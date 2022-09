Volkswagen aikoo listata Stuttgartin mustan orin pörssiin

Porschen pörssilistaus luo mielenkiintoisen erikoistilanteen Saksan autojätissä.

Saksalainen autovalmistaja Volkswagen etenee suunnitelmissaan tuoda omistamansa Porsche automerkin omana yhtiönään pörssiin. CNBC:n mukaan listautumisanti olisi kooltaan suurin Euroopassa sitten vuoden 1999.

Bloombergin arvion mukaan Porschen markkina-arvoksi on muodostumassa 60-85 miljardia dollaria. Annin odotetaan toteutuvan loppuvuoden aikana, vaikka sitä varjostaa pessimistinen markkinatunnelma.

Volkswagenin varsin erikoinen ja monimutkainen omistusjärjestely voi tarjota sijoittajalle houkuttelevan tavan ostaa osuus perinteikkäästä Porschesta.

Porsche on ollut Volkswagenin kruununjalokivi

Porsche on ollut Volkswagenin kannattavin osa kahdestatoista eri brändistä. Porsche on tuonut puolet Volkswagenin tuloksesta. Luksusmerkeistä Volkswagenin valikoimaan jäisivät vielä Bentley ja Lamborghini. Volkswagenin valikoimaan kuuluvat lisäksi Audi, Seat ja Skoda sekä useita osuuksia muissa autoalan yhtiöissä.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Volkswagen toimitti 149 000 Porschea 110 000 euron keskihinnalla ja liikevaihtoa kertyi 16,4 miljardia euroa. Porschen operatiivinen tulos oli 19,9 %. Sekä liikevaihto että tulos kasvoivat, vaikka volyymit pienenivät. 13 prosenttia Porschen toimittamista autoista oli sähköautoja.

Porschen tahtotilana on, että 80 % toimitetuista autoista on sähköautoja vuoteen 2030 mennessä. Urheiluautomerkki esitteli ensimmäisen täyssähköautonsa vuonna 2019 ja on sittemmin viestinyt muutoksen tapahtuvan ennakoitua nopeammin.

Pörssilistauksen tapahtuessa Volkswagen puolestaan aikoo hakea osakkeenomistajilta hyväksynnän lisäosingon jakamiseksi. Yhtiö suunnittelee jakavansa 49 % annin tuotoista sijoittajille vuoden 2023 alussa. Volkswagen tarvitsee pääomia myös tulevaisuuden investointeihin.

Vaihtoehtoinen tapa sijoittaa Porscheen

Suomalaisella sijoittajalla tuskin on mahdollisuutta merkitä Porschen osakkeita. Porscheen voi kuitenkin sijoittaa joko Volkswagenin tai Porsche Automobil Holding SE (PAH) nimisen yhtiön kautta.

PAH:lla käydään kauppaa Frankfurtissa osaketunnuksella PAH3. PAH omistaa noin 32 % Volkswagenin osakekannasta ja 52 % äänivallasta. PAH on Porsche-Piech perheen sijoitusyhtiö, jolla on useita omistuksia eri yrityksissä. Porschen perhe puolestaan omistaa PAH:sta puolet.

Kuinka Porsche-Piechin perheen Porsche Automobil Holding omistaa suuren osan Volkswagenista, joka omistaa Porsche automerkin? Omistusrakenne on pitkän ja monimutkaisten järjestelyjen, tai paremminkin omistustaistelun, lopputulos. 2000-luvun lopussa PAH pyrki hankkimaan koko Volkswagenin osakekannan, mutta epäonnistui yrityksessään. Lopulta Volkswagen osti Porschen omistukseensa vuonna 2012.

Nyt Porsche-Pieschin perhe on taas kasvattamassa osuuttaan Porschessa. Wall Street Journalin mukaan 12,5 % Porsche AG:n, eli listautuvan automerkin osakkeista myydään PAH:lle 7,5 % preemiolla. Toiset 12,5 % äänivallattomista osakkeista myydään yleisölle ja Volkswagen säilyttää Porschesta 75 % omistusosuuden.

