vastaavia riskejä esimerkiksi velkavivun käytön osalta kuin esimeriksi ennen finanssikriisiä 2008-2009.

White uskoo laatuyhtiöihin

White suosii defensiivisiä laatuyhtiöitä, mutta ei ylipainota niistä tyypillisimpiä vaihtoehtoja, kuten päivittäistavarayhtiöitä tai yleishyödykealaa. Hän arvioi, että ne ovat nyt liian suosittuja ja sen vuoksi kalliisti arvostettuja.

Sitä vastoin White ylipainottaa yhtiöitä, joiden liiketoiminnan näkymät eivät ole parhaat lyhyellä aikavälillä, mutta joissa on suurempi potentiaali seuraavan kahden tai kolmen vuoden aikana.

Laatuyhtiöistä Whiten suosikkeja ovat Visa, Microsoft ja Apple.

Salkunhoitaja uskoo, että Visan korkea kannattavuus yhdistettynä vahvaan markkina-asemaan ovat valtteja nykytilanteessa. Hän arvioi, että Visan liiketoiminta saa tukea, kun koronasulut päättyvät Aasiassa. Visa on Whiten hoitaman rahaston suurin sijoitus. Se on noin 4,6 prosentin painossa rahastossa.

Whiten osaketärppejä teknologiajäteistä ovat Apple ja Microsoft.

White arvioi, että kuluttajat suosivat yhä enemmän Applen tuotteita. Yhtiön kuluttajatyytyväisyys on erittäin korkea. Suurimpina riskeinä White arvioi olevan Yhdysvaltain ja Kiinan vastakkainasettelun, jota Kiinan ja Taiwanin välinen konflikti saattaa pahentaa. Kiinan rooli on merkittävä yhtiön toimitusketjussa. Mikrosiruja Apple ostaa paljon taiwanilaiselta Taiwan Semiconductorilta.

White suosii Microsoftia, koska yhtiön ohjelmistolla on niin vahva kysyntä yrityskentässä. Sen ansiosta yritykset siirtyvät käyttämään esimerkiksi Microsoftin pilvipalvelua, joka on Microsoft Azure. Riskinä White näkee, että investoinnit tietotekniikkaan saattavat hidastua taantumassa.

White poimii osakkeita, joiden liiketoiminnassa on iso potentiaali

Salkunhoitajan yksi suosikeista terveydenhoitoalalla on Eli Lilly and Company. Yhtiö investoi noin 20 prosenttia liikevaihdostaan ja sillä on sen ansiosta kehitteillä useita lääkkeitä.

Eli Lillyn kehittämä toisen tyypin diabeteksen lääke Mounjaro hyväksyttiin vastikään. Lääke auttaa myös liikalihavuuteen. Siihen sillä ei ole vielä myyntilupaa, mutta kliiniset testit ovat paraikaa menossa.

White uskoo, että Mounjarosta tulee suuri menestys Eli Lillylle. Hän arvioi, että lääke saattaa tuoda liikevaihtoa myöhemmin vähintään 20 miljardia dollaria per vuosi.

Eli Lillylla on myös kehitteillä lääke Alzheimerin tautiin. Donanemabin kehitys on nyt viimeisessä vaiheessa. Tuloksia odotetaan ensi vuonna. Myös kyseisestä lääkkeestä saattaa tulla menestys.

White suosii luonnollisesti myös osakkeita, joiden käypä markkina-arvo on hänen arvionsa mukaan korkeampi kuin mitä pörssi hinnoittelee tällä hetkellä.

Yksi hänen suosikeistaan on telekommunikaatioalan yhtiö T-Mobile, jonka teknologiainvestointien White arvioi tuovan jatkossa kustannussäästöjä. Salkunhoitajan mukaan Wall Streetin analyytikot aliarvioivat T-Mobilen tulevien vuosien vapaan kassavirran. Yhtiö on myös maltillisesti arvostettu, kun huomioidaan toimialan liiketoiminnan defensiivisyys ja hinnankorotukset.

White nimeää kolme sijoituskohdetta, jotka potentiaalisesti hyötyvät korkeasta inflaatiosta. Yksi sellainen on vakuutusyhtiö Chubb. Vakuutusala on yleisesti ottaen defensiivinen toimiala. Chubbin tekemät sopimukset ovat yleensä vuoden pituisia. Se mahdollistaa monia muita yhtiöitä paremmin hintamuutokset.

White suosii inflaatiosuojina myös energia-alan toimijoita. Niistä salkunhoitajan suosikkeja ovat Valero Energy ja Baker Hughes. Valero Energy hyötyy alan matalasta jalostuskapasiteetista. Baker Hughesin osaketta tukee energiasektorin aktiviteetin kohentuminen erityisesti nesteytetyn maakaasun osalta.