PAH:n osakkeen tekee mielenkiintoiseksi vaikkakin monimutkaiseksi se, että yhtiön markkina-arvo on noin 21 miljardia. Sen Volkswagen omistuksen arvo puolestaan on noin 28 miljardia euroa. Huomioiden yli 50 % äänivalta Volkswagenissa, nettokassa ja PAH:n muut omistukset, osakkeen arvostus on houkutteleva. Analyytikoiden keskitavoitehinta PAH3 osakkeelle onkin 103 euroa.

Volkswagenin markkina-arvo on tällä hetkellä noin 87 miljardia euroa. Vaikka Porsche listattaisiin pörssiin arvioidun haitarin alhaisimmalla summalla, annettaisiin Volkswagenin muille merkeille ja liiketoiminnoille vain vähän arvoa. Valmistusmäärällä mitattuna lähes samansuuruinen mutta hivenen kannattavampi Toyota markkina-arvo on noin 300 miljardia dollaria. Huomionarvoista on toki se, että Volkswagenilla on merkittävä määrä velkaa, mikä mutkistaa markkina-arvoon perustuvaa tarkastelua.

Volkswagenin houkuttelevuutta sijoittajien silmissä vähentää myös Stuttgartin kaupungin ja Ala-Saksin osavaltion yhteensä 37 prosentin osuus Volkswagenin äänivallasta. Yhtiöön saattaa kohdistua poliittisia tahtotiloja.

Listattavan Porschen arvostusta voi hillitä markkinatunnelman lisäksi monimutkainen järjestely ja se, että ulkopuolisille sijoittajille myydään ainoastaan äänivallattomia osakkeita. Suunnitelmana on myös, että Volkswagenin toimitusjohtaja Blume jatkaisi myös Porschen toimitusjohtajana. Useat institutionaaliset sijoittajat ovat silti ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua osakeantiin.

Onko musta ori ennusmerkki?

Vaikka autoteollisuus on ollut vaikea kohde sijoittajalle, ainakin kaksi yhtiötä on palkinnut sijoittajia satumaisilla tuotoilla. Ensimmäinen niistä on arvatenkin amerikkalainen Tesla (TSLA) ja toinen on urheiluautovalmistaja Ferrari (RACE). Ferrarin tapaan myös Porschen logoa koristaa korskuva musta ori.

Ferrari irrotettiin omaksi yhtiökseen Fiatista vuonna 2015. Listautumisestaan lähtien Ferrarin osake on tuottanut noin 235 %. Tällä hetkellä Ferrarin markkina-arvo on 35 miljardia euroa ja sen autovolyymit ovat kymmenesosa Porschesta.

Suhteessa liiketulokseen Ferrari arvostetaan kertoimella 32. Porschen vastaava kerroin olisi noin 10-12 haitarin alhaisimman 60 miljardin dollarin markkina-arvolla. Tärkeään verrokkiin nähden ja yhdellä tunnusluvulla arvioituna, Porschen arvostus on siis varsin kohtuullinen. Perusteluita sille on useita, kuten omistusrakenne, osakkeen listauspaikka ja liiketoiminnan kannattavuus.

Autovalmistajien kurssikehitys vuoden alusta lähtien.

Volkswagenin, Porschen ja molempiin kytkeytyvän Porsche Automobil Holdingin ympärillä on mahdollisesti luvassa mielenkiintoinen erikoistilanne. PAH:n osakkeen kautta sijoittaja saa osuuden Volkswagenista edullisemmin ja osakeannin toteutuessa merkittävän osuuden Porschesta. Markkinatunnelma, huolestuttava taloustilanne ja toimialan muutos sekä Teslan etumatka sähköautoissa ovat selkeitä riskejä sijoitukselle mihin tahansa saksalaisen autoteollisuuden jättiin. Tässäkään tapauksessa markkinat eivät tarjoa ilmaista lounasta.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